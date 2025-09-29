IFSES Estética valida las competencias legales de enfermería dermoestética

(Información remitida por la empresa firmante)

Un análisis exhaustivo del marco legal español confirma que las enfermeras pueden abrir y dirigir su propia clínica de dermoestética, despejando una de las principales dudas del sector, según confirman expertos.



La enfermería dermoestética experimenta un crecimiento notable, con profesionales que buscan alejarse de las condiciones precarias del sistema sanitario público, atraídos por la alta demanda de tratamientos estéticos mínimamente invasivos. Esta tendencia se refleja en el creciente interés por programas especializados como el Máster en Enfermería Estética de IFSES, evidenciando el interés creciente de los profesionales por esta especialización.



Marco legal favorable

Según el estudio realizado, el marco legal actual ampara plenamente el emprendimiento enfermero:



• Las enfermeras pueden ser propietarias o socias de clínicas dermoestéticas



• Pueden trabajar con licencia sanitaria U2 aplicando técnicas de su competencia



• La LOPS, BOE y Ley del Medicamento autorizan la administración de productos sanitarios



• El Reglamento Europeo permite a enfermeras formadas administrar ácido hialurónico



Disciplina en auge

La enfermería dermoestética abarca peelings químicos, aparatología láser, implantes dérmicos con ácido hialurónico, microneedling, mesoterapia, micropigmentación y tricología.



La enfermería dermoestética está adquiriendo un papel importante en el abordaje integral del paciente integrando un enfoque holístico de los cuidados que responde a las nuevas demandas de la sociedad. La demanda creciente de tratamientos mínimamente invasivos exige profesionales con una formación específica y rigurosa, capaces de aplicar protocolos basados en la evidencia científica. Esta disciplina no solo amplía las competencias de la enfermería, sino que también fortalece la calidad y seguridad de la práctica clínica, explica Susana Salmerón, enfermera dermoestética.



Formación especializada clave

Los expertos destacan que el éxito requiere formación específica. Instituciones como IFSES Estética, con más de 25 años de experiencia, ofrecen programas especializados como el Máster en Enfermería Estética, que integra habilidades prácticas y conocimiento legal imprescindible para emprender con seguridad.



IFSES Estética mantiene disponibilidad formativa en sus sedes de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, reafirmando su compromiso con la formación de profesionales en esta especialidad emergente.



Requisitos básicos

Para emprender en este sector, las enfermeras necesitan cumplir requisitos como autorización sanitaria, licencia de actividad, seguro de responsabilidad civil y protocolos de bioseguridad.



IFSES Estética, con sedes en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, cuenta con profesionales reconocidos como Lola Guzmán (Vicepresidenta SECUDEMN) y Bea Checa (Presidenta SECUDEMN), que lideran la formación en esta especialidad emergente.

