Hospitality Port de Barcelona: una experiencia exclusiva en la 37ª Copa América

El espacio de hospitalidad de Altius Media Sports en el Port de Barcelona ofrece una experiencia VIP única para empresas y aficionados al deporte durante la 37ª America's Cup Louis Vuitton. Con una propuesta gastronómica de primer nivel, actividades exclusivas y vistas privilegiadas de las regatas, el Hospitality Port de Barcelona se posiciona como el lugar perfecto para disfrutar de este evento mundial

Barcelona, 5 de septiembre de 2024.- La 37ª edición de la Copa América en Barcelona promete ser uno de los eventos deportivos más destacados del año, y con ella llega la oportunidad de vivir una experiencia VIP incomparable en el Hospitality Port de Barcelona, gestionado por Altius Media Sports. Enrique Cid y Marcos Maza, socios fundadores de la empresa, explican la importancia de este proyecto no solo para la compañía, sino para la ciudad y los asistentes. "La Copa América no es solo una competición, es un símbolo de innovación, tecnología y pasión por el deporte", afirma Maza.



Altius Media Sports: Referente en hospitalidad deportiva

Altius Media Sports se especializa en la gestión y desarrollo de áreas de hospitalidad y marketing deportivo en eventos de gran envergadura. Este año, la empresa tiene a su cargo la gestión del Hospitality Port de Barcelona, reforzando su experiencia tras 25 años en la industria.



"La decisión de participar en la Copa América fue natural para nosotros, dado su prestigio internacional y la oportunidad de llevar nuestro expertise en hospitalidad a un evento de esta magnitud, y más aún, celebrándose en Barcelona", comentó Enrique Cid, socio fundador.



Tinglados: Un espacio icónico y exclusivo

El espacio Tinglados, ubicado al final de la Avenida Joan de Borbó en Barcelona, ha sido rehabilitado específicamente para albergar el Hospitality de la Copa América. Este edificio histórico, convertido en un espacio de hospitalidad de primer nivel, ofrece una experiencia VIP que abarca desde las 12:00 h hasta las 18:30 h, proporcionando a los asistentes una jornada inolvidable en un entorno privilegiado.



Experiencia VIP y propuesta culinaria de alta gama

Desde el inicio, los asistentes son recibidos con un snack y una bebida de bienvenida, mientras un speaker introduce la historia y los detalles de la Copa América con el apoyo de proyecciones en pantallas gigantes. A continuación, el catering Food & Mambo ofrece una experiencia gastronómica exclusiva, con una propuesta innovadora y de inspiración mediterránea.



"Queremos que nuestros invitados vivan algo memorable, por eso hemos creado una experiencia que combina lo mejor de la alta cocina mediterránea con un enfoque moderno, pensado para satisfacer a los paladares más exigentes", comentó Enrique Cid.



Además, quienes busquen una experiencia más personalizada pueden disfrutar de un almuerzo privado en The Tower, un espacio exclusivo para 20 personas con vistas privilegiadas y un menú preparado por los chefs de CXC Catering, responsables del restaurante Disfrutar, galardonado como el mejor del mundo en 2023.



Target corporativo y eventos empresariales

El público objetivo del Hospitality Port de Barcelona es principalmente corporativo, con empresas que utilizan estos espacios para fortalecer sus relaciones comerciales. Además, el auditorio, con capacidad para 250 personas, ofrece un espacio ideal para jornadas empresariales antes de las regatas, integrando trabajo y entretenimiento en un entorno único.



"La Copa América es una plataforma excelente para que las empresas conecten con sus clientes y empleados en un ambiente distendido y exclusivo", añadió Marcos Maza.



Vistas excepcionales y experiencia inmersiva de las regatas

El RACE VIEW, ubicado en el edificio Desigual, ofrece una vista inmejorable de las regatas, con una tribuna cubierta y pantallas gigantes para seguir la competición en tiempo real. Los asistentes también pueden vivir la emoción de la Copa América desde el agua, gracias a la flota de De Antonio Yachts, que ofrece una experiencia inmersiva y personalizada.



Un diseño con identidad

El diseño del Hospitality ha sido desarrollado por el equipo de Altius Media Sports, en colaboración con marcas de prestigio internacional como Orac Decor, Cosentino y Kave Home, quienes han contribuido a crear un espacio con "alma y personalidad propia". "Nos hemos esforzado en que cada rincón del Hospitality refleje la exclusividad y el espíritu de la Copa América", añadió Cid.



Próximos proyectos de Altius Media Sports

Tras la Copa América, Altius Media Sports continuará su participación en eventos destacados, como las áreas de hospitalidad de MotoGP y Fórmula 1 en Montmeló, y en la MBFW Madrid, además de más de 100 eventos programados para el próximo año. "Con nuestro 25º aniversario a la vista, estamos preparados para un futuro lleno de nuevos proyectos y desafíos emocionantes", concluyó Enrique Cid.



Para más información en: www.hospitalityportbarcelona.com.







Contacto

Nombre contacto: Fernando Coma

Descripción contacto: Altius Media Sports

Teléfono de contacto: 667636336