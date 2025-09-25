IA, talento e innovación se dan cita en HR EXPO 2025, la principal feria de RRHH en España

(Información remitida por la empresa firmante)

Tras el éxito de su primera edición, vuelve HR EXPO 2025 con el objetivo de dar visibilidad a la función de RRHH y convertir la gestión de personas y equipos en el eje estratégico de las empresas

Madrid, 25 de septiembre.- HR EXPO, la feria de referencia dirigida a profesionales de RRHH en España, celebrará su segunda edición los próximos 5 y 6 de noviembre en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID. El encuentro reafirma su propósito de convertir la gestión de personas y equipos en el eje estratégico de cualquier empresa, impulsando la innovación, la cultura y el crecimiento sostenible.



Los asistentes a HR EXPO 2025 podrán conocer las mejores prácticas que están marcando tendencia en departamentos de RRHH globales muchas de ellas relacionadas con la implantación y el uso de herramientas y tecnología para la gestión del talento, beneficios, formación y bienestar en el entorno laboral y cómo aplicarlas en sus propias empresas.



En las más de 70 ponencias y mesas redondas que se impartirán en HR EXPO 2025, se abordarán los grandes retos y oportunidades que hoy transforman la gestión de personas: desde el impacto real de la Inteligencia Artificial en reclutamiento, nóminas y experiencia del empleado, hasta las nuevas estrategias de formación, upskilling y reskilling, la creación de entornos de trabajo diversos e inclusivos, movilidad internacional y trabajo híbrido, el diseño de planes de beneficios y bienestar que fidelizan a los equipos, y la evolución de los RRHH hacia un rol más estratégico y directivo dentro de la empresa.



Figuras líderes en el ámbito de RRHH compartirán durante los dos días de celebración de HR EXPO 2025 sus puntos de vista sobre los retos y oportunidades con los que se encuentran en su día a día, mostrarán las mejores prácticas de atracción de talento dentro de la compañía, y analizaran cómo la IA, la diversidad y las nuevas formas de trabajo están transformando la gestión del talento y la cultura organizativa en las empresas.



Entre los ponentes del programa de conferencias de HR EXPO 2025 destacan figuras como:



• Tiago Santos, #1 HR Influencer in Spain mostrará cómo las conversaciones difíciles transforman la cultura de una empresa.



• Patricia (Pat) Iglesias, Chief People & Culture Officer revelará la fórmula (no tan) secreta para transformar organizaciones: la seguridad psicológica y el liderazgo humanista.



• Vicente Ribes Muñoz (LinkedIn Top Voice) hablará sobre cómo la IA puede mejorar la experiencia del candidato.



• Toni Gimeno, Inbound Recruiting compartirá las claves para atraer más y mejor talento con Inbound Recruiting e Inteligencia Artificial.



• Gianluca Rosania (LinkedIn Top Voice) abordará cómo liderar equipos intergeneracionales y convertir la diversidad en una ventaja competitiva.



Cristina Claveria Visa, directora ferial de HR EXPO, asegura que "en HR EXPO 2025 vamos a hablar de lo que realmente está transformando los departamentos de RRHH: desde cómo aplicar la Inteligencia Artificial de forma práctica, hasta cómo redefinir la experiencia del empleado para atraer, motivar y fidelizar talento en un mercado altamente competitivo. Queremos que cada profesional de RRHH que asista se lleve ideas concretas y el contacto directo con quienes ya lo están haciendo posible".



HR EXPO 2025 se celebrará junto a ACCOUNTEX España, el evento de referencia en gestión empresarial para despachos profesionales, asesorías y compañías, que este año alcanza su cuarta edición. Esto permitirá a los asistentes acceder también a las últimas tendencias e innovaciones en la gestión de despachos, con el objetivo de optimizar procesos tanto en el ámbito financiero como en el de recursos humanos.



HR EXPO 2025 cuenta con la colaboración de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos (AEDRH), Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE), Asociación de Directivos de Relaciones Laborales (ADIRELAB), Consejo General de Graduados Sociales de España, Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral (AEPSAL), Asociación Nacional de Centros y Proveedores de E-learning (ANCYPEL), El Club de los RRHH, Foro de los RRHH, Cámara de Comercio de Madrid, además de contar con expositores como Wolters Kluwer, Cegid, Sage, Factorial, Lucca, Endalia, Pluxee , Lefebvre y Randstad.



Para todos los profesionales interesados en visitar la feria, el plazo de inscripción ya está abierto y pueden registrarse a través del siguiente enlace. Además, ya se puede consultar el programa completo de HR EXPO 2025.







