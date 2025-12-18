Humix presenta una solución sin obras para eliminar la humedad en parkings y grandes comunidades de vecinos

Fotografía De Estacionamiento - Jose Espinal

La humedad en zonas comunes subterráneas es una de las principales preocupaciones en edificios residenciales y comunidades de vecinos. Parkings, garajes y sótanos acumulan con frecuencia problemas estructurales difíciles de resolver sin obras, lo que ha impulsado la búsqueda de soluciones eficaces y no invasivas para grandes superficies

Madrid, 18 de diciembre.- La humedad en parkings, garajes comunitarios y zonas comunes subterráneas es uno de los problemas más persistentes en edificios residenciales. Manchas en los muros, suelos húmedos, desprendimiento de materiales y olor constante a humedad forman parte del día a día de muchas comunidades de vecinos, especialmente en espacios en contacto directo con el terreno. Para dar respuesta a esta situación, Humix ha desarrollado un sistema electrónico de gran alcance capaz de actuar en superficies de hasta 2.500 metros cuadrados, eliminando la humedad por capilaridad sin necesidad de obras.



Esta tecnología se apoya en la experiencia acumulada por la compañía, que cuenta con numerosos casos de éxito en comunidades de vecinos, parkings y edificios de gran superficie donde las soluciones tradicionales no habían ofrecido resultados duraderos. Su aplicación permite abordar el problema desde el origen, evitando intervenciones repetitivas y prolongadas en el tiempo.



Una alternativa real a las obras en zonas comunes

El sistema de gran capacidad de Humix actúa bloqueando el ascenso de la humedad desde el subsuelo y favoreciendo el secado progresivo de los muros. A diferencia de otros métodos, no requiere perforaciones, zanjas ni actuaciones estructurales, lo que permite su instalación en parkings y garajes sin interrumpir el uso habitual del espacio.



El equipo funciona de forma continua, silenciosa y con bajo consumo energético, y ya ha sido aplicado con éxito en zonas comunes de edificios residenciales, garajes comunitarios y espacios subterráneos donde la convivencia y la continuidad del uso son factores clave.



Resultados contrastados en comunidades de vecinos

En muchas comunidades, la humedad en zonas comunes se convierte en un problema recurrente que genera reclamaciones, gastos continuos y pérdida de valor del edificio. La experiencia de Humix en este tipo de entornos demuestra que es posible actuar de forma estructural sin necesidad de obras, ofreciendo una solución estable y duradera.



Los casos de éxito acumulados en comunidades de propietarios refuerzan la viabilidad de este sistema como alternativa a las intervenciones tradicionales, especialmente en edificios donde las obras invasivas no son una opción por motivos técnicos o de convivencia.



Tecnología pensada para grandes superficies

El desarrollo de este sistema responde a una demanda creciente de soluciones eficaces para superficies de gran extensión afectadas por humedad por capilaridad. Parkings subterráneos, garajes comunitarios, muros perimetrales y zonas técnicas encuentran en esta tecnología una alternativa que actúa sobre el origen del problema y contribuye a mejorar la conservación del edificio a largo plazo.



Con esta solución, Humix amplía su catálogo de sistemas no invasivos y consolida su posicionamiento en el tratamiento de humedades estructurales en comunidades de vecinos y grandes espacios colectivos.







