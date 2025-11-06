HVR Energy culmina un hito de mobilidad con Hidrógeno entre Madrid y Barcelona

(Información remitida por la empresa firmante)

Paradas y repostajes reales en Scale Green Energy (Enagás), Zoilo Ríos–El Cisne (Repsol), Fundación Hidrógeno Aragón, con EVARM en Iberdrola. Con el apoyo de BMW Group y EIT Urban Mobility, la movilidad de hidrógeno se confirma en condiciones reales

Madrid, 6 de noviembre.- HVR Energy ha completado con éxito el trayecto Madrid–Barcelona a bordo del BMW iX5 de hidrógeno de BMW Group. Hoy no solo han llegado a Barcelona: han abierto camino. Kilómetro a kilómetro, repostaje a repostaje, han demostrado que el hidrógeno funciona aquí y ahora cuando industria, operadores y tecnología reman en la misma dirección. Este logro es energía en movimiento y también un mensaje claro: si nos unimos, el futuro acelera.



El viaje arrancó en Madrid con el primer repostaje a 700 bar en la estación de Scale Green Energy (Enagás), referente en la operación real de hidrógeno en estación de servicio. Desde allí, se puso rumbo a Zaragoza para visitar a Grupo Zoilo Ríos y repostar en su estación "El Cisne", en la hidrolinera transportable de Repsol, un punto emblemático que impulsa la transición energética desde la operación real de una estación de servicio La siguiente parada fue en la Fundación Hidrógeno Aragón, donde se realizó un repostaje a 700 bar, en un centro que es referencia europea por su visión tecnológica y de colaboración.



La entrada en Barcelona tuvo sello local: EVARM acompañó la última etapa hasta el repostaje en la estación de Iberdrola, punto final del recorrido y prólogo del Smart City Expo World Congress, cita a la que HVR Energy acudió junto a EIT Urban Mobility para compartir aprendizajes y sumar nuevos aliados al despliegue del hidrógeno.



"Este viaje simboliza lo que creemos: que la transición energética se construye en la carretera, parando en estaciones reales y sumando fuerzas. Cada repostaje ha sido un pequeño paso para demostrar que, cuando la industria colabora, el hidrógeno llega", señala Santiago Ramas, Director General de HVR Energy.



Más allá del hito técnico, la ruta ha querido poner foco en lo esencial: personas, cooperación y propósito. Porque uno sólo puede llegar antes, pero juntos siempre se llega más lejos. HVR Energy agradece la implicación y hospitalidad de Grupo Zoilo Ríos en "El Cisne" (Repsol), Fundación Hidrógeno Aragón, EVARM e Iberdrola, así como el apoyo de BMW Group y EIT Urban Mobility durante todo el recorrido.



Con esta acción, HVR Energy reafirma su misión: acercar el hidrógeno a la estación de servicio mediante soluciones de implantación real, y construir una red que permita a flotas y usuarios dar el salto a una movilidad de cero emisiones.



Acerca de HVR Energy

HVR Energy es una empresa española especializada en el desarrollo, instalación y operación de estaciones de repostaje de hidrógeno (hidrolineras) para movilidad sostenible. Su enfoque innovador y modular permite desplegar soluciones eficientes y escalables adaptadas a las necesidades reales del mercado. La compañía se ha fijado el ambicioso objetivo de instalar 75 hidrolineras en España antes de 2030, y ya cuenta con más de 6M€ de inversión privada y más de 6M€ de financiación pública para poner en marcha las primeras 25 estaciones de aquí a 2027. HVR Energy se consolida, así como un actor clave en la descarbonización del transporte y la construcción de una red nacional de hidrógeno renovable.







