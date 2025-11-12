El Hotel Santa Marta, galardonado con tres premios internacionales en los World Luxury Awards 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

Situado en un entorno privilegiado entre el mar y la montaña, el Hotel Santa Marta ha sido galardonado por tres premios en la ceremonia de World Luxury Awards 2025, gala celebrada en el Intercontinental de Barcelona el pasado 25 de octubre

Lloret de Mar, 12 de noviembre.- El hotel ha obtenido los premios a Best Luxury Wedding Hotel del mundo, Best Luxury Family Hotel en España y Best Luxury Romantic Hotel en España, consolidando su posición como uno de los referentes del turismo de lujo en la Costa Brava, nacional e internacional.



Los World Luxury Awards es una ceremonia que reconoce la excelencia en el servicio de hoteles, spas, restaurantes y otras propiedades del lujo a nivel mundial. Se otorgan en categorías globales, continentales, regionales y nacionales, y su sistema de votación se compone por un jurado que son clientes y profesionales de la industria.



Excelencia en cada experiencia

El premio al Best Luxury Wedding Hotel reconoce a los hoteles que ofrecen experiencias nupciales únicas, donde el lujo, la personalización y la excelencia se reflejan en cada detalle. Destaca a aquellos hoteles que combinan escenarios espectaculares, frente al mar, la montaña o en entornos icónicos, con un servicio excepcional, gastronomía de alto nivel y atención minuciosa a novios e invitados. Este galardón valora al Hotel Santa Marta por su ubicación icónica en la Costa Brava, la versatilidad y accesibilidad de los espacios, la minuciosa atención en el diseño de bodas y la capacidad de crear momentos memorables bajo un sello de hospitalidad, sostenibilidad y elegancia inigualables.



El reconocimiento a Best Luxury Family Hotel destaca a los hoteles que ofrecen experiencias familiares excepcionales dentro del segmento de lujo, combinando confort, exclusividad y hospitalidad personalizada. Este galardón distingue al Hotel Santa Marta por su atención de alta calidad para todas las edades, con suites amplias y bien equipadas, cocina adaptada a las familias y espacios seguros que promueven el bienestar y la conexión entre padres e hijos. Además, también de la excelencia del servicio, la versatilidad de las instalaciones, la sostenibilidad y la capacidad de crear momentos memorables que reflejan la verdadera esencia del lujo familiar.



Finalmente, la obtención del título de Best Luxury Romantic Hotel distingue a los hoteles que ofrecen experiencias inolvidables para parejas, combinando escenarios de ensueño, hospitalidad de alto nivel y un servicio excepcional. Reconoce a aquellos establecimientos que crean ambientes íntimos y exclusivos, con atención personalizada, suites elegantes, gastronomía gourmet y detalles diseñados para la intimidad. Este galardón valora la capacidad de cada hotel para despertar emociones, ofrecer momentos únicos y reflejar la esencia del lujo a través de experiencias que celebran el amor y la conexión. El Hotel Santa Marta destaca por la intimidad y las increíbles vistas a la naturaleza, las excelentes propuestas gastronómicas de los restaurantes que se adentran a los sabores tradicionales del Mediterráneo. Y, además del spa exclusivo, con circuito de aguas, sauna, hammam y duchas de cromoterapia, diseñado especialmente para parejas que buscan desconexión y bienestar.



Estos galardones reafirman el compromiso del Hotel Santa Marta con la excelencia, la sostenibilidad, la hospitalidad y la personalidad mediterránea que lo caracterizan. Cada reconocimiento refleja la dedicación del equipo por ofrecer experiencias auténticas y personalizadas, donde el confort, el detalle y el entorno natural se integran de forma armoniosa. Con esta triple distinción, el Hotel Santa Marta consolida su liderazgo en el turismo de lujo y su vocación de seguir creando momentos inolvidables en el corazón de la Costa Brava.



Sobre Hotel Santa Marta

El Hotel Santa Marta es un hotel de 5 estrellas en la Costa Brava, situado en la playa de Santa Cristina, entre los jardines de Santa Clotilde y la Ermita de Santa Cristina. Ofrece elegantes habitaciones y suites con vistas al Mediterráneo o a sus jardines. Cuenta con varios restaurantes de gastronomía mediterránea, un bar con una amplia selección de vinos y cócteles, y el Beach Club SantaMar, que incluye zona de masajes, dos piscinas, solárium y pista de tenis. Con modernas instalaciones y un entorno impresionante, es ideal para eventos especiales, bodas y reuniones de negocios, garantizando una estancia inolvidable.



