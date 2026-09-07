Inductores de colágeno; cuando no se quiere rellenar la cara, pero tampoco verla envejecer - Dr. Máximo Evia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 7 de septiembre de 2026.-

Hay pacientes que llegan a consulta con una petición muy concreta: “Quiero verme mejor, pero no quiero que me rellenen la cara”. No quieren otros labios. Ni unos pómulos nuevos. Ni cambiar la forma de su mandíbula. Se ven la piel más apagada, menos firme, algo más fina. Después de adelgazar mucho, algunas personas sienten incluso que el rostro ha envejecido más rápido que el resto del cuerpo. Y, sobre todo, tienen miedo de algo que se escucha constantemente: “No quiero que se me note que me he hecho algo”. Es precisamente en esta conversación donde han ganado protagonismo los inductores de colágeno, tratamientos como el ácido poli-L-láctico (PLLA) o la policaprolactona (PCL). Para el Dr. Máximo Evia, médico estético con consulta en Madrid, el punto de partida debe ser, sin embargo, el diagnóstico del rostro y no la popularidad de un determinado procedimiento.

¿Un inductor de colágeno rellena la cara?

No exactamente. Y entender esta diferencia evita muchas decepciones.

Cuando se utiliza ácido hialurónico puede buscarse recuperar volumen de forma localizada, aportar soporte o modificar determinados rasgos: desde un mentón hasta unos labios o ciertos contornos faciales, inclusive una rinomodelación.

Los inductores de colágeno persiguen un objetivo diferente. Buscan provocar una respuesta progresiva del tejido y estimular la formación de colágeno. Con PLLA, la literatura científica ha descrito mejorías en parámetros relacionados con el grosor dérmico, la elasticidad y la calidad cutánea, aunque todavía existen limitaciones en la evidencia disponible.

“Prefiero explicarlo sin grandes promesas”, señala el Dr. Máximo Evia. “Un inductor de colágeno no debería venderse como una forma de rellenar la cara ni como un lifting dentro de una jeringa”, asegura.

El objetivo de la bioestimulación de colágeno puede ser mejorar determinadas características del tejido: que la piel tenga mejor aspecto y consistencia y se perciba menos apagada y, en determinados pacientes, más fresca.

¿Por qué algunos médicos cuestionan los inductores de colágeno?

Porque en medicina estética también existen diferentes escuelas, preferencias y experiencias clínicas.

Hay médicos entusiastas con los inductores y otros que apenas los utilizan. El problema aparece cuando una preferencia personal se convierte en una verdad absoluta.

Un mal resultado con una técnica no convierte necesariamente a la técnica en mala.

Con el ácido poli-L-láctico, por ejemplo, importan la selección del paciente, la cantidad utilizada, la reconstitución y dilución, el plano anatómico, la distribución del producto, la técnica de inyección y los cuidados posteriores. Entre las complicaciones descritas se encuentran los nódulos y algunas reacciones tardías.

Incluso el masaje posterior, habitual en determinados protocolos, debe entenderse como una parte más del manejo y no como una garantía frente a las complicaciones.

Para Evia, la cuestión puede resumirse de forma sencilla: “No todo depende del producto. Mucho depende de las manos que lo utilizan”.

Qué sucede al adelgazar cuando el rostro pierde volumen

La pérdida de volumen facial después de adelgazar se ha convertido también en un motivo frecuente de consulta.

Una pérdida importante de peso puede dejar un rostro más vacío y con menor soporte. Pero estimular colágeno no devuelve automáticamente todo el volumen perdido.

“Hay que ser muy claros con esto”, explica el Dr. Máximo Evia. “Un paciente puede necesitar mejorar la calidad de sus tejidos, pero si existe una pérdida importante de volumen, quizá necesitemos pequeñas cantidades de ácido hialurónico en zonas seleccionadas. No son tratamientos enemigos”, afirma el especialista.

En otros casos, el problema predominante puede ser la flacidez facial. Y cuando existe un exceso importante de piel, ningún discurso sobre bioestimulación debería ocultar que puede llegar un momento en el que la cirugía sea la herramienta más eficaz.

¿Hay que esperar a tener flacidez o una edad para empezar a cuidarse?

La medicina estética en Madrid —y en cualquier lugar— no debería consistir únicamente en esperar diez años y después intentar corregir de golpe todo lo que ha cambiado.

Fotoprotección, ejercicio, nutrición, cuidado de la piel, evitar grandes oscilaciones de peso y, cuando están indicados, determinados tratamientos pueden formar parte de una estrategia de mantenimiento.

No porque se pueda detener el envejecimiento. Eso no existe. Sino porque puede resultar más sensato acompañar esos cambios progresivamente que perseguirlos cuando ya son muy evidentes.

Por eso, cuando alguien llega a la consulta del Dr. Máximo Evia en Madrid preguntando por inductores de colágeno, PLLA o PCL, la conversación no empieza necesariamente por el nombre de una jeringa.

Empieza por algo mucho más sencillo, una pregunta: “¿Qué ves cuando te miras al espejo que antes no veías?”. A partir de ahí se puede hablar de inductores de colágeno, ácido hialurónico, tecnología (láser), cuidados de la piel o incluso de no hacer nada todavía.

El objetivo de un buen tratamiento no es que se note lo que se ha hecho. Es que el paciente se vea bien, saludable y con buena cara.

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