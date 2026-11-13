Ignacio Purcell refuerza la logística de Black Star Group - Ignacio Purcell Mena

(Información remitida por la empresa firmante)

El suministro exige redes capaces de responder con eficiencia y seguridad, un reto que Ignacio Purcell Mena traslada a la operativa de Black Star

Madrid, 13 de noviembre de 2026.- La logística energética adquiere mayor relevancia ante las necesidades de abastecimiento y distribución del mercado. Dentro de esta actividad, Ignacio Purcell Mena sitúa la coordinación entre aprovisionamiento, transporte y entrega como uno de los elementos necesarios para mantener una operativa eficiente en Black Star Group.



La compañía acumula más de 20 años de experiencia en el aprovisionamiento de carburantes, combustibles y gas. Su estructura abarca diferentes niveles de la cadena comercial, desde la distribución mayorista de Black Star Petroleum hasta las estaciones de servicio de Black Star Oil y la distribución regional a granel mediante Black Star Zone.



Ignacio Purcell Mena pone el foco en una distribución energética más eficiente

La logística adquiere especial importancia en un sector donde los productos deben desplazarse entre instalaciones de almacenamiento, distribuidores, estaciones de servicio y clientes finales.



Black Star Petroleum señala que suministra carburantes a estaciones de servicio de una red regional en la península ibérica y que sus equipos se encargan de trasladar el producto hasta las instalaciones de sus clientes.



Esta capacidad operativa permite conectar el aprovisionamiento mayorista con diferentes canales de distribución, mientras las distintas divisiones del grupo atienden necesidades específicas dentro del mercado energético.



"La logística energética no consiste únicamente en trasladar un producto. Requiere coordinación, seguridad y capacidad para responder a las necesidades de suministro de cada operación", señala Ignacio Purcell Mena.



La seguridad del suministro eleva la importancia de la logística

El papel de estas redes trasciende la actividad de cada compañía. En España, CORES establece actualmente una obligación de existencias mínimas de seguridad equivalente a 92 días de ventas o consumos computables de productos petrolíferos.



De ese total, 42 días corresponden a existencias estratégicas gestionadas por CORES y 50 días a reservas de la industria, aunque estas últimas están sujetas actualmente a una reducción transitoria.



La propia corporación destaca que el sistema logístico español dispone de una amplia cobertura geográfica que conecta refinerías, instalaciones de almacenamiento y puertos, facilitando la movilidad de las existencias entre distintos puntos del país.



Esta estructura muestra por qué almacenamiento, transporte y distribución son componentes relevantes para la continuidad del abastecimiento y la capacidad de respuesta ante variaciones del mercado.



Ignacio Purcell Mena vincula logística y capacidad de adaptación

Para Black Star Group, la logística acompaña además una estructura empresarial que ya no se limita a una única actividad. Junto con los carburantes tradicionales, el grupo desarrolla líneas relacionadas con el gas y los biocombustibles, lo que amplía las necesidades de coordinación dentro de sus operaciones.



La estrategia de Ignacio Purcell Mena busca mantener el aprovisionamiento y la distribución alineados con esa evolución. Una logística capaz de conectar diferentes productos y canales de suministro se convierte así en un elemento relevante para responder con mayor eficiencia a las necesidades de un mercado energético en transformación.

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