Iberfinancia impulsa soluciones de financiación empresarial a través de los créditos ICO - iberfinancia
(Información remitida por la empresa firmante)
Madrid, 21 de septiembre de 2026.- El acceso a financiación continúa siendo un elemento determinante para que las empresas puedan acometer inversiones, reforzar su liquidez y desarrollar nuevos proyectos. En este escenario, las líneas promovidas por el Instituto de Crédito Oficial constituyen uno de los instrumentos disponibles para canalizar recursos hacia el tejido empresarial español, especialmente hacia pymes y autónomos. Los créditos ICO permiten financiar tanto actividades empresariales e inversiones como determinadas necesidades de liquidez.
Iberfinancia, consultora especializada en financiación empresarial, incorpora las líneas oficiales del ICO dentro de su área de financiación pública, junto con otros instrumentos destinados a proyectos de crecimiento, innovación e internacionalización. La compañía estructura soluciones combinando financiación pública, bancaria y privada en función de las características de cada operación.
Créditos ICO para financiar inversión y necesidades empresariales
La Línea ICO Empresas y Emprendedores está dirigida, entre otros perfiles, a empresas que desarrollen actividades empresariales o necesiten cubrir necesidades de liquidez en España. La financiación puede destinarse a adquisición de activos fijos, necesidades tecnológicas, vehículos, adecuación de instalaciones, adquisición o creación de empresas y gastos corrientes relacionados con la actividad, como nóminas, pagos a proveedores o compra de mercancía.
Iberfinancia estructura soluciones adaptadas a cada proyecto
El acceso a los créditos ICO requiere analizar previamente las necesidades financieras, el destino de los fondos y la estructura de cada proyecto. Iberfinancia desarrolla esta labor mediante un modelo de asesoramiento que contempla el diagnóstico de oportunidades y elegibilidad, el apoyo en la preparación de documentación y el acompañamiento durante la tramitación y el seguimiento.
La firma complementa esta actividad con operaciones bancarias y alternativas extrabancarias. Su propuesta incluye préstamos para inversión, pólizas de crédito y circulante, factoring, confirming, avales y garantías, además de fórmulas como direct lending, préstamos puente, deuda mezzanine, préstamos participativos y asset finance no bancario. Esta combinación permite estudiar diferentes estructuras de capital en función de las necesidades y circunstancias de cada compañía.
La financiación pública mantiene así un papel relevante dentro de las alternativas disponibles para el crecimiento empresarial. En este ámbito, Iberfinancia integra los créditos ICO en una estrategia financiera más amplia, orientada a identificar y estructurar recursos adecuados para inversiones, liquidez y nuevos proyectos empresariales.
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Emisor: iberfinancia
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