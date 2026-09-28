JOBMadrid26; el evento de talento junior vuelve a abrir sus puertas - Jobinplanet by Talent Point

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de septiembre.- La décima edición de JOBMadrid, el congreso de empleo y orientación profesional dirigido al talento junior, se celebrará el próximo 25 de noviembre en el Truss Madrid by Movistar Arena. El encuentro está organizado por jobinplanet by Talent Point, consultora de recursos humanos especializada en talento junior y employer branding, que conecta a empresas con estudiantes, recién titulados y perfiles de FP en España. En un momento en el que la atracción de talento junior exige a las compañías un contacto cada vez más directo con los candidatos, la cita reúne un año más a organizaciones y profesionales en un mismo espacio.

Diez ediciones conectando talento y empresas

Desde su primera edición, JOBMadrid ha reunido cada año a empresas, instituciones, universidades y escuelas de negocio con estudiantes universitarios, recién titulados, perfiles de máster y posgrado y titulados de ciclos formativos de grado superior, de todo tipo de formaciones y procedentes de universidades de toda España. En 2025, más de un centenar de empresas e instituciones participaron en la jornada.

Para las organizaciones participantes, el valor del evento reside en su impacto de employer branding ante la Generación Z y la posibilidad de mantener conversaciones directas con candidatos de todos los backgrounds, sin intermediarios y en un mismo día, realizar entrevistas y avanzar en procesos de selección. La conexión continúa además en la plataforma de jobinplanet: las empresas participantes tienen presencia en su directorio, donde los candidatos pueden conocerlas antes del evento y, durante y después, consultar sus ofertas y aplicar a ellas. Así, el contacto se mantiene activo durante todo el año.

Una novedad para esta edición: JOBMadrid Experience & Coffee Networking

La décima edición incorpora una iniciativa en el que las empresas participantes podrán plantear sus propios retos a los equipos de candidatos. Esta actividad ofrece a las compañías una manera distinta de conocer al talento, ya que permite evaluar en acción soft skills que difícilmente se aprecian en una conversación breve o en un currículum, como el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la comunicación, el liderazgo, la adaptabilidad bajo presión y la creatividad ante retos reales. Para los jóvenes, supone una oportunidad de demostrar sus capacidades en un contexto práctico.

Más allá de una fecha en el calendario

La misma lógica de encuentro directo inspira los eventos de HR a medida que jobinplanet by Talent Point diseña y ejecuta para empresas a lo largo del año, desde talent days, presentaciones de empresa y workshops hasta encuentros con universidades, procesos de selección en formato evento, desayunos con talento, afterworks, cafés con profesionales o encuentros informales que permiten conectar con candidatos y comunidades de talento de una forma más cercana, dinámica y diferencial.

La importancia de conectar con el talento joven



Conectar con el talento no consiste únicamente en estar presente, sino en generar conversaciones, despertar interés y construir relaciones que continúen mucho después del evento. Las organizaciones que más partido sacan a estos encuentros lo entienden así: cada conversación puede ser el comienzo de una oportunidad, cada experiencia puede dejar huella y cada encuentro puede convertirse en talento para el futuro.

Las empresas interesadas en participar en JOBMadrid26, descubrir los eventos exclusivos de conexión con talento joven o conocer los servicios de consultoría y selección de jobinplanet by Talent Point pueden ponerse en contacto con la organización y empezar a diseñar su próxima conexión con el talento.

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