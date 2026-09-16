Hydrosat presenta la constelación Osiris, el futuro de la inteligencia térmica

Hydrosat presenta la constelación Osiris - Hydrosat

(Información remitida por la empresa firmante)

La constelación de satélites de nueva generación combinará imágenes térmicas de alta resolución con una amplia cobertura y revisitas diarias para apoyar a gobiernos, empresas e investigadores de todo el mundo

Madrid, 16 de septiembre de 2026.- Hydrosat, proveedor líder de datos satelitales de infrarrojos térmicos y análisis basados en inteligencia artificial, ha anunciado hoy Osiris, su constelación de observación de la Tierra de nueva generación, diseñada para proporcionar inteligencia de alta resolución sobre grandes áreas para aplicaciones relacionadas con la seguridad hídrica y alimentaria, las infraestructuras críticas y las misiones de seguridad nacional.



En el núcleo de cada satélite Osiris se encuentra la carga útil de infrarrojos térmicos de nueva generación de Hydrosat, desarrollada para recopilar datos térmicos de alta resolución sobre áreas excepcionalmente extensas.



La carga útil operará en tres bandas de infrarrojo de onda larga y captará imágenes con una resolución nativa de 25 metros en franjas de cobertura de entre 160 y 340 kilómetros de anchura, abordando uno de los principales desafíos de la observación de la Tierra: equilibrar el nivel de detalle espacial con la escala de recopilación. Esta capacidad permitirá realizar un seguimiento detallado, desde campos individuales y cuencas hidrográficas hasta áreas de interés de escala regional y nacional.



Cada satélite incorporará un sensor de nueve bandas visible e infrarrojo cercano (VNIR) con una resolución de 10 metros. En conjunto, estos datos proporcionarán una mayor conciencia situacional que contribuirá a la seguridad hídrica y alimentaria y permitirá a los usuarios detectar anomalías térmicas, supervisar las condiciones ambientales y la actividad en áreas de interés y acelerar la toma de decisiones operativas.



Con el lanzamiento de los dos primeros satélites previsto para 2027, Osiris proporcionará imágenes continuas en modo stripmap sobre zonas terrestres y costeras, tanto de día como de noche, con capacidad para entregar los datos a los usuarios en cuestión de minutos. Esta combinación creará una capa constante de inteligencia térmica preparada para el análisis, destinada a detectar cambios en grandes áreas de interés dispersas.



"Osiris está diseñado para superar una limitación fundamental de la observación térmica de la Tierra", afirmó Pieter Fossel, cofundador y CEO de Hydrosat.



"Hasta ahora, las organizaciones han tenido que elegir entre observaciones térmicas detalladas sobre áreas limitadas y una cobertura más amplia sin el nivel de detalle espacial necesario para el uso operativo. Osiris cambia esta situación. Su franja de cobertura de 340 kilómetros permitirá a gobiernos y empresas supervisar regiones enteras, al tiempo que ofrecerá la escala y precisión necesarias para proteger infraestructuras críticas, mantener la conciencia situacional en áreas de interés y respaldar misiones de seguridad nacional”, concluyó.



La constelación Osiris se basa en la infraestructura operativa establecida por VanZyl-1 y VanZyl-2, los dos primeros satélites comerciales de imágenes térmicas de Hydrosat. La flota de Hydrosat en órbita ya ha recopilado más de 500 millones de km de imágenes y continúa captando más de 10 millones de km al día. Osiris ampliará sustancialmente esta capacidad de recopilación y la capacidad de la compañía para ofrecer inteligencia térmica fiable y de alta frecuencia a escala global.



Además de utilizar esta inteligencia en sus propios productos de análisis, Hydrosat la pone a disposición a través de su Discovery Platform. Los clientes pueden buscar, visualizar y descargar datos térmicos y multiespectrales mediante el Discovery Portal o integrarlos directamente en sus flujos de trabajo geoespaciales y de inteligencia existentes a través de la Discovery API.



La plataforma proporciona a organismos gubernamentales, organizaciones comerciales e instituciones de investigación un acceso simplificado a la creciente biblioteca de datos globales de Hydrosat.



Acerca de Hydrosat

Hydrosat es una empresa líder en inteligencia térmica que ayuda a gobiernos y empresas a supervisar el mundo físico mediante datos y análisis satelitales de infrarrojos. Al combinar imágenes térmicas propias, modelos basados en IA y plataformas de distribución en la nube, Hydrosat convierte la temperatura de la superficie en inteligencia operativa para abordar algunos de los desafíos más urgentes del mundo relacionados con los recursos, la seguridad y el clima.



Las soluciones de Hydrosat se utilizan para evaluar el estrés hídrico, optimizar la producción agrícola, supervisar las condiciones ambientales e industriales y respaldar aplicaciones gubernamentales estratégicas.



La compañía presta servicio a clientes de los sectores de la agricultura, la gestión del agua, la monitorización medioambiental, la defensa y la inteligencia, y la resiliencia climática.



Para obtener más información: www.hydrosat.com.

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