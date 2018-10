COMUNICADO: El IREC participa en un proyecto europeo para conseguir edificios de consumo de energía casi nulo

Publicado 26/02/2015 12:57:38 CET

Republic_ZEB tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética de los edificios públicos del sudeste de Europa.

Barcelona, 26 de febrero de 2014.- El Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) participa, junto a otras once organizaciones, en un proyecto europeo que tiene como objetivo proporcionar los medios necesarios para conseguir edificios de consumo de energía casi nulo en el sudeste de Europa.

En concreto, esta iniciativa financiada por la Unión Europea, Republic_ZEB (www.republiczeb.org) pretende mejorar la eficiencia energética de los edificios públicos del sudeste de Europa que participan en el proyecto. Estos países cuentan con un clima similar y, por ello, la demanda de energía y el potencial de las energías renovables son comparables.

Los socios del proyecto han completado y publicado una revisión sobre el consumo energético del stock de edificios públicos en los países participantes. El próximo objetivo es identificar los pasos que cada país tiene que seguir con el fin de adaptar, mantener y operar sus edificios públicos de manera que se logre la reducción de energía prevista.

Esta tarea se desarrollará analizando y evaluando el rendimiento actual y comparándolo con el que se puede obtener después de aplicar medidas correctoras en edificios de referencia. Además, el grupo trabaja para desarrollar herramientas prácticas y fáciles de usar que contribuyan a seleccionar la combinación más rentable de medidas para maximizar el ahorro de emisiones de CO2 y reducir el consumo de energía. Uno de los elementos clave del proyecto es la participación de los agentes involucrados en la construcción, mantenimiento y gestión de edificios públicos.

Además del IREC, los socios participantes en esta iniciativa son Budapest University of Technology (Hungría), Politecnico di Torino (Italia), Black Sea Energy Research Centre (Bulgaria), Centre for Renewable Energy Sources and Saving (Grecia), Energy Institute Hrvoje Pozar (Croacia), URBAN-INCERC (Rumanía), National Laboratory for Energy and Geology (Portugal), Building and Civil Engineering Institute ZRMK (Eslovenia), Macedonian Center for Energy Efficiency (Macedonia) y BRE (Reino Unido).

El coordinador del proyecto es el CTI Energy and Environment, mientras que el BRE es el responsable de ofrecer asesoría profesional y apoyo para el desarrollo y promoción de las mejores prácticas.

Este proyecto de dos años y medio, que se inició en marzo de 2014, sigue la línea de la Directiva Europea relativa a la eficiencia energética en edificios y sus objetivos de energía para 2019 y 2021.

Sobre el Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC).

IREC es el centro de Investigación de referencia en el sector de la energía en Catalunya. Creado en el año 2008, tiene como objetivo contribuir al desarrollo sostenible y aumentar la competitividad del tejido industrial en el sector energético. El marco de trabajo es la investigación de excelencia y la ingeniería de alto nivel tecnológico.

El instituto tiene dos líneas principales de trabajo: Por un lado, la investigación aplicada, centrada en materiales avanzados para la energía, la bioenergía y los biocombustibles, y, por el otro, el desarrollo tecnológico, relacionado con la eólica marina y la eficiencia energética de sistemas, edificios y comunidades. En este sentido, el IREC trabaja para la integración de las renovables en las ciudades, las "smartgrids", y dispone de líneas de trabajo asociadas con el vehículo eléctrico, la iluminación y la regulación energética.

El IREC, presidido por el conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, tiene una sede en Barcelona y otra en Tarragona. Tiene como patronos la Generalitat de Catalunya -a través del departamento de Empresa y Ocupación i del departamento de Economía y Conocimiento, y el Gobierno del Estado, a través del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE). Entre el resto de sus miembros figuran la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya y la Universitat Rovira i Virgili, así como las compañías Endesa, Gas Natural Fenosa, Fundación Repsol, Enagás, Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) y Alstom.

Las infraestructuras y el equipamiento científico-tecnológico del IREC han sido confinanciadas por los fondos FEDER del Programa Operativo Catalunya 2007-2013, por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por la Generalitat de Catalunya.

Para más información:.

Europa Press Comunicación.

Ágata Sala/Isana Navarro.

600 90 55 38 / 600 90 55 65.

agatasala@europapress.es / isananavarro@europapress.es.