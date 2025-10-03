El Hotel Hospes Palacio de los Patos reinventa el lujo en Granada con su nueva decoración interior - Hospes Palacio de los Patos

Madrid, 03 de octubre de 2025.-

El Hotel de cinco estrellas Hospes Palacio de los Patos, referente del lujo en Granada, perteneciente a la cadena Hospes, culmina una profunda remodelación de sus espacios interiores que será presentada oficialmente el próximo 8 de octubre. El proyecto, firmado por los creadores Bárbara Chapartegui y Álex Briones, ofrece una nueva lectura de este palacio histórico declarado Bien de Interés Cultural, donde el diseño contemporáneo convive con el legado arquitectónico original, con elegancia y armonía.

La renovación realizada supone la transformación integral de la imagen del Edificio Alabastro y la reinterpretación del Palacio decimonónico, fusionando elegancia clásica con una mirada actual y contemporánea. Materiales nobles, mobiliario exclusivo, iluminación envolvente y una paleta cromática inspirada en la naturaleza convierten cada estancia en un espacio de calma y sofisticación.

Chapartegui y Briones han explicado que en este proyecto conjunto, han querido crear un ambiente en el que el viajero sienta que habita un lugar con historia, pero al mismo tiempo pueda experimentar la comodidad y la sensibilidad estética del presente y tan característica de la cadena.

La intervención realizada que se presentará en sociedad el próximo día 8 de octubre -reunirá a representantes del ámbito institucional, empresarial y cultural, así como a figuras clave del sector turístico- trasciende lo decorativo y refuerza la apuesta de Hospes Hotels por un modelo de hospitalidad basado en la autenticidad, el confort emocional y la belleza funcional.

La cadena ha convertido el diseño en un valor esencial, entendiendo cada espacio como un relato que conecta al visitante con la esencia de la ciudad que lo acoge. El resultado final es un hotel renovado que combina patrimonio, arte y modernidad, consolidándose como uno de los grandes referentes del turismo de lujo en el sur de Europa.

