Instituto Smile Design by Fernando Soria combina urgencias dentales e Immediate Smile durante todo el verano - Instituto Smile Design

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de julio.- El verano modifica los hábitos cotidianos y, con ellos, también las rutinas de cuidado de la salud bucodental. Los cambios en la alimentación, el aumento del consumo de bebidas azucaradas o frías y una menor constancia en la higiene oral pueden favorecer la aparición de diferentes problemas dentales. Por este motivo, los especialistas insisten en la importancia de no descuidar la prevención durante esta época del año y aprovechar un periodo con mayor disponibilidad para realizar revisiones o iniciar tratamientos. En este contexto, Instituto Smile Design by Fernando Soria mantiene su actividad durante todo el verano, ofreciendo atención continuada, urgencias dentales también los fines de semana y festivos, y tratamientos orientados a lograr una sonrisa inmediata mediante protocolos exclusivos.

El verano, una oportunidad para cuidar la salud bucodental sin prisas

La temporada estival representa un momento especialmente adecuado para realizar una revisión dental o comenzar un tratamiento planificado. La mayor flexibilidad de horarios y un ritmo de vida más relajado permiten afrontar procedimientos odontológicos con mayor tranquilidad, facilitando además un seguimiento más cómodo para los pacientes.

Instituto Smile Design by Fernando Soria pone a disposición de cada caso un diagnóstico completamente personalizado, apoyado en un TAC 3D gratuito, una herramienta que permite obtener una visión precisa del estado de la cavidad oral y planificar los tratamientos con un elevado nivel de exactitud. Gracias a esta tecnología, el equipo clínico puede diseñar soluciones adaptadas a las necesidades funcionales y estéticas de cada paciente.

Entre los tratamientos que despiertan un mayor interés durante el verano destacan las carillas dentales, los implantes con protocolos acelerados y el blanqueamiento dental Philips Zoom, una alternativa que permite mejorar el aspecto de la sonrisa en un corto espacio de tiempo bajo supervisión profesional.

Immediate Smile, sonrisa inmediata con tratamientos exclusivos

Uno de los conceptos diferenciales de Instituto Smile Design by Fernando Soria es Immediate Smile, un tratamiento exclusivo orientado a ofrecer soluciones de sonrisa inmediata mediante procedimientos avanzados de estética y rehabilitación oral. Este protocolo permite abordar casos con carillas de porcelana en solo dos sesiones, optimizando los tiempos sin renunciar a una planificación precisa ni a un resultado natural.

Asimismo, Immediate Smile contempla tratamientos con implantes dentales y dientes fijos en la misma sesión o en el mismo día, una opción especialmente relevante para quienes buscan recuperar funcionalidad, estética y seguridad en un plazo reducido. Este enfoque combina diagnóstico digital, planificación personalizada y técnicas odontológicas avanzadas para ofrecer una respuesta ágil a necesidades concretas de rehabilitación dental.

Atención continuada con urgencias dentales durante toda la temporada estival

Las molestias dentales pueden aparecer en cualquier momento, independientemente de la época del año. Dolor intenso, fracturas dentales, infecciones o traumatismos requieren una actuación rápida para evitar complicaciones y preservar la salud bucodental. Por ello, Instituto Smile Design by Fernando Soria mantiene operativo su servicio de urgencias dentales durante todo el verano, incluyendo la atención en fines de semana y festivos.

La continuidad asistencial permite responder con rapidez ante situaciones imprevistas, al mismo tiempo que facilita iniciar tratamientos de rehabilitación oral, implantología, estética dental u ortodoncia sin tener que posponerlos hasta después de las vacaciones.

El compromiso de la clínica con una atención personalizada, el empleo de tecnología de diagnóstico avanzada, los protocolos de sonrisa inmediata y la disponibilidad permanente durante la temporada estival refuerzan la importancia de recordar que el cuidado de la salud bucodental no entiende de vacaciones. Aprovechar el verano para realizar una revisión o comenzar un tratamiento contribuye a prevenir futuras complicaciones y favorece el mantenimiento de una sonrisa saludable durante todo el año.

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