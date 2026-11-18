La inteligencia artificial dispara los ciberataques: ¿están preparadas las empresas? - SAPD

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de noviembre de 2026

El uso de inteligencia artificial por parte de los ciberdelincuentes aumenta los riesgos de brechas de seguridad y ransomware. La protección avanzada con EDR y las copias de seguridad con protección antimalware son fundamentales para proteger la continuidad empresarial.

La inteligencia artificial está transformando las empresas, pero también las estrategias de los ciberdelincuentes. Correos fraudulentos casi indistinguibles de los legítimos, suplantaciones de identidad mediante voces generadas por IA y ataques automatizados permiten realizar fraudes cada vez más sofisticados. Desde SAPD advierten de que el peligro no es exclusivamente tecnológico: una brecha de seguridad puede paralizar una empresa, exponer información confidencial y provocar importantes pérdidas económicas y reputacionales.

Brechas de seguridad: una amenaza creciente

Un simple correo aparentemente enviado por un proveedor puede convertirse en la puerta de entrada a los sistemas corporativos. También las contraseñas comprometidas, las vulnerabilidades informáticas y los programas desactualizados facilitan los accesos no autorizados.

Las consecuencias pueden ser graves: robo de información, exposición de datos personales e interrupciones del negocio.

Especialmente preocupante es el ransomware, que puede cifrar los archivos y bloquear los sistemas. Además, los atacantes pueden sustraer información y amenazar con publicarla.

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EDR: detectar y responder antes de que sea demasiado tarde

Los antivirus tradicionales siguen siendo útiles, pero las amenazas actuales exigen una protección más avanzada.

Las soluciones EDR (Endpoint Detection and Response) supervisan ordenadores y servidores, identifican comportamientos sospechosos y facilitan la respuesta ante posibles ataques.

Su objetivo es detectar amenazas rápidamente, investigar incidentes y ayudar a contenerlos antes de que se propaguen.

Copias de seguridad: garantizar la recuperación

Ninguna tecnología ofrece protección absoluta. Por eso, disponer de copias de seguridad independientes, verificadas y con protección antimalware y antiramsomware resulta esencial.

Una estrategia eficaz debe conservar versiones recuperables, proteger los repositorios y comprobar periódicamente que los datos pueden restaurarse.

También es importante recordar que utilizar Microsoft 365 o Google Workspace no sustituye necesariamente una estrategia de backup independiente.

Prevenir, detectar, responder y recuperar: cuatro pilares fundamentales para proteger la continuidad del negocio.

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La ciberseguridad ya no es solo una cuestión informática, sino de supervivencia empresarial.

SAPD, especializada en protección de datos y ciberseguridad, ofrece un test gratuito de 12 preguntas para evaluar de forma orientativa los riesgos y detectar posibles debilidades.

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Conocer los riesgos antes de sufrir un ataque puede marcar la diferencia entre un incidente controlado y una crisis empresarial.

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