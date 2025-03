Jornadas IoT 2025: situar el ámbito rural a la cabeza de la innovación y la seguridad

(Información remitida por la empresa firmante)

Organizadas por Bluetel WiFi, se celebrarán el próximo 26 de marzo en Cercedilla y mostrarán las oportunidades y desafíos de la innovación en infraestructuras de acceso, seguridad, redes y voz aplicada a entornos rurales

Madrid, 11 de marzo de 2025.- La innovación en infraestructuras de acceso, seguridad, redes y voz aplicadas a entornos rurales será el tema central de las Jornadas IoT 2025: Innovación y Seguridad en el Ámbito Rural, organizadas por el operador Bluetel WiFi, que se celebrarán el próximo 26 de marzo en el Museo del Esquí Paquito Fernández Ochoa en Cercedilla (Madrid).



El evento reunirá, a expertos y profesionales del sector para abordar soluciones tecnológicas clave que permitan mejorar la gestión y la conectividad en municipios, infraestructuras rurales y sectores estratégicos como la agricultura, la ganadería, la logística y la hotelería.



Digitalización del ámbito rural

Las jornadas están dirigidas a alcaldes, técnicos municipales, responsables de infraestructuras y telecomunicaciones, entidades de desarrollo local, etc. así como a empresas con necesidades avanzadas de gestión en entornos remotos.



Un evento clave para la digitalización del ámbito rural que ofrecerá un completo programa de ponencias en el que se abordarán temas cruciales para garantizar la eficiencia y seguridad en estos entornos.



"Nuestro objetivo -explica Javier Gómez, CEO de Bluetel WiFi, organizadora de las Jornadas- es dar un nuevo impulso a la digitalización de los pequeños municipios, mostrándoles el estado del arte de tecnologías que les ayudarán a ofrecer más y mejores servicios y ser más eficientes".



Según en CEO de Bluetel WiFi, "poco a poco, estas jornadas se han convertido en una cita imprescindible para todos aquellos que buscan soluciones tecnológicas eficientes para mejