La IA por voz llega a la compra de coches de ocasión para mejorar la experiencia y seguridad del cliente - Covey Autocasión

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de septiembre de 2026.- La digitalización del consumo ha cambiado el punto de partida de numerosas decisiones de compra, y el automóvil comienza a seguir el mismo camino. Comparar modelos y precios, consultar características o estudiar opciones de financiación son gestiones que cada vez se realizan con mayor naturalidad desde una pantalla. Sin embargo, trasladar al entorno digital la adquisición de un vehículo plantea un desafío particular: pocas compras combinan un desembolso tan elevado con tantas variables sobre las que el comprador necesita información antes de decidir. En el mercado de coches de ocasión, además del precio o el modelo entran en juego el kilometraje, el historial, el mantenimiento, el estado mecánico, la garantía o la documentación. La cuestión ya no es, por tanto, si internet puede servir como escaparate para el automóvil usado, sino hasta qué punto la tecnología puede simplificar su compra sin reducir la seguridad que exige la operación. En esta evolución, Covey Autocasión ha incorporado la inteligencia artificial y la interacción por voz a su plataforma como una nueva vía para facilitar la búsqueda y las consultas dentro de un proceso que mantiene la revisión, la trazabilidad y las garantías como elementos centrales.

El vehículo de ocasión también entra en la nueva era del ecommerce

El cambio se produce en un mercado de gran dimensión. España cerró 2025 con 2.218.824 turismos usados vendidos, un 4,2 % más que el año anterior, según GANVAM. Por cada turismo nuevo se comercializaron 1,9 usados. La tendencia se mantuvo durante el primer semestre de 2026, cuando las operaciones volvieron a superar el millón de unidades y registraron un crecimiento cercano al 2 %.

También está cambiando la composición de la demanda. Los modelos de entre tres y cinco años aumentaron sus ventas un 8,8 % en 2025, aunque los automóviles de más de diez años continuaron concentrando el 57,3 % de las operaciones. A ello se suma el avance de la electrificación: durante los seis primeros meses de 2026 las ventas de eléctricos puros usados crecieron un 45,3 %, mientras que las de híbridos enchufables avanzaron un 49 %, de acuerdo con GANVAM.

El automóvil evoluciona así dentro de un ecosistema de consumo cada vez más digital. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el comercio electrónico superó los 114.800 millones de euros de facturación en España durante 2025, un 20,6 % más que el ejercicio anterior.

Los hábitos adquiridos en otros sectores se trasladan progresivamente a la automoción. Los consumidores esperan poder consultar información, comparar alternativas y avanzar en una operación sin depender necesariamente de una primera visita física. La particularidad es que los vehículos de ocasión requieren trasladar a internet algo más difícil de digitalizar que un catálogo: la información necesaria para valorar una unidad que tiene una trayectoria propia.

Comprar un coche por internet plantea un reto diferente

En una tienda digital convencional, dos unidades de un mismo producto son esencialmente idénticas. En el mercado del automóvil usado ocurre lo contrario. Dos vehículos de idéntica marca, modelo y año pueden diferenciarse por kilometraje, mantenimiento, equipamiento, propietarios anteriores o estado de conservación.

Por eso, comprar un coche de ocasión implica evaluar el vehículo concreto. La ficha digital debe aportar respuestas sobre su estado, historial, revisiones, posibles accidentes, ITV, equipamiento, garantía, financiación, documentación y condiciones de entrega. La ausencia de información en cualquiera de estos puntos puede generar incertidumbre en una decisión que supone varios miles de euros.

Este rasgo explica una de las dificultades del ecommerce de coches. A medida que aumenta el número de variables disponibles para comparar, también puede aumentar el esfuerzo necesario para identificar la alternativa adecuada. Los filtros tradicionales resultan útiles cuando el comprador conoce de antemano los criterios que desea seleccionar, pero son menos intuitivos cuando la necesidad se expresa de una forma más cotidiana.

