Hong Kong cierra el MWC 2026 consolidando alianzas entre el ecosistema tecnológico asiático y europeo

El HKTDC concluye su participación con éxito tras impulsar a 20 startups internacionales y reforzar el papel de Hong Kong como "superconector" para las empresas españolas en Asia

Barcelona, 10 de marzo de 2026.- El Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) ha clausurado hoy, jueves 5 de marzo, su participación en el Mobile World Congress (MWC) y el 4YFN con resultados sobresalientes, reafirmando la fortaleza innovadora de Hong Kong. Durante cuatro jornadas, este organismo oficial encargado de promover el comercio y las relaciones empresariales internacionales de Hong Kong, ha liderado una delegación de 20 startups con el objetivo de liderar su entrada en el mercado europeo y presentar soluciones disruptivas en sectores clave como la IA, la robótica y el sportstech.

Hitos y alianzas tecnológicas



El Pabellón de Hong Kong se ha convertido en un epicentro de innovación. Entre los resultados más destacados de esta edición, la startup Cresento ha logrado un gran impacto en el área 4YFN con su espinillera inteligente equipada con IA. Tras presentar su tecnología para el análisis de rendimiento en tiempo real, la compañía ha iniciado contactos para desarrollar proyectos piloto con clubes de fútbol y academias europeas, cumpliendo su objetivo de integrar la tecnología de Hong Kong en la élite del deporte continental.

En elzámbito industrial, la compañía Asmote (Shannon & Turing) ha reafirmado su liderazgo en el MWC con sus avances en redes 5G y 6G. Su tecnología de onda milimétrica (mmWave), esencial para la gestión de puertos inteligentes y fábricas automatizadas, ha despertado un alto interés entre los gestores de infraestructuras complejas presentes en la feria.

Hong Kong como "superconector" global



Uno de los momentos clave de la agenda fue el seminario Ready for Asia? Take the Fast Track Through Hong Kong, celebrado el 3 de marzo. En este foro, se analizó cómo las empresas españolas pueden acelerar su crecimiento regional aprovechando las ventajas competitivas de Hong Kong.





La cita contó con el testimonio de Daniel García fundador y CEO de VirtuaBroker, plataforma española especializada en pagos internacionales mediante stablecoins, que compartió su caso de éxito en la expansión hacia Asia. "La experiencia de VirtuaBroker demuestra que Hong Kong es la plataforma ideal para transformar ambiciones globales en un crecimiento sostenible en el mercado asiático", concluyó García durante la sesión.





A este caso de éxito se suma el de Biosomics, empresa healthtech nacida en 2010 como una spin-off del Hospital Clínic de Barcelona y consolidada hoy como un referente en medicina colaborativa. Desde Biosomics destacan el valor estratégico de este ecosistema para escalar su tecnología: "Gracias al apoyo del HKTDC en el MWC, pudimos realizar entrevistas con medios clave que han contribuido de forma muy tangible a aumentar nuestra visibilidad y credibilidad. El MWC ha sido un punto de encuentro clave, y el rol del HKTDC como facilitador, con acceso a medios y a partners estratégicos, ha marcado una diferencia clara para nosotros. Valoramos mucho la cercanía del equipo del HKTDC: su apoyo, su red y su capacidad de conectar oportunidades concretas han sido fundamentales durante esta visita. El acompañamiento del HKTDC no se quedó en el evento, sinó que sus introducciones y seguimiento posterior nos están ayudando a acelerar decisiones y a enfocar mejor nuestras siguientes etapas", explicó Robert Jenkins, director general de Biosomics.





Networking y proyección institucional



La actividad institucional alcanzó su punto álgido con la recepción de networking organizada por Hong Kong en el stand del MWC así como con la celebración del Año Nuevo Chino en la Bolsa de Barcelona, organizada por la Oficina Económica y Comercial de la Región especial administrativa de Hong Kong. Estos encuentros han permitido reunir a más de un centenar de inversores, compradores y líderes del ecosistema emprendedor para analizar las oportunidades de inversión en Hong Kong y el acceso a la Greater Bay Area, un mercado estratégico de más de 87 millones de habitantes.





Próxima parada: InnoEx en Hong Kong



Tras el éxito en Barcelona, el HKTDC ya trabaja en el siguiente paso para la comunidad empresarial española: la feria InnoEx, que se celebrará en Hong Kong el próximo mes de abril. Esta cita será el escenario definitivo para que las empresas locales que han establecido vínculos durante el MWC muestren sus soluciones ante el mayor mercado del mundo.

Con esta participación, el HKTDC refuerza la posición de Hong Kong no solo como un hub global de innovación, sino como el socio indispensable para la expansión tecnológica bidireccional entre Asia y Europa.

Sobre el HKTDC



El Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) es un organismo estatutario fundado en 1966 con el objetivo de promocionar, apoyar y desarrollar el comercio de Hong Kong. Con una red global de 51 oficinas, 13 de ellas en China continental, el HKTDC posiciona a Hong Kong como un hub de negocios e inversión bidireccional que conecta a la región con el resto del mundo. A través de la organización de ferias internacionales, conferencias y misiones comerciales, el HKTDC genera oportunidades de negocio para las empresas, especialmente para las PYMES, tanto en el mercado continental como en el internacional. Asimismo, proporciona análisis de mercado actualizados e información estratégica mediante informes de investigación y canales de noticias digitales. La misión del HKTDC es aportar valor a través de la innovación, el fomento de relaciones de confianza y la creación de plataformas sólidas para el éxito económico global.





Más información: https://www.hktdc.com/

