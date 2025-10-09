IMD inaugura en Zaragoza un nuevo centro capilar con tecnología avanzada y atención personalizada

(Información remitida por la empresa firmante)

Zaragoza, 9 de octubre de 2025.- La caída del cabello, tanto en hombres como en mujeres, es una preocupación creciente que afecta no solo a la imagen personal, sino también al bienestar emocional. Esta condición, que puede derivar de causas genéticas, hormonales o ambientales, requiere atención especializada y soluciones contrastadas.

En respuesta a esta demanda, IMD ha abierto en la capital aragonesa un nuevo centro capilar que incorpora la tecnología más innovadora del sector para ofrecer soluciones eficaces y no invasivas. IMD Zaragoza consolida su presencia con un enfoque integral y personalizado en el cuidado del cabello.

Tecnología avanzada para tratamientos personalizados

La nueva clínica de IMD Zaragoza, ubicada en la Avenida de César Augusto, 29. 1 °C (Casco Antiguo), ha sido concebida para ofrecer una atención altamente individualizada, limitando sus consultas a un máximo de dos personas por hora. Este enfoque permite garantizar privacidad, comodidad y un análisis detallado del estado capilar de cada paciente.

El equipo multidisciplinar del centro realiza evaluaciones exhaustivas para establecer protocolos adaptados, basados en tecnología de última generación y procedimientos no quirúrgicos.

Entre los tratamientos disponibles se encuentra la ozonoterapia capilar, una técnica que mejora la oxigenación del cuero cabelludo y favorece la regeneración folicular. También se ofrece la radiofrecuencia capilar Indiba, que estimula el riego sanguíneo y fortalece los folículos mediante corriente monopolar, ayudando a mejorar la densidad y el grosor del cabello.

A estas soluciones se suma Tricophorte, un tratamiento bifásico que combina una fase anticaída y otra regeneradora para proteger y revitalizar el cabello. Diseñado especialmente para periodos de exposición al sol, al cloro y a la sal del mar, fortalece la fibra capilar, ayuda a prevenir la aparición de zonas despobladas y mantiene la densidad incluso ante factores estacionales.

Ambas fases actúan en sinergia: mientras la fórmula regeneradora repara el cabello dañado y restaura su brillo y suavidad, la barrera protectora resultante mantiene el cuero cabelludo y el cabello saludables durante todo el año. Todos estos servicios presentan resultados visibles y naturales, aplicables tanto en hombres como en mujeres de entre 25 y 60 años.

Soluciones estéticas adaptadas a cada caso

El centro incorpora asimismo sistemas de integración capilar diseñados a medida, así como soluciones capilares estéticas para pacientes oncológicos. Estas opciones no quirúrgicas permiten recuperar la imagen previa a la pérdida capilar con resultados totalmente naturales, gracias a prótesis personalizadas, indetectables, transpirables y adaptadas al estilo, color y textura de cada persona.

Con un enfoque integral que tiene en cuenta el impacto emocional de la pérdida capilar, IMD Zaragoza aplica protocolos individualizados y ofrece un acompañamiento constante. La formación continua del personal especializado y su amplia experiencia refuerzan la calidad del servicio.

Esta nueva apertura convierte a Zaragoza en un punto estratégico, situando a IMD como una de las principales referencias nacionales en cuidado capilar para hombres y mujeres.