Una familia puede buscar espacio y un presupuesto determinado sin conocer qué carrocería o motorización encaja mejor. Otro comprador puede necesitar un automóvil para realizar muchos kilómetros al año y priorizar consumo, autonomía o comodidad antes que una marca concreta. Traducir esas necesidades a una sucesión de filtros no siempre resulta inmediato.

La evolución de los coches usados en internet depende, por tanto, de algo más que aumentar la oferta disponible. El siguiente paso consiste en facilitar la relación entre las necesidades del comprador y una cantidad creciente de información.

La IA por voz cambia la forma de interactuar con el ecommerce

La inteligencia artificial está introduciendo una alternativa a la navegación basada exclusivamente en menús y filtros: la posibilidad de formular consultas mediante lenguaje natural.

En lugar de seleccionar individualmente marca, combustible, presupuesto, carrocería o cambio, el comprador puede expresar qué busca de una manera más próxima a una conversación. La tecnología interpreta esa petición y la utiliza para localizar alternativas relacionadas dentro del catálogo disponible.

La IA por voz añade la posibilidad de realizar esa interacción mediante el habla. Su interés práctico no está únicamente en sustituir el teclado por un micrófono, sino en reducir la necesidad de adaptar una necesidad cotidiana a la estructura de un buscador.

Esta diferencia adquiere relevancia en un sector con abundante terminología técnica. No todos los consumidores conocen las diferencias entre motorizaciones, acabados, sistemas de propulsión o determinados elementos de equipamiento. Tampoco todas las búsquedas comienzan con un modelo previamente elegido.

La IA en automoción abre así una vía para ordenar la primera fase de la decisión. Una consulta puede partir de una necesidad de movilidad, un presupuesto o unas determinadas prioridades y conducir posteriormente hacia vehículos que merezcan un análisis más detallado.

Este uso muestra también cómo la inteligencia artificial en automoción empieza a extenderse más allá de las funciones integradas en el propio vehículo. La tecnología también puede intervenir antes de que se produzca la compra, ayudando a organizar información y a reducir pasos en la búsqueda.

Su utilidad, no obstante, depende de la calidad de los datos sobre los que opera. En una adquisición de alto valor, una interacción más sencilla solo aporta valor real si conduce hacia información suficientemente precisa para continuar tomando decisiones.

Covey incorpora IA por voz a su experiencia de compra de vehículos de ocasión

Covey Autocasión ha trasladado este modelo de interacción a su plataforma, donde la búsqueda mediante inteligencia artificial complementa las herramientas tradicionales del catálogo. El sistema admite consultas en lenguaje natural y permite utilizar la voz como vía de entrada para localizar alternativas entre los automóviles disponibles.

El cambio respecto a un buscador convencional se encuentra fundamentalmente en el inicio del proceso. En vez de obligar a definir desde el primer momento todas las características mediante filtros, la búsqueda puede partir de una descripción de las necesidades del comprador.

La compañía incorpora además un asistente de inteligencia artificial denominado Ana, destinado a atender consultas relacionadas con distintos aspectos del proceso, entre ellos cuestiones recogidas por la plataforma sobre financiación y compra.

La aplicación resulta especialmente significativa en un producto en el que las preferencias no siempre se traducen fácilmente en especificaciones. Presupuesto, número habitual de ocupantes, uso urbano o interurbano, espacio, consumo y tecnología de propulsión pueden formar parte simultáneamente de una misma decisión.

En este sentido, los coches de ocasión online constituyen un terreno especialmente adecuado para experimentar con formas de búsqueda más conversacionales. El catálogo deja de funcionar únicamente como una base de datos que el comprador debe ir acotando y pasa a admitir una interacción en la que la consulta puede comenzar por el problema que se pretende resolver.

La IA no elimina, sin embargo, la necesidad de comprobar la información relevante de cada unidad. Una búsqueda más intuitiva puede ayudar a llegar antes a una selección, pero la decisión final continúa dependiendo de datos verificables sobre el automóvil y de las condiciones en las que se realiza la operación.

La tecnología no sustituye a la confianza: la seguridad es parte de la compra

La distancia entre encontrar un vehículo en internet y comprar un coche online se encuentra precisamente en la confianza necesaria para formalizar una operación de elevado importe.

