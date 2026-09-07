Inodoros inteligentes japoneses y duchas italianas, la tecnología que gana espacio en los baños modernos - VIP REFORMAS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 07 de septiembre de 2026.-

El cuarto de baño ha dejado de plantearse únicamente como un espacio funcional para convertirse en una estancia donde el diseño, el confort y la tecnología adquieren cada vez mayor relevancia. Las reformas actuales buscan aprovechar mejor los metros disponibles y crear ambientes más despejados y prácticos. Dentro de esta evolución de los baños modernos, dos soluciones están despertando especial interés: los inodoros inteligentes japoneses y las duchas italianas. VipReformas, plataforma especializada en conectar proyectos de reforma con profesionales del sector, observa cómo las nuevas soluciones para el baño amplían las posibilidades a la hora de renovar esta estancia. La incorporación de tecnología a los sanitarios convive así con diseños que buscan reducir barreras y favorecer la continuidad del espacio.

Los inodoros inteligentes llevan la tecnología al cuarto de baño

Los denominados inodoros japoneses se caracterizan por incorporar prestaciones que van más allá de las funciones de un sanitario convencional. Dependiendo del modelo, pueden integrar sistemas de lavado con agua, regulación de la temperatura y la presión, asiento calefactado, secado con aire o diferentes mecanismos automáticos.

Esta combinación de higiene, personalización y comodidad ayuda a explicar el creciente interés por este tipo de equipamiento en proyectos de reforma. Una solución inicialmente asociada al mercado japonés ha ido encontrando espacio en otros países a medida que los fabricantes amplían su oferta y la tecnología doméstica se incorpora a nuevas estancias.

Su instalación, sin embargo, requiere una planificación previa. Además de las dimensiones y conexiones habituales de un sanitario, determinados modelos necesitan alimentación eléctrica próxima al inodoro. Por ello, cuando se plantea una reforma integral, resulta conveniente estudiar estas necesidades desde el diseño inicial para integrar las instalaciones de forma adecuada.

La tendencia refleja una transformación más amplia: la tecnología doméstica ya no se concentra exclusivamente en espacios como el salón o la cocina, sino que empieza a formar parte también del equipamiento del baño.

Duchas italianas: continuidad visual y espacios más abiertos

Junto al desarrollo de los sanitarios inteligentes, las duchas italianas representan otra de las tendencias vinculadas a los baños actuales. Su principal característica es la integración de la zona de ducha prácticamente al mismo nivel que el resto del pavimento, reduciendo los elementos que interrumpen visualmente el espacio.

Esta configuración permite crear una sensación de mayor amplitud y continuidad, una cualidad especialmente interesante en baños donde se busca optimizar cada metro disponible. Mamparas transparentes, revestimientos continuos y diseños minimalistas pueden reforzar todavía más esa percepción.

La ejecución exige prestar especial atención a aspectos técnicos como la pendiente hacia el desagüe, la impermeabilización y el sistema de evacuación del agua. El resultado depende, por tanto, tanto de las decisiones estéticas como de una correcta planificación y ejecución de la obra.

Inodoros inteligentes y duchas italianas responden a enfoques diferentes, pero comparten una misma evolución del cuarto de baño: mayor integración entre funcionalidad, comodidad y diseño. Para VipReformas, conocer estas alternativas antes de solicitar presupuestos permite definir mejor las prioridades de cada proyecto y comparar propuestas profesionales ajustadas a las características de la vivienda. Los baños modernos avanzan así hacia espacios en los que las instalaciones tradicionales conviven con nuevas soluciones tecnológicas y arquitectónicas.

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