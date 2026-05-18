La IA no desplaza lo hecho a mano; lo revaloriza - Georgina Martínez - Artesana Rentable

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de mayo de 2026. - Durante años se dio por hecho que el futuro pertenecería sobre todo a lo intelectual, a lo digital y a lo escalable. La expansión de la inteligencia artificial está cambiando esa percepción. No porque reste valor a lo humano, sino porque lo redefine: cuanto más fácil es automatizar ciertas tareas, más visible se vuelve el valor de aquello que sigue dependiendo del criterio, de la presencia, de las manos y de una mirada propia, según Artesana Rentable.

La inteligencia artificial está transformando la forma en que se trabaja, se escribe, se busca información, se organizan tareas y se gestionan negocios. Y eso no es una amenaza en sí misma. Bien utilizada, puede ahorrar horas, simplificar procesos y hacer más viable el día a día de profesionales, marcas y pequeños negocios. También en la artesanía y en la venta online de producto. La OIT (Organización Internacional del Trabajo) viene señalando que el efecto más probable de la IA generativa no es una sustitución uniforme del trabajo, sino una transformación desigual de tareas y ocupaciones.

Pero cuanto más accesible se vuelve esa eficiencia, más valor gana lo que no se puede automatizar de verdad. Porque una cosa es optimizar tareas y otra muy distinta sustituir la sensibilidad, la intención, la experiencia, la materia o la huella de quien crea algo con criterio. Deloitte apunta que el 53% de los consumidores encuestados ya usa o experimenta con IA generativa con regularidad, frente al 38% del año anterior.

Ese cambio también se percibe en la forma en que se consume. A medida que crece la IA, crece también la necesidad de distinguir qué hay de verdad detrás de lo que se ve. Accenture apunta que el 41% desconfía del contenido generado por IA cuando percibe falta de autenticidad y el 45% cuando percibe falta de personalidad. Más de la mitad, además, afirma cuestionar más que antes la autenticidad del contenido online.

No son señales aisladas. Son síntomas de un reajuste más profundo en cómo las personas deciden en qué confiar, qué comprar y a qué dar valor. En un entorno donde cada vez más contenido puede generarse, corregirse o pulirse con herramientas automáticas, lo auténtico deja de ser solo un valor aspiracional y empieza a funcionar como un criterio de elección real.

En ese contexto, además, el 30% de los consumidores en España ya se considera activamente comprometido con un estilo de vida sostenible, por encima de la media global del 23%. Eso refuerza una tendencia que favorece al producto con origen trazable, materiales elegidos con criterio y una relación más consciente con lo que se compra. La artesanía deja así de leerse como un nicho romántico para empezar a encajar mejor con una demanda mucho más actual.

Para Georgina Martínez, fundadora de Artesana Rentable, este cambio no va de elegir entre tecnología o humanidad, sino de entender qué aporta cada una. La IA puede ayudar a ahorrar tiempo, a organizar mejor el trabajo y a hacer más viable un negocio pequeño. Pero precisamente por eso se vuelve más valioso aquello que no puede hacer: la mirada, el criterio, la forma de crear y el sentido que se le da a lo que se hace. Georgina lleva más de quince años dedicada a la estrategia de negocios de producto, con experiencia en multinacionales internacionales como Thermomix, y lleva años viendo cómo esta transformación afecta de lleno a artesanos y pequeños negocios. Su trabajo con formación para artesanos parte de una idea muy clara: la tecnología puede ayudar a funcionar mejor, pero no sustituye lo que hace diferente a cada proyecto.

Ahí está, probablemente, uno de los cambios más interesantes de esta etapa. Durante años parecía que el futuro pertenecía solo a lo mental, a lo técnico y a lo digital. Ahora empieza a entenderse algo mucho más simple: cuanto más se automatiza una parte del trabajo, más valor gana lo que necesita criterio, creatividad, adaptación y relación humana. Ganan peso los oficios, las decisiones que no se pueden delegar del todo y todo aquello que pierde valor en cuanto se intenta estandarizar.

En ese cambio de paradigma, los oficios, los procesos manuales y la artesanía ocupan un lugar distinto. No como algo nostálgico ni como un refugio del pasado, sino como parte de una economía en la que no todo lo valioso puede producirse en masa, replicarse igual o delegarse por completo en una herramienta. Lo hecho a mano no destaca solo por su estética. Destaca por lo que representa: proceso, singularidad, técnica, tiempo, trazabilidad y una relación más consciente con lo que se crea y con lo que se compra.

También el consumidor está dejando claras algunas prioridades. PwC señala que el 86% de los consumidores considera moderada o muy importante la interacción humana en su experiencia con las marcas. La tecnología agiliza, sí. Pero la confianza sigue encontrando en lo humano una parte importante de su respaldo. En ese contexto, plataformas como Instagram se han consolidado como uno de los espacios donde esa conexión humana y la venta online convergen de forma más directa para los negocios artesanales.

Quizá por eso lo auténtico vuelve a ocupar un lugar distinto. No porque antes no importara, sino porque ahora se percibe más. En un mercado cada vez más rápido y automatizado, lo humano no desaparece: destaca.

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