En el caso de Covey Autocasión, los automóviles comercializados como ocasión certificada pasan por una inspección de más de 200 puntos. Según la información publicada por la plataforma, el proceso contempla la comprobación de aspectos mecánicos, electrónicos y de seguridad que difícilmente pueden evaluarse mediante fotografías.

A ello se suma la verificación del historial del vehículo. La compañía informa sobre elementos como kilometraje, accidentes registrados, propietarios anteriores, revisiones e historial de ITV y contempla la posibilidad de solicitar información adicional mediante informes Carfax.

Esta trazabilidad resulta especialmente relevante en los vehículos de segunda mano. Frente a un automóvil nuevo, donde el comprador parte de un producto sin utilización previa, cada unidad usada llega al mercado con una historia diferente. Hacer visible esa trayectoria permite reducir parte de la incertidumbre que tradicionalmente ha acompañado al sector.

La garantía constituye otra pieza del proceso. La plataforma establece cobertura mecánica cuyas condiciones dependen del vehículo y contempla un periodo de devolución de 14 días. Este último elemento adquiere especial importancia cuando la operación se desarrolla a distancia, ya que introduce un margen posterior a la recepción.

La compañía también gestiona la transferencia y los trámites vinculados con la DGT y dispone de entrega a domicilio en España. De este modo, la experiencia digital se extiende más allá de la selección del automóvil para abarcar fases administrativas y logísticas.

La seguridad en una compra de estas características no depende, por tanto, de una única herramienta. Surge de la suma de información sobre la unidad, inspección, historial, documentación, garantía y capacidad de atención cuando aparecen dudas o incidencias.

Una experiencia de compra pensada alrededor del cliente

La digitalización está favoreciendo que tareas anteriormente repartidas entre diferentes momentos y canales puedan integrarse en un mismo recorrido. Búsqueda, comparación, consulta de características, financiación, documentación y entrega forman parte de una experiencia que el comprador espera gestionar con cada vez menos interrupciones.

Covey Autocasión presenta una valoración media de 4,8 estrellas en su plataforma y dispone de un catálogo que supera los 150 automóviles certificados. Son referencias que ayudan a dimensionar una actividad en la que el entorno digital se apoya en procesos propios del sector tradicional.

La financiación forma parte de esa integración. La web permite calcular cuotas e iniciar la solicitud digitalmente, aportando la documentación necesaria a través de internet para su posterior análisis. La posibilidad de realizar estas gestiones dentro del mismo recorrido evita que la elección del automóvil y el estudio económico funcionen como procesos completamente separados.

La decisión de comprar un coche de segunda mano no termina cuando aparece una unidad adecuada. Las condiciones de financiación, los trámites, la entrega y la respuesta ante posibles incidencias pueden modificar sustancialmente la percepción final del servicio.

Por este motivo, la experiencia del cliente empieza a adquirir un peso similar al de la propia interfaz tecnológica. Una herramienta puede ahorrar tiempo durante la búsqueda, pero la satisfacción depende también de que la información recibida coincida con el estado del automóvil, las condiciones sean comprensibles y exista continuidad entre lo que se muestra en pantalla y lo que ocurre después.

Este enfoque desplaza el debate desde la mera digitalización hacia la calidad del proceso. La cuestión relevante no es cuántas etapas pueden hacerse por internet, sino si cada una reduce incertidumbre o, por el contrario, introduce nuevas dudas.

Del concesionario tradicional a una experiencia híbrida entre tecnología y personas

La expansión de los canales digitales no implica necesariamente la desaparición del componente humano. En una compra de alto valor, ambos espacios pueden asumir funciones diferentes.

Internet facilita explorar un catálogo amplio, comparar alternativas y consultar información sin limitaciones horarias. La inteligencia artificial puede agilizar la búsqueda y determinadas consultas. Los profesionales mantienen su importancia cuando aparecen cuestiones específicas, decisiones financieras o situaciones que requieren una respuesta individual.

