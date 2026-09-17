Imex Products amplía la serie Génova con nuevas soluciones, acabados y configuraciones. - Imex Products

(Información remitida por la empresa firmante)

La colección incorpora en 2026 el nuevo acabado níquel cepillado, amplía sus soluciones de ducha con barras, kits ducha o baño-ducha y conjuntos empotrados monomando e incorpora nuevas referencias de una vía

Madrid, 17 de septiembre.- La Serie Génova de IMEX Products amplía su propuesta en 2026 con nuevas referencias y posibilidades de configuración que permiten trasladar su característico lenguaje de líneas curvas a un mayor número de soluciones para el baño.

La actualización de la colección se articula en torno a tres novedades principales: la incorporación de un nuevo acabado, la ampliación de la gama de productos y la llegada de nuevas configuraciones monomando de una vía.

Nuevo acabado níquel cepillado

La primera novedad se encuentra en el apartado estético. Génova incorpora el níquel cepillado, un acabado de apariencia sobria y contemporánea que amplía las posibilidades de integración de la colección en diferentes proyectos de interiorismo.

Este nuevo acabado se suma a la paleta que ya formaban cromo, negro, black gun metal, oro cepillado y oro rosa cepillado, ampliando así las alternativas para combinar la grifería con revestimientos, mobiliario y accesorios de baño. La colección mantiene de este modo una de sus señas de identidad: ofrecer diferentes acabados sobre un mismo lenguaje formal.

Más soluciones para la zona de ducha



La segunda ampliación afecta a la propia estructura de la gama. Génova, concebida inicialmente con una marcada presencia de soluciones termostáticas, incorpora ahora barras de ducha, kits de ducha, kits de baño/ducha y conjuntos empotrados en versión monomando.

Esta evolución permite configurar la zona de aguas con diferentes soluciones manteniendo la estética característica de la colección. Entre las nuevas incorporaciones se encuentran los monomandos para ducha y baño/ducha, así como diferentes propuestas de equipamiento que combinan grifería, rociador y mango de ducha.

La ampliación responde así a una demanda creciente de proyectos en los que se busca mantener una coherencia estética en todo el baño, desde la grifería de lavabo hasta las soluciones destinadas a la ducha.

Nuevas referencias monomando de una vía

Dentro de esta ampliación destaca también la incorporación de nuevas referencias monomando de una vía, concebidas para ofrecer configuraciones más sencillas y adaptables.

La colección incorpora dos soluciones diferenciadas: por un lado, una configuración con barra de ducha y soporte deslizante para el mango, que permite regular su posición en altura; por otro, una versión con salida hacia rociador superior, pensada para proporcionar una experiencia de ducha con efecto lluvia.

Estas nuevas configuraciones amplían las posibilidades de Génova y permiten adaptar la solución de ducha a diferentes distribuciones, necesidades de instalación y preferencias de uso, manteniendo en todos los casos la identidad formal de la colección.

Diseño y funcionalidad

La ampliación de 2026 mantiene los principales rasgos técnicos y estéticos que definen a Génova. La colección combina cuerpos de latón, cartuchos cerámicos 26 mm TOP en las soluciones monomando y el sistema TURN CLEAN SYSTEM en las versiones termostáticas, además de soluciones orientadas a mejorar la experiencia de uso y la durabilidad.

En determinadas referencias monomando se mantiene asimismo la tecnología Cold Open, que evita que el calentador o la caldera se activen innecesariamente cuando la maneta se encuentra en posición central, contribuyendo a un uso más eficiente del agua caliente.

Con esta actualización, IMEX Products amplía el alcance de la Serie Génova sin renunciar a su identidad. El nuevo níquel cepillado, la incorporación de soluciones monomando y la ampliación de las propuestas de ducha permiten llevar el diseño de Génova a un mayor número de proyectos y ofrecen a profesionales y distribuidores más alternativas para configurar el baño.

La colección consolida así una propuesta basada en diseño, variedad de acabados y soluciones de producto, ampliando su capacidad para responder a diferentes estilos y necesidades dentro del baño contemporáneo.

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