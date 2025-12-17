Inmubi publica el Índice del mercado de créditos con subyacente inmobiliario

Distribución geográfica del mercado de créditos con subyacente inmobiliario en España - INMUBI / INMUBI

Madrid, 17 de diciembre de 2025.

Inmubi ha publicado una nueva edición del Índice Inmubi, un informe que analiza el mercado de venta de créditos con subyacente inmobiliario (Secure NPLs) en España a partir de los perímetros de créditos consolidados y comercializados en el mercado.

El estudio ofrece una visión estructurada de la oferta activa, su distribución geográfica y las principales características económicas e inmobiliarias de los activos analizados, con el objetivo de aportar información agregada y contextualizada sobre este segmento del mercado.

El universo analizado en esta edición está compuesto por 16.591 préstamos, con una deuda total agregada de 3.154,6 millones de euros, lo que refleja un mercado de tamaño relevante dentro del ámbito de la inversión en crédito garantizado por activos inmobiliarios.

El análisis provincial confirma una alta concentración de la actividad, tanto en número de operaciones como en volumen de deuda. Barcelona, Sevilla y Madrid lideran el mercado por número de préstamos, superando conjuntamente las 4.500 operaciones. Junto a estas provincias, el arco mediterráneo concentra también un volumen significativo de operaciones, mientras que determinadas provincias del interior presentan deudas típicas elevadas pese a un menor número de préstamos.

El informe pone de relieve una asimetría significativa entre la deuda mediana y la deuda típica en la mayoría de las provincias analizadas. En términos generales, la deuda mediana se sitúa mayoritariamente entre los 60.000 y 120.000 euros, lo que define el importe central del mercado minorista de NPLs en España. Sin embargo, la deuda típica presenta desviaciones relevantes en determinadas provincias, lo que evidencia la presencia recurrente de activos de mayor tamaño.

A nivel municipal, el Índice Inmubi identifica distintos perfiles de mercado. Por un lado, localizaciones con mayor estabilidad, caracterizadas por elevados niveles de renta, calidad del colateral y mayor liquidez. Por otro, zonas con un perfil más oportunista, donde el potencial de rentabilidad está condicionado por el descuento aplicado y por los tiempos estimados de desinversión.

El informe tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación individual de inversión. Su finalidad es aportar datos agregados y análisis comparables que permitan comprender mejor la estructura y dinámica del mercado de créditos con subyacente inmobiliario en España.

El Índice Inmubi se publica de forma periódica y está disponible para su consulta en la sección de informes de la compañía en https://inmubi.com/informes. Más información sobre la firma en https://inmubi.com.