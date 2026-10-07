ID TECH y SFEY se unen para ofrecer soluciones integrales de pago a mercados de autoservicio y desatendidos

ID TECH y SFEY se unen - ID TECH

(Información remitida por la empresa firmante)

California, 07 de octubre de 2026.- La alianza combina la cartera de hardware de pagos desatendidos de ID TECH con la plataforma de pagos y la experiencia en certificaciones de SFEY para acelerar los despliegues en Europa

ID TECH, proveedor global de soluciones de pago seguras, ha anunciado hoy una alianza estratégica con SFEY para ofrecer una solución integral de pagos para los mercados europeos de autoservicio, operaciones desatendidas y transporte público. La colaboración combina la cartera líder del sector de hardware de pagos desatendidos de ID TECH con las capacidades de la plataforma y la pasarela de pagos dinámica de SFEY, creando una solución integrada diseñada para simplificar el despliegue y acelerar la llegada al mercado de los integradores de sistemas de toda Europa.



Juntas, las compañías darán soporte a una amplia gama de aplicaciones desatendidas, incluidos entornos de autoservicio, quioscos y transporte, mediante un ecosistema de pagos escalable diseñado para responder a la evolución de las necesidades del mercado.



Una de las principales áreas de interés de la alianza es el soporte para programas de pago en transporte público y transporte con sistemas de pago de circuito abierto, aprovechando las capacidades de la plataforma de pagos y la experiencia en certificaciones de SFEY junto con el hardware de pagos de ID TECH preparado para el sector del transporte. La solución combinada está diseñada para ayudar a los clientes a gestionar la creciente complejidad de la aceptación de pagos en el transporte, al tiempo que responde a las necesidades más amplias del mercado de operaciones desatendidas.



Como parte de la colaboración, las compañías han completado con éxito las certificaciones EMV con Shift4 y están avanzando activamente en certificaciones adicionales con socios de pagos, entre ellos Elavon, con más certificaciones previstas para ampliar la cobertura regional y ofrecer una mayor flexibilidad a los clientes de toda Europa.



"Esta alianza representa un paso importante para ampliar la presencia de ID TECH en el mercado europeo de pagos desatendidos", afirmó Justin Ning, vicepresidente de Ventas de ID TECH. "Al combinar el probado hardware de pagos de ID TECH con la plataforma dinámica de pagos y las capacidades de certificación de SFEY, ofrecemos una solución integrada que reduce la complejidad y ayuda a los integradores de sistemas a realizar despliegues con mayor rapidez".



La oferta combinada está diseñada para integradores de sistemas desatendidos que buscan una solución de pagos escalable respaldada por hardware de eficacia demostrada y un socio europeo con experiencia en pagos.



"Estamos encantados de anunciar esta alianza y presentar una nueva gama de terminales NEO 3 de ID TECH compatibles con la aplicación de pagos de SFEY, reforzando aún más nuestra posición en el mercado europeo de pagos", afirmó Jaroslav Stuchlik, CEO de SFEY. "Nuestra ambición es consolidar SFEY como la plataforma de procesamiento elegida para los futuros despliegues de ID TECH en Europa, al tiempo que permitimos a los socios actuales de ID TECH realizar integraciones con mayor rapidez, beneficiarse de dispositivos previamente certificados con múltiples adquirentes y llevar nuevas soluciones de pago al mercado de forma más eficiente".



Al integrar hardware, software, certificaciones y habilitación de pagos en un único ecosistema, ID TECH y SFEY pretenden ayudar a los clientes a agilizar la integración, acelerar los despliegues y llevar al mercado experiencias de pago seguras de manera más eficiente.



Acerca de ID TECH

ID TECH es un proveedor global de tecnología de pagos que ofrece soluciones de pago seguras para los mercados de operaciones desatendidas, autoservicio, transporte, comercio minorista y movilidad. Su cartera incluye hardware de pagos con certificación EMV diseñado para ofrecer experiencias de pago flexibles y escalables en todo el mundo. Para más información, visitar idtechproducts.com.



Acerca de SFEY

SFEY ofrece servicios de plataforma de pagos, pasarela, certificación y aplicaciones de pago que ayudan a los clientes a acelerar los despliegues de pagos y responder a la evolución de los requisitos de pago en los mercados europeos. Para más información, visitar sfey.com.





Emisor: ID TECH

Nombre contacto: Ryan Maulit

Descripción contacto: Responsable de Marketing en ID TECH

Teléfono de contacto: (714) 761-6368