Covey Autocasión combina su plataforma digital con dos centros físicos en Sevilla y Dos Hermanas y forma parte de Grupo Cica, un ecosistema empresarial con actividad en diferentes áreas de la automoción. Aunque el planteamiento de la plataforma tiene alcance nacional y contempla entregas en toda España, esa estructura física aporta un componente tradicional a una propuesta cada vez más digital.

La convivencia de ambos canales permite hablar más de transformación que de sustitución. Una operación puede comenzar con una consulta mediante voz, continuar con la revisión de una ficha, pasar por una conversación con un profesional y volver posteriormente al entorno digital para completar documentación o financiación.

El recorrido deja así de estar condicionado por un único canal. El comprador puede alternar herramientas según el momento de la decisión, mientras la tecnología se ocupa de facilitar aquellas tareas que pueden resolverse de manera inmediata.

Este modelo híbrido resulta especialmente relevante en automoción porque combina una decisión racional con un componente emocional. La comodidad de una interfaz puede simplificar el proceso, pero el respaldo humano continúa siendo importante cuando existen dudas que requieren interpretación o cuando surge una incidencia.

El futuro de la compra de vehículos de ocasión pasa por eliminar fricciones

La próxima etapa de la digitalización del automóvil probablemente estará marcada menos por la cantidad de tecnología incorporada que por su capacidad para resolver problemas concretos.

Encontrar el automóvil adecuado constituye la primera fricción. Después aparecen la comprensión de sus características, la comparación de alternativas, la comprobación del historial, la financiación, la documentación, la entrega y la atención posterior. Cualquiera de estos puntos puede detener una operación si genera suficiente incertidumbre.

El avance de la electrificación añade además nuevas variables. Durante el primer semestre de 2026, las ventas de eléctricos puros usados crecieron un 45,3 % y las de híbridos enchufables un 49 %, según GANVAM. La batería, la autonomía, la recarga o las diferencias entre sistemas de propulsión incorporan preguntas que hace pocos años tenían una presencia mucho menor en el mercado.

A medida que los automóviles se vuelven más complejos, también aumenta la necesidad de explicar esa complejidad de forma comprensible. Las interfaces conversacionales pueden contribuir a esa tarea siempre que estén conectadas con información fiable y no se presenten como sustitutas de la comprobación del vehículo o del asesoramiento profesional cuando resulte necesario.

El caso de Covey Autocasión refleja esa transición. La búsqueda mediante inteligencia artificial y voz se incorpora como una capa adicional dentro de un proceso que incluye inspección, historial, garantía, financiación, documentación, atención y entrega. En particular, el mercado ofrece una escala significativa para observar esta transformación. España superó los 2,2 millones de turismos usados vendidos en 2025 y mantuvo el crecimiento durante la primera mitad de 2026, mientras el comercio electrónico continúa aumentando su peso en los hábitos de consumo.

Para los coches de ocasión, la dificultad consiste en trasladar esa normalización de las compras digitales a un producto donde cada unidad es diferente y donde el riesgo percibido es considerablemente mayor que en otras categorías.

La digitalización del automóvil no consiste simplemente en convertir el escaparate de un concesionario en una página web. El verdadero avance está en conseguir que una adquisición de alto valor pueda desarrollarse de manera sencilla, transparente y segura, manteniendo acceso a atención profesional cuando la operación lo requiera.

La IA por voz representa una nueva vía para reducir una de las primeras barreras: encontrar información y alternativas sin depender exclusivamente de filtros o conocimientos técnicos. Su relevancia será mayor cuando funcione como parte de una experiencia completa y no como un recurso aislado.

En ese proceso, Covey Autocasión constituye un ejemplo de cómo tecnología y prácticas consolidadas del sector empiezan a convivir en una misma propuesta. La evolución de la compra digital del automóvil dependerá precisamente de ese equilibrio: utilizar nuevas herramientas para simplificar decisiones sin perder los mecanismos de revisión, trazabilidad, garantía y acompañamiento que siguen siendo determinantes cuando la compra se realiza a distancia.

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