Informe DEKRA: ciberseguridad, IA e infraestructuras, claves en la transformación de la movilidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Expertos del sector discuten los avances en la tecnología, los dilemas éticos asociados a la IA en los vehículos autónomos y la creciente amenaza de ciberataques, destacando la necesidad de medidas preventivas en la infraestructura y la seguridad vial

Madrid, 2 de diciembre de 2024.- El pasado viernes 29 de noviembre se presentó el Informe de Seguridad Vial DEKRA 2024, centrado en el impacto de las infraestructuras, la ciberseguridad y la inteligencia artificial en la transformación de la movilidad. Este estudio, reconocido a nivel internacional, reúne el análisis de 20 expertos y representantes institucionales en movilidad, sostenibilidad y tecnología, reforzando la posición de DEKRA como referente independiente en seguridad vial.



El informe destaca cómo la rápida evolución de los vehículos y nuevas formas de transporte, como patinetes y bicicletas eléctricas, exige una adaptación urgente de las infraestructuras. Además, expone datos preocupantes: la mitad de los accidentes en bicicleta están relacionados con problemas en las infraestructuras; el 80% de los motoristas fallecidos en carreteras interurbanas pierden la vida por colisiones con obstáculos, y hasta un 37% de las muertes en carreteras secundarias en países como Francia ocurren por impacto contra árboles.



El Informe DEKRA 2024 subraya la necesidad de diseñar vías que respondan a los desafíos actuales y garanticen una movilidad más segura y sostenible.



Evolución y diversidad de conceptos de movilidad

El informe subraya que las infraestructuras enfrentan demandas cada vez más diversas en un contexto de cambio acelerado, mientras políticas públicas y estructuras viales no logran adaptarse a la misma velocidad. Peatones piden aceras amplias y seguras; ciclistas, carriles protegidos del tráfico y los peatones; automovilistas, fluidez sin interrupciones por vehículos estacionados o ciclistas lentos.



Además, los trabajadores de mensajería necesitan puntos de estacionamiento accesibles para las entregas, y las personas con discapacidades requieren soluciones específicas, como sistemas de guiado para quienes tienen deficiencias visuales y la eliminación de obstáculos como scooters eléctricos mal aparcados.



El informe resalta la urgencia de diseñar infraestructuras inclusivas que respondan a estas demandas en constante evolución.



Infraestructura y tecnología: pilares de la movilidad conectada

El Informe DEKRA 2024 destaca la importancia de infraestructuras optimizadas para garantizar la efectividad de los sistemas de conducción automatizada y la interconexión entre vehículos y elementos externos como semáforos y señales. Estas tecnologías son fundamentales para detectar riesgos, prevenir accidentes y fomentar un entorno vial seguro.



La confianza en estos sistemas es clave: sin ella, los usuarios podrían no utilizarlos de manera adecuada. Además, la conectividad continua se presenta como un elemento esencial para integrar a todos los actores viales, desde conductores hasta peatones y ciclistas, en una red coordinada y segura.



El informe también alerta sobre los riesgos de ciberataques, subrayando la urgencia de implementar sistemas de ciberseguridad que protejan tanto la infraestructura como a los usuarios frente a posibles manipulaciones externas.



Coral Estefanía Sevillano, jefa del área de vehículos de la Subdirección General de Gestión de la Movilidad y Tecnología en la DGT, resaltó en la mesa de debate los avances tecnológicos de la plataforma DGT 3.0, plataforma de vehículo conectado, que ya integra herramientas innovadoras como la señal V16, capaz de enviar alertas en tiempo real mediante GPS o Google Maps para informar sobre vehículos detenidos en la calzada. También explica el desarrollo de conos conectados que notifican la ubicación exacta de obras y sistemas de geoposicionamiento anónimo para advertir la presencia de ciclistas y evitar colisiones.



Asimismo, Sevillano destacó que España es el primer país en publicar el manual de características de los VMP, un paso crucial en el proceso de certificación. Este manual permite que el titular de la marca o su representante autorizado obtenga un número de certificado que avala que el modelo de vehículo cumple con los requisitos necesarios para ser seguro.



Ciberseguridad e inteligencia artificial: el debate sobre la ética en la automoción

Durante la mesa redonda dedicada a la ciberseguridad y la inteligencia artificial en el ámbito de la automoción, Rubén Lirio, responsable de Ciberseguridad en DEKRA, subrayó la necesidad de que los vehículos autónomos desarrollen capacidades avanzadas para prever escenarios críticos. "Es fundamental que los coches autónomos generen un mapa 3D del entorno, identificando obstáculos mediante una red de sensores y tecnología 5G. Los vehículos necesitan procesar los sentidos, y aquí entran en juego los algoritmos de la inteligencia artificial", afirmó.



El debate también puso sobre la mesa los dilemas éticos asociados a esta tecnología. "¿Qué ocurre si un peatón se cruza frente a un coche autónomo con cinco personas a bordo? ¿Cómo deberían actuar las máquinas y los algoritmos que hemos desarrollado? ¿Es preferible perder una vida o cinco? La gran pregunta es quién decide esta ética y cómo la ciberseguridad influye en estas decisiones", planteó Lirio.



En relación con la seguridad, Lirio destacó el aumento de los riesgos asociados a ciberataques en automoción, advirtiendo de la necesidad de adelantarse a las intenciones maliciosas. "La tecnología avanza rápido, pero también lo hacen los ataques. Es crucial mantenernos un paso adelante para proteger a conductores y pasajeros", señaló.



Para cerrar, el teniente coronel de la Guardia Civil, Pedro Almagro, reflexionó sobre los desafíos que enfrentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en este ámbito. "Aunque actualmente no contemplamos ciberataques en automoción en nuestros escenarios, debemos adaptarnos a estos nuevos retos y anticiparnos al futuro de estas amenazas maliciosas", concluyó.







Emisor: DEKRA

Contacto

Nombre contacto: Lourdes Rivero

Descripción contacto: DEKRA

Teléfono de contacto: 648574242