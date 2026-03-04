Inteligencia sensorial, el método de Treze Muñoz para reconectar con el cuerpo y el deseo - Treze Muñoz

Madrid, 4 de marzo

La hiperconectividad, la productividad constante y la autoexigencia se han convertido en rasgos dominantes de la vida contemporánea. En un entorno marcado por la saturación digital, la desconexión del propio cuerpo se ha normalizado como una consecuencia inevitable del ritmo moderno. Frente a este escenario, emerge una propuesta que sitúa la experiencia sensorial en el centro del bienestar emocional y la autoestima: la inteligencia sensorial.

Treze Muñoz presenta este concepto como un método estructurado de reconexión corporal que invita a recuperar la escucha interna a través de los sentidos. Su libro no se limita a una reflexión literaria, sino que se articula como una guía práctica para la mujer actual que busca restaurar el vínculo con su deseo, su identidad y su presencia.

La reconexión corporal como respuesta a la saturación digital

La inteligencia sensorial parte de una premisa clara: el cuerpo no es un accesorio de la mente, sino el primer territorio de conciencia. En un contexto dominado por pantallas, estímulos constantes y estándares de rendimiento elevados, muchas mujeres experimentan una desconexión progresiva de sus necesidades físicas y emocionales.

El método desarrollado por Treze Muñoz propone una reapropiación consciente de los sentidos —vista, tacto, olfato, gusto y oído— como herramientas de autoconocimiento. Lejos de planteamientos abstractos, la autora estructura un recorrido práctico que permite identificar bloqueos, reconocer patrones de autoexigencia y restaurar la relación con el placer cotidiano.

Esta aproximación sitúa la reconexión corporal como un antídoto frente a la dispersión digital. La atención plena a la experiencia sensorial favorece la regulación emocional, fortalece la autoestima y permite recuperar el deseo entendido no solo en su dimensión afectiva, sino también vital y creativa.

Un método disruptivo para la mujer contemporánea

Treze Muñoz trasciende el perfil de escritora para posicionarse como creadora de un enfoque propio. La inteligencia sensorial no se presenta como una tendencia pasajera, sino como un marco estructurado que integra introspección, conciencia corporal y desarrollo personal.

Su libro, Inteligencia Sensorial - Un camino hacia la reconexion con tu cuerpo y tu deseo, se dirige a una mujer que convive con múltiples responsabilidades y expectativas sociales, y que busca herramientas concretas para recuperar equilibrio y autenticidad. La propuesta combina reflexión, ejercicios prácticos y una narrativa que invita a detenerse en medio de la aceleración cotidiana.

La relevancia del método reside en su capacidad para integrar cuerpo y mente sin recurrir a fórmulas simplistas. La inteligencia sensorial plantea que la autoestima no se construye únicamente desde el pensamiento racional, sino desde la experiencia vivida a través de los sentidos.

En un momento histórico marcado por la hiperestimulación y la comparación constante, la propuesta de Treze Muñoz introduce un cambio de paradigma: volver al cuerpo como espacio de verdad. Su libro se consolida así como una guía esencial para la mujer contemporánea que desea reconectar con su identidad profunda y recuperar el deseo personal desde una base sensorial y consciente.

La inteligencia sensorial se perfila, de este modo, como una herramienta transformadora en la búsqueda de equilibrio, presencia y plenitud en la era digital.

