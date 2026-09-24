IPSO apuesta por la eficiencia y la higiene en la lavandería industrial para hoteles y centros sanitarios - IPSO

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de septiembre

La firma combina soluciones de lavado, secado y planchado con tecnologías orientadas a reducir consumos, cuidar los textiles y responder a las necesidades de cada instalación.

Optimizar los costes operativos de una lavandería requiere actuar sobre el consumo de recursos, la organización del trabajo y el mantenimiento de los textiles. Con este enfoque, IPSO, fabricante de maquinaria de lavandería comercial e industrial con trayectoria desde 1973, ofrece equipamiento para atender las necesidades de sectores en los que la limpieza de la ropa forma parte esencial del servicio. Su catálogo incluye lavadoras extractoras, secadoras y planchadoras, con soluciones específicas para establecimientos hosteleros y centros sanitarios.

La propuesta de la marca reúne tecnologías destinadas a mejorar distintas fases del tratamiento textil: desde SmartWAVe, presentada por IPSO como una tecnología de ahorro de agua, hasta los sistemas de secado por bomba de calor y de prevención del sobresecado. Estas prestaciones permiten abordar la eficiencia mediante soluciones concretas para cada operación.

Lavandería para centros sanitarios: separación de circuitos y control de la biocontaminación

En el ámbito sanitario, el tratamiento de los textiles exige prestar especial atención a la separación entre la ropa sucia y la limpia. Las soluciones de IPSO para centros sanitarios se basan en el enfoque RABC —Análisis de Riesgos y Control de la Biocontaminación— de la norma EN 14065, según recoge la información oficial del fabricante.

Dentro de esta propuesta, el concepto de barrera sanitaria y el diseño de doble puerta están orientados a evitar la contaminación cruzada entre ambos circuitos. La compañía vincula esta configuración con la prevención de las infecciones hospitalarias y con la obtención de textiles limpios e higiénicos.

Junto a estas prestaciones, IPSO destaca el cuidado de la ropa de cama y otros tejidos como parte de su solución para el sector, combinando las necesidades de higiene con la conservación del material textil.

Soluciones de lavandería para hoteles y restaurantes

En el sector hostelero, la disponibilidad de ropa limpia y el acabado de los textiles forman parte de la experiencia del cliente. IPSO ofrece soluciones de lavado, secado y planchado para negocios de diferentes tamaños, incluidos hoteles, hostales y restaurantes.

La marca plantea la lavandería interna como una opción para ganar flexibilidad ante variaciones de ocupación o imprevistos. Su propuesta contempla la elección del equipamiento en función de las necesidades de cada establecimiento, con atención tanto a la operativa diaria como a la higiene de los textiles.

Tecnología para reducir el consumo energético y evitar el sobresecado

Entre las tecnologías de IPSO figura EVO7, un sistema de secado por bomba de calor. Según el fabricante, permite reducir el consumo energético hasta un 56 % frente a máquinas convencionales con calefacción eléctrica. Esta cifra corresponde a la comparación publicada para dicha tecnología y no representa un ahorro general de toda la instalación.

La solución funciona mediante un circuito cerrado que recupera el aire y el calor del proceso, sin necesidad de conductos de evacuación.

Por su parte, el control OPTimum utiliza tecnología de prevención del sobresecado para detener automáticamente la secadora cuando la carga alcanza el nivel de secado preestablecido. Esta función está orientada a evitar el consumo innecesario de energía y a reducir el desgaste prematuro de la ropa causado por un secado excesivo.

Sobre IPSO

IPSO desarrolla soluciones de lavandería comercial e industrial desde 1973. Su oferta comprende equipos de lavado, secado y planchado, junto con una red de distribuidores que proporciona atención y asistencia local. En su web oficial, los profesionales pueden consultar las soluciones por sector y contactar con la marca para valorar las necesidades de su instalación.

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