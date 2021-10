Insight anuncia nuevo Presidente Global y CEO

Insight Enterprises, Inc. (Nasdaq: NSIT), anunció el pasado día 22 que Joyce Mullen ha sido nombrada Presidente Global y CEO, con fecha efectiva 1 de enero de 2022. Ken Lamneck, quien ha estado al frente de la organización como presidenta y CEO desde 2010, continuará en la empresa para ayudar a Joyce en su transición a su nuevo cargo

Mullen ha desempeñado el cargo de presidenta de Insight en Norteamérica durante el año pasado y, antes de eso, fue presidenta de canal global, de Embedded and Edge Solutions en Dell Technologies. Mullen pasó 21 años de su carrera en Dell Technologies en diversas funciones de ventas, prestación de servicios y soluciones de TI, y trajo a Insight una amplia experiencia en el canal, demostrando un fuerte liderazgo en la prestación de servicios y soluciones tecnológicas a los clientes.



“Estamos orgullosos de anunciar a esta líder excepcional como nuestro nuevo CEO. Joyce es la candidata perfecta para dirigir nuestro negocio hacia el futuro”, dijo Ken Lamneck, presidente y CEO de Insight. "Joyce tiene un estilo de liderazgo atractivo, un enfoque centrado en las personas, y sólidas relaciones con nuestros clientes, empleados y partners, además de una amplia experiencia en servicios y soluciones de tecnología".



Al aceptar su nuevo cargo, Mullen ha declarado: “Durante el último año he podido apreciar más plenamente a Insight, y estoy entusiasmada con nuestra amplia cartera de soluciones y nuestra orientación hacia una cultura inclusiva y de valores, lo cual forma una base sólida para el crecimiento y transformación continua".



Mullen también forma parte del Consejo de The Toro Company (NYSE: TTC). Se graduó en Relaciones Internacionales de la Universidad de Brown y tiene un MBA de la Universidad de Harvard.



Acerca de Insight

Hoy en día, toda empresa es una empresa tecnológica. Insight Enterprises Inc. provee a empresas de todos los tamaños de Intelligent Technology Solutions™ y servicios para maximizar el valor de negocio de la TI. Como proveedor global de soluciones y servicios de Digital Innovation, Cloud + Data Centre Transformation, Connected Workforce, y soluciones y servicios de Supply Chain Optimization, formando parte del ranking Fortune 500, ayudan a sus clientes a gestionar con éxito sus TI hoy y a transformarlas para el futuro. Desde la estrategia y el diseño de TI hasta su implementación y gestión, sus 11.000 empleados ayudan a los clientes a innovar y a optimizar sus operaciones para dirigir su empresa de forma más inteligente.



Más información en https://es.insight.com







