Las II Jornadas ‘Libros que Venden’ reúnen a 51 expertos para convertir libros en herramientas de negocio

Imagen de las Jornadas Neven 2025 en Valladolid - Rosa Montana

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de abril

Su objetivo es enseñar a profesionales con experiencia cómo transformar un libro en una herramienta estratégica de posicionamiento, visibilidad y generación de ingresos

El próximo 1 de mayo se celebra la segunda edición de las Jornadas Internacionales Libros que Venden, un evento online que reunirá a 51 ponentes internacionales con el objetivo de enseñar a profesionales con experiencia cómo transformar un libro en una herramienta estratégica de posicionamiento, visibilidad y generación de ingresos.



La iniciativa está liderada por Rosa Montaña, médico y empresaria, que ha desarrollado una metodología basada en el uso estratégico del libro. Con más de 27 obras escritas y una facturación superior a los dos millones de euros gracias a esta estrategia, Montaña ha formado a decenas de autores para posicionarse como referentes en sus sectores.



Esta nueva edición está dirigida a médicos, psicólogos, coaches, consultores y expertos con servicios de alto valor. Según Rosa Montaña, esas jornadas van dirigidas a "los profesionales que quieran escribir un libro de no ficción y que pretendan ganar visibilidad dentro de su sector. Sobre todo a los que quieran tener autoridad, visibilidad y oportunidades de monetización". Montaña propone un cambio de enfoque que consiste en dejar de ver el libro como un logro personal y empezar a utilizarlo como un activo profesional capaz de atraer clientes y oportunidades de negocio.



Durante las jornadas, que se celebrarán en formato 100 % online, los asistentes podrán acceder a más de siete horas de contenido formativo enfocado en áreas clave como la construcción de autoridad a través del libro, las estrategias de visibilidad y diferenciación, la monetización del conocimiento mediante programas, conferencias o servicios premium y el networking estratégico con profesionales del sector.



Montaña señala que estas jornadas contarán con ponentes internacionales como Anna Huguet, Lidia Simon, Sandra Valdueza, Ana Eguiazabal, Nacho Lobo, Aida Artola, Rubén Jodar o Susana Manso, entre otros. Sobre las obras que se presentarán, Montaña explica que "son libros de no ficción con los que se pueden trabajar situaciones como el proceso de la menopausia o cómo ayudar a los niños para que no les afecte una ruptura o una separación… Libros que ofrecen respuestas a problemáticas reales".



El evento responde a la problemática de la saturación del mercado editorial y la dificultad de muchos autores para convertir su obra en resultados tangibles. Montaña señala: "La necesidad de crear Neven surgió porque se publican al año en torno a unos 170.000 libros y cada vez hay más libros en el mercado. Solo el 20% de los autores consigue publicar un libro y vender más de 50 copias y eso es un esfuerzo altísimo, ya que los autores tienen que implicarse y restar su tiempo a su familia, a su pareja, a su trabajo y a otro tipo de aficiones y no consiguen rentabilizarlo".



Sobre si habrá una tercera edición, Rosa Montaña ha adelantado que "ya hay inscritos para la tercera edición, que empezará el 22 de septiembre, y seguro que tendrá lugar una nueva edición 90 días después, el 22 de diciembre".



La primera edición tuvo lugar el año pasado en el Museo de la Ciencia de Valladolid y fue todo un éxito. La inscripción a las segundas jornadas, que tendrán lugar el próximo 1 de mayo y serán online, es gratuita, aunque también se ofrece la opción de acceso a contenido premium mediante pase VIP. Se puede encontrar más información en la web Libros que venden.







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