El jardín como una extensión del hogar: así es la Signature Collection de Keter

Signature Collection - Keter

(Información remitida por la empresa firmante)

Zaragoza, 22 de abril de 2026. - La marca presenta una colección premium de muebles de jardín que combina estética natural y resistencia para transformar cualquier espacio exterior, con muebles como la mesa Porto que permiten disfrutar del efecto madera sin ningún tipo de mantenimiento

A nivel residencial, el uso de las zonas exteriores se ha transformado por completo en los últimos años. Terrazas, jardines y patios han dejado de ser espacios residuales para convertirse en auténticas habitaciones al aire libre donde los muebles de jardín cobran cada vez más protagonismo. Todos ellos, por supuesto, se diseñan y cuidan con el mismo nivel de exigencia que el interior de una vivienda. Esta evolución, consolidada en el mercado del interiorismo y el hogar, plantea una pregunta cada vez más frecuente: ¿es viable conseguir que el exterior y el interior tengan la misma estética sin asumir los costes de mantenimiento asociados?



Keter, líder en muebles de jardín, casetas y soluciones para el hogar, responde a esa pregunta con la Signature Collection, una línea premium diseñada para convertir el exterior en una verdadera extensión de la vivienda. Con acabados que imitan a la madera natural y materiales de resina de alta resistencia que no requieren pintura, barniz ni tratamiento alguno, la colección Signature representa ahora mismo una de las apuestas más ambiciosas de la marca por fusionar diseño y funcionalidad.



El exterior se diseña como el interior

La tendencia a maximizar el uso de los espacios exteriores se ha traducido en un aumento de la demanda de productos que combinen dos cualidades difícilmente conciliables: la belleza de los materiales naturales y la resistencia a la intemperie. En este contexto, el consumidor es plenamente consciente de que la madera envejece, se astilla y precisa de un mantenimiento constante; el plástico, por su parte, no alcanza los niveles estéticos y de calidez para un espacio concebido para vivir.



Teniendo en cuenta que, efectivamente, el diseño de espacios exteriores ha alcanzado el mismo estándar de exigencia que el interior, el mobiliario debe estar a la altura. Y es la Signature Collection de Keter la encargada de llenar ese hueco.



Signature Collection: como la madera, pero sin necesidad de mantenimiento

El corazón de la propuesta reside en su tecnología de fabricación. Las piezas de la Signature Collection se elaboran con resina de alta calidad que replica con extraordinaria fidelidad la textura y el tono de la madera natural, pero con una ventaja determinante: son completamente resistentes a los rayos UV, a la humedad y a las variaciones climáticas. En otras palabras: no necesitan mantenimiento. El resultado es un producto que mantiene su apariencia impecable durante años, convirtiéndose en una inversión a largo plazo.



La colección está disponible en cuatro acabados diferenciados, cada uno pensado para adaptarse a un estilo distinto:



• Rosewood: es el acabado más reciente de la colección diseñado para ampliar las posibilidades estéticas con un tono cálido y natural.



• Walnut: tono oscuro e intenso, de líneas modernas y sofisticadas.



• Ashwood: inspirado en las tonalidades más claras de la madera natural, es ideal para ambientes rústicos y acogedores. Disponible en Leroy Merlin.



• Venetian: se trata de un diseño de lama vertical con un enfoque de elegancia arquitectónica. Disponible en Bauhaus.



Una colección completa para diseñar todo el exterior

Uno de los argumentos más sólidos de la Signature Collection es su versatilidad. No se trata de un producto o de una línea de muebles aislada, sino de un sistema completo con el que equipar y organizar al completo cualquier espacio exterior.



La colección incluye casetas de jardín de distintos tamaños, cobertizos verticales y horizontales de hasta 2.020 litros de capacidad, arcones y bancos de almacenaje de exterior, muebles de jardín para comedor y relax, gazebos, maceteros y accesorios como el Mueble Grill Deco o el contenedor de cubos. Desde el almacenaje más funcional hasta el detalle más decorativo, Keter ha apostado por un mismo lenguaje estético para toda la colección.



La mesa Porto: el ejemplo perfecto de la filosofía Signature

Dentro de esta propuesta, algunas piezas condensan de forma especialmente clara el concepto que define a la colección. La mesa comedor de exterior Porto es una de las piezas más representativas dentro de los muebles de jardín de la colección. Disponible en dos formatos —160 cm y 200 cm—, este modelo traslada al espacio exterior la calidez visual de la madera con un acabado efecto madera por el que no hay que preocuparse. Es resistente a la intemperie, no requiere mantenimiento y su diseño encaja de forma natural tanto en jardines amplios como en terrazas algo menos espaciosas.



Para completar el conjunto, la mesa Porto combina a la perfección con las sillas de exterior Elisa, disponibles en pack de 4 unidades y en una amplia variedad de colores.



Sostenibilidad y durabilidad como compromiso de marca

La Signature Collection también responde a los valores que guían la estrategia de Keter en materia de sostenibilidad. Y es que todos los productos de la línea están fabricados con resina 100% reciclable y se conciben para durar toda la vida, en línea con el compromiso de la marca de apostar por la economía circular y eliminar los productos de un solo uso.



Un nuevo estándar para el exterior

Con la Signature Collection, Keter redefine la forma de vivir el exterior a través de una nueva generación de muebles de jardín, acercándolo cada vez más al confort y al cuidado estético del interior. Diseño, resistencia, sostenibilidad y cero mantenimiento en una propuesta que demuestra que disfrutar de un espacio exterior de calidad ya no implica renunciar a nada.







Contacto

Nombre contacto: Máximo García Anda

Descripción contacto: Keter

Teléfono de contacto: 630673831





Imágenes

https://static.comunicae.com/photos/notas/1271102/casetas-premium-signature.jpg

Pie de foto: Signature Collection

Autor: Keter