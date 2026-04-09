inbestMe se asocia con El Proyecto K para incorporar las Carteras K a su oferta de carteras gestionadas

Carteras K - inbestMe / Proyecto K

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva gama, desarrollada a partir de la metodología de El Proyecto K, apuesta por sectores estructurales y una estrategia automatizada para invertir a largo plazo con disciplina y diversificación

Madrid, 9 de abril de 2026.- inbestMe ha formalizado su asociación estratégica con El Proyecto K, iniciativa de Pablo González Vidal y Joan Tubau, para integrar las Carteras K en su oferta de carteras gestionadas. Esta incorporación supone un enfoque distinto en la inversión indexada: dejar de intentar anticipar qué funcionará mejor en el futuro y centrarse en aquello que, previsiblemente, seguirá siendo esencial en las próximas décadas.



Frente a la incertidumbre de los mercados, las Carteras K parten de la idea de que es más robusto invertir en las grandes constantes de la economía (como la salud, la energía, la alimentación o la innovación) que tratar de adivinar el próximo sector ganador. Esta filosofía conecta con la reflexión de construir sobre lo que no cambia.



Una colaboración con base metodológica sólida

El desarrollo de estas carteras responde a la metodología de El Proyecto K, que combina inversión indexada, diversificación real, control de costes y disciplina a largo plazo. Además, pone el foco en la gestión de sesgos conductuales y en la importancia del perfil de riesgo, el denominado "número K", como eje central de la estrategia.



Como parte de esta asociación, Pablo González Vidal (a través de Gofar Consulting SLU) y Joan Tubau han sido registrados como agentes exclusivos de inbestMe.



Indexación sectorial con diversificación adicional

Las Carteras K introducen una aproximación distinta dentro de la oferta de inbestMe al incorporar una indexación basada en sectores en la parte de renta variable. La estructura se articula en torno a tres grandes clases de activo:



• Renta fija.



• Renta variable sectorial centrada en sectores estructurales.



• Oro, con un peso que puede alcanzar hasta el 20 %.



El uso del oro como componente relevante añade una capa adicional de diversificación frente a otros modelos tradicionales.



Inversión automatizada y adaptada a cada perfil

Las carteras están disponibles desde 5.000 €, con la posibilidad de establecer aportaciones periódicas automatizadas. El sistema de inbestMe se encarga de mantener la cartera alineada mediante procesos automáticos y un rebalanceo anual, optimizando además la eficiencia fiscal.



La gama incluye 10 perfiles de riesgo, desde muy conservador hasta máximo riesgo, asignados mediante un proceso digital que tiene en cuenta los objetivos y la situación de cada inversor.



Costes ajustados y disciplina inversora

En línea con los principios de la inversión indexada, las Carteras K mantienen costes bajos y transparentes, con comisiones de gestión entre el 0,13 % y el 0,41 %, además de costes de trading y custodia reducidos. El TER medio de los ETFs utilizados se sitúa en torno al 0,18 %.



El modelo fomenta además la disciplina inversora mediante automatización y aportaciones recurrentes, reduciendo el impacto de decisiones emocionales.



Un comportamiento sólido en sus primeros datos

Aunque las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros, los datos observados entre enero de 2024 y enero de 2026 muestran un comportamiento consistente en todos los perfiles.



En este periodo, el perfil 7 ha alcanzado una rentabilidad acumulada del +41,9 %, con una TAE del 17,6 % y un ratio de Sharpe cercano a 1,8, reflejando una relación destacada entre rentabilidad y riesgo.



Pensadas para inversores de largo plazo

Las Carteras K están orientadas a inversores que buscan una estrategia clara y sostenible en el tiempo, basada en tendencias estructurales más que en decisiones tácticas de corto plazo.



"Las Carteras K no están pensadas para quien busca el próximo pelotazo, sino para quienes entienden que invertir mejor consiste en evitar errores, mantener el rumbo y construir sobre lo que no cambia", señalan desde El Proyecto K.



Con esta iniciativa, la firma refuerza su apuesta por una inversión eficiente, diversificada y orientada al largo plazo con muy alta personalización.



Sobre inbestMe

inbestMe Europe AV, S.A. es una agencia de valores regulada por la CNMV que ofrece carteras de inversión personalizadas mediante fondos indexados, ETFs y planes de pensiones. Su misión es ayudar a los inversores a obtener mejores resultados a largo plazo a través de una gestión sistemática, bajos costes y una amplia diversificación global.



La entidad destaca además por su alto grado de personalización, con una amplia gama de carteras y perfiles que cubren todas las necesidades financieras, desde el ahorro a corto plazo hasta la planificación de la jubilación. inbestMe permite la gestión simultánea de múltiples carteras y ofrece herramientas avanzadas de planificación financiera, como su sofisticado simulador de objetivos, que facilita una visión integral de la vida financiera de sus clientes.

Contacto

Emisor: inbestMe

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