Infomaniak y Gruyère Energie desarrollan en Bulle proyecto de centro de datos

El futuro centro de datos (en el centro de la imagen), en una zona industrial de Bulle, ocupará apenas una cuarta parte de un campo de fútbol - Infomaniak

(Información remitida por la empresa firmante)

- Infomaniak y Gruyère Energie desarrollan en Bulle un proyecto de centro de datos diseñado para limitar su huella

NEWS AKTUELL // Ginebra y Bulle, 13 de noviembre de 2026 – Infomaniak SA (SIX: INFO), proveedor suizo de servicios en la nube, y Gruyère Energie SA anuncian que la solicitud de permiso de construcción de un centro de datos en Bulle se somete a información pública a partir del 13 de noviembre. Prevista para 2028, esta infraestructura de nueva generación deberá responder al crecimiento de las necesidades digitales y, al mismo tiempo, aprovechar el calor generado por sus servidores en la red de calefacción urbana existente. Su potencia informática prevista, de 2,5 megavatios (MW), duplica la del centro de datos más reciente de Infomaniak, en Ginebra. El proyecto conserva una escala humana.

Con la puesta en información pública de un futuro centro de datos en Bulle, Infomaniak y Gruyère Energie SA dan un nuevo paso en el desarrollo de infraestructuras sostenibles en la región de Gruyère. Prevista para 2028, esta instalación deberá permitir a Infomaniak acompañar el crecimiento de sus actividades respetando sus valores éticos de soberanía y sostenibilidad.

Este centro de datos es el mayor proyecto de infraestructura del grupo Infomaniak. En esta fase, la empresa prevé financiarlo con recursos propios, gracias a la liquidez generada por su actividad, y escalonar sus inversiones al ritmo de la puesta en servicio y del aumento progresivo de la capacidad del centro. El proyecto deberá acompañar el crecimiento de la demanda, en un contexto en el que la facturación de servicios de Infomaniak aumentó un 26,5 % en el primer semestre de 2026.

Diseñado para albergar 170 racks de servidores, el centro de datos de Bulle retoma el principio del D4, inaugurado en Ginebra en 2025 y galardonado con el Green Business Award 2026. El impacto de este centro de datos ginebrino ha sido documentado por el centro E4S (EPFL, Universidad de Lausana, IMD), e Infomaniak ha publicado sus planos en acceso abierto en d4project.org para que otros puedan reproducir el modelo. En Bulle, Infomaniak va un paso más allá, con una refrigeración líquida en circuito cerrado para los servidores de cálculo y de IA, que deberá hacer más eficiente la recuperación del calor.

Operado por Infomaniak y destinado a abastecerse con electricidad 100 % renovable, el centro de datos deberá responder a la demanda de nube soberana y a las necesidades de cálculo y almacenamiento que genera la inteligencia artificial. Al diseñar internamente sus centros de datos y su software, Infomaniak mantiene el control de las tecnologías, la infraestructura y los datos en los que se basan sus servicios.

Un calor aprovechado en lugar de desperdiciado

Situado en pleno corazón de una zona dedicada a actividades industriales, el centro de datos deberá diversificar el suministro de la red de calefacción urbana de Gruyère Energie, abastecida en más de un 95 % por energías renovables, y responder al mismo tiempo a las crecientes necesidades de alojamiento, procesamiento de datos y soberanía digital en Suiza.

Gracias a un innovador sistema de recuperación de calor, la energía producida por los servidores deberá aprovecharse íntegramente en la red de calefacción urbana, un ejemplo concreto de la convergencia entre la transición digital y la transición energética. Con las bombas de calor de Gruyère Energie, el centro deberá suministrar unos 28 GWh de calor al año y evitar hasta 7.500 toneladas de CO2 anuales en comparación con el gasóleo de calefacción. La producción térmica de la red de calefacción urbana de Gruyère Energie alcanzará los 180 GWh en 2030.

Este nuevo aprovechamiento energético no sustituye ni a las fuentes renovables existentes ni a otros proyectos de recuperación de calor industrial. Los complementa. La biomasa forestal local, que seguirá desempeñando un papel central en el suministro, y el proyecto de geotermia profunda que lleva a cabo una filial de Gruyère Energie garantizarán las necesidades a largo plazo.

"Este centro de datos ilustra una nueva generación de infraestructura digital concebida desde el principio para limitar su huella. Logramos dar una nueva vida a una energía que habitualmente se pierde. Una vez aprovechada, será muy útil para acompañar el desarrollo del área de Bulle. Es una ilustración concreta de nuestra visión y de nuestro compromiso con una transición energética regional e innovadora", explica Michel Beaud, director de Grandes Proyectos de Gruyère Energie.

A escala humana, sin captación de agua ni suelo agrícola

El edificio ocupará unos 1.200 m* de superficie, apenas una cuarta parte de un campo de fútbol. El proyecto se ubicará en una parcela ya urbanizada, sin consumo de suelo agrícola ni afectación de espacios naturales. No será necesario talar ningún árbol para su construcción. Situada en la confluencia de las redes de electricidad, calor y fibra óptica, la parcela elegida permite una conexión directa a las redes de calefacción urbana y de electricidad, lo que limita las infraestructuras adicionales necesarias.

La refrigeración de los servidores se basará en circuitos cerrados en el interior del edificio, sin torre de refrigeración, sin evaporación ni captación de agua. Está previsto que la cubierta sea parcialmente vegetal, con retención de aguas pluviales.

Se presta especial atención a la integración del emplazamiento y a la tranquilidad del vecindario. Las instalaciones técnicas están diseñadas para cumplir los requisitos acústicos vigentes y limitar las molestias por ruido.

"En Bulle, el objetivo es que toda la electricidad que consumen nuestros servidores termine convertida en calor aprovechado en la red de Gruyère Energie. Es lo que debería hacer todo centro de datos construido hoy: recuperar su calor, no captar agua destinada a otros usos y ser transparente sobre los recursos que consume", explica Julien Bonnat, Head of Data Center de Infomaniak.

Una alianza al servicio del territorio

El proyecto se basa en la complementariedad de las competencias de ambos socios. Sujeto a la formalización de los contratos pendientes, está previsto que Infomaniak se encargue de la construcción y la explotación del centro de datos, y que Gruyère Energie ponga a disposición el terreno, realice las instalaciones de recuperación y aprovechamiento del calor y suministre al centro electricidad 100 % renovable.

Esta colaboración refleja una visión común del desarrollo de las infraestructuras: crear más valor local acercando las redes digitales y energéticas en beneficio del territorio.

Sujeto a la obtención de las autorizaciones necesarias, el inicio de las obras está previsto para el primer semestre de 2027 y la puesta en servicio, para 2028.

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