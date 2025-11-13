Insight gana el premio Microsoft FY25 Partner of the Year al Mejor Partner de Cloud Híbrida en España

(Información remitida por la empresa firmante)

Este reconocimiento destaca la excepcional contribución de Insight España a la innovación y transformación digital, ofreciendo soluciones de nube híbrida de alto impacto que han transformado con éxito los entornos de sus clientes

Madrid, 13 de noviembre.- Insight ha anunciado hoy que ha sido galardonada con el premio en la Categoría de Cloud Híbrida en los Microsoft Partner of the Year Awards (POTYA) FY25 para España.



Los Microsoft Partner of the Year Awards celebran a los partners que han demostrado excelencia en innovación e implementación de soluciones basadas en tecnología Microsoft, abarcando tanto IA como la nube. Ganar la categoría de Cloud Híbrida resalta especialmente la experiencia de Insight España en conectar infraestructuras locales con Microsoft Azure, creando modelos operativos flexibles, escalables y seguros.



"Este reconocimiento es un testimonio de la dedicación de nuestro equipo a la excelencia técnica y de nuestro compromiso por ayudar a las organizaciones españolas a aprovechar todo el potencial de las tecnologías en la nube", afirma Pietro Marrazzo, director general de la Región Sur de Europa en Insight. "Estamos muy orgullosos de nuestra sólida colaboración con Microsoft y esperamos seguir ofreciendo a nuestros clientes estrategias de transformación digital de gran impacto".



El enfoque galardonado de Insight España en Cloud Híbrida se demuestra a través de sus proyectos exitosos en áreas clave, incluyendo la migración de cargas de trabajo y datos complejos (como transiciones a gran escala desde plataformas de terceros a Microsoft 365, garantizando la continuidad operativa e implementando seguridad avanzada), así como en la promoción de la adopción de IA mediante la rápida implantación de Microsoft Copilot M365 en diversos sectores, ayudando a las organizaciones a mejorar la productividad y optimizar procesos en toda Europa.



Insight mantiene su compromiso de profundizar en sus competencias de nube híbrida y aprovechar las soluciones más avanzadas de IA y datos sobre la plataforma Microsoft para acelerar el éxito de sus clientes en toda la región.



Para obtener más información sobre cómo Insight puede ayudar en el viaje hacia la nube, hacer clic aquí.



Acerca de Insight

Insight Enterprises es un integrador de soluciones líder que ayuda a sus clientes a resolver retos tecnológicos combinando el hardware, software y servicios adecuados. Son una empresa tecnológica global Fortune 500 con una red de más de 6.000 partners y expertos en todo el mundo, que proporcionan acceso a competencias TI de extremo a extremo. Durante más de 35 años, han ofrecido y optimizado soluciones tecnológicas para sus clientes de manera eficiente, eficaz y segura. Están reconocidos como un Great Place to Work, uno de los Mejores Empleadores del Mundo según Forbes y uno de los Mejores Lugares para Trabajar del Mundo según Fortune. Descubrir más en insight.com. NSIT-M







Contacto

Nombre contacto: Melissa John

Descripción contacto: Insight/Public Relations Manager

Teléfono de contacto: +44 07342716154

