Inmolender, el aliado tecnológico de los brokers hipotecarios en España - Inmolender

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 4 de septiembre.- La intermediación hipotecaria exige gestionar un volumen creciente de documentación, analizar la viabilidad de cada operación y mantener una comunicación constante con clientes y entidades financieras. En este escenario, la digitalización permite reducir tareas administrativas y concentrar la información de cada expediente en un único entorno. Inmolender responde a estas necesidades con una plataforma especializada que integra gestión, automatización e inteligencia artificial para acompañar la operativa diaria de los brokers hipotecarios en España.

Se trata de un software hipotecario concebido desde el principio para el intermediario de crédito inmobiliario, no una herramienta de gestión comercial adaptada a posteriori.

Un software hipotecario diseñado específicamente para brokers

A diferencia de las soluciones generalistas, Inmolender se plantea como un software hipotecario desarrollado alrededor de las distintas fases que atraviesa una operación. El corazón del sistema es la operación. Cada hipoteca tiene su ficha, y en ella conviven los datos de los solicitantes, el inmueble, la documentación aportada, las tasaciones, las propuestas recibidas de cada banco y el historial completo de lo que ha ocurrido. Los correos electrónicos que se cruzan con el cliente o con la entidad quedan archivados dentro del propio expediente, igual que las conversaciones por WhatsApp, de manera que cualquier miembro del equipo puede retomar una operación sin tener que preguntar a nadie.

A partir de ahí, la plataforma acompaña al broker en cada fase. Permite comparar las ofertas de distintas entidades, calcular la viabilidad de una operación antes de presentarla, consultar la política de riesgos de cada banco y generar cuadros de amortización o simulaciones de cuotas en distintos escenarios. Los brokers que trabajan también con préstamos personales, reunificaciones, autopromoción o capital privado encuentran fichas específicas para cada tipo de operación.

La captación de clientes tiene su propio espacio. Los contactos que llegan desde la web, redes sociales o colaboradores se organizan en un tablero visual que muestra en qué punto está cada uno, y con un clic se convierten en expediente cuando la oportunidad madura. El cliente, por su parte, dispone de un portal del interviniente donde puede subir su documentación y seguir el estado de su hipoteca sin necesidad de llamar.

Algunas de las funciones más valoradas son las que eliminan gestiones que antes exigían horas. La firma digital permite cerrar contratos de intermediación y autorizaciones con varios firmantes a la vez, sin desplazamientos. La solicitud de documentos fiscales en la Agencia Tributaria o datos laborales en la Seguridad Social mediante Cl@ve PIN evita perseguir al cliente para que envíe su documentación. Y para los intermediarios inscritos en el Banco de España, la plataforma genera la consulta a la CIRBE y prepara los Estados Reservados que hay que presentar semestralmente, un trámite que muchos despachos resolvían a mano.

El día a día administrativo también está cubierto: agenda compartida sincronizada con Google y Microsoft, tareas con avisos, provisiones de fondos, facturación cumpliendo con Verifactu y un control de producción que muestra en tiempo real cuánto ha cerrado cada agente y qué comisiones corresponden a cada colaborador. El euríbor se actualiza a diario y alimenta directamente los simuladores.

Inteligencia artificial aplicada al análisis hipotecario

Donde Inmolender marca una distancia clara con las herramientas tradicionales es en la incorporación de inteligencia artificial, no como un chat aparte sino integrada en las tareas concretas del broker.

El Análisis Financiero Inteligente lee los datos del expediente y redacta un informe de viabilidad con los indicadores que un analista de riesgos miraría primero: nivel de endeudamiento, porcentaje de financiación sobre el valor de la vivienda, estabilidad de los ingresos. Señala los puntos débiles antes de que lo haga el banco.

La Política Bancaria Inteligente cruza las características de cada operación con los criterios de las distintas entidades y responde a la pregunta que todo broker se hace: a qué bancos merece la pena llevar esto. Descarta las incompatibilidades evidentes y ordena el resto por probabilidad de éxito, lo que ahorra semanas de idas y venidas.

El Email Inteligente, redacta las comunicaciones vinculadas a la operación, ajusta el tono según el destinatario y resume hilos largos en unas líneas. A esto se suma la extracción automática de datos de los documentos aportados, que rellena la ficha a partir de una nómina o una nota simple escaneada.

Un sector que se profesionaliza

La intermediación hipotecaria ha ganado peso en España en los últimos años y con ello han llegado más exigencias regulatorias, más competencia y clientes más informados que comparan y preguntan. En ese contexto, la organización deja de ser una cuestión de comodidad y se convierte en una ventaja competitiva.

Inmolender se ofrece en modalidad de suscripción, sin instalaciones ni necesidad de servidores propios, y también en versión personalizada para redes y franquicias que quieren operar bajo su propia marca. Su propuesta es sencilla de resumir: que el broker dedique su tiempo a analizar operaciones y a atender a sus clientes, y que la tecnología se ocupe del resto. Con su propuesta SaaS, Inmolender busca consolidarse como un aliado tecnológico especializado para los profesionales que gestionan cada hipoteca desde su estudio inicial hasta la firma.

Contacto

Emisor: Inmolender

Contacto: Inmolender

Número de contacto: +34 960 99 00 00