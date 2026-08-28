El Instituto Séneca obtiene una posición destacada en el ranking de Financial Magazine

Estudiantes en las instalaciones del Instituto Séneca en Madrid - SÉNECA CENTRO INTERNACIONAL DE POSGRADO S.L.

(Información remitida por la empresa firmante)

El centro de posgrado se mantiene entre las tres mejores escuelas de negocios digitales de España según la 13.ª edición de la clasificación anual

Madrid, 28 de agosto de 2026.- El Instituto Séneca ha renovado su posición entre las tres mejores escuelas de negocios digitales de España, según los resultados de la 13.ª edición del ranking elaborado por Financial Magazine, publicados en junio de 2026. Este reconocimiento consolida la trayectoria del Centro Internacional de Posgrado en su sede de Madrid, validando su enfoque en la innovación educativa y la proyección internacional de sus programas.

En esta clasificación, que analiza anualmente a más de 400 universidades, escuelas de negocios y centros de formación, el Instituto Séneca ha obtenido resultados destacados en áreas específicas. El Máster en Relaciones Internacionales ocupa el primer puesto en su categoría, mientras que el área de Cooperación y Emprendimiento se sitúa en la segunda posición. Asimismo, el Máster en Negociación y Resolución de Conflictos ha conservado el tercer lugar en la categoría de Mediación.

Los criterios de evaluación utilizados por Financial Magazine abarcan diversos indicadores de calidad académica y profesional. Entre los aspectos valorados se encuentran la calidad de la enseñanza impartida, la innovación metodológica aplicada en las aulas, la reputación institucional, el grado de internacionalización de los centros y la empleabilidad efectiva de los egresados al finalizar sus estudios.

Estos datos refuerzan el modelo formativo de la institución, que actualmente recibe a estudiantes procedentes de más de 75 países. El catálogo académico abarca especializaciones en ámbitos como la Comunicación, la Logística, la Gestión Empresarial y las Relaciones Internacionales, combinando el enfoque teórico con una conexión directa con la realidad del mercado laboral.

Agustín Brígido, director del Instituto Séneca, ha valorado los resultados obtenidos por la entidad en esta nueva edición del ranking. "Desde nuestros inicios hemos apostado por una formación con vocación internacional y por áreas de especialización con una fuerte demanda profesional. Ver reconocidos nuestros programas de Relaciones Internacionales, Cooperación y Negociación es una satisfacción que compartimos con toda la comunidad académica del Instituto Séneca", ha declarado.

Con más de 25 años de trayectoria, el Instituto Séneca continúa ofreciendo programas de máster y cursos universitarios bajo modalidades presencial y online. La institución mantiene su objetivo de capacitar a perfiles profesionales dentro de un entorno globalizado y competitivo, basándose en la experiencia acumulada desde su fundación para la formación especializada de sus alumnos.

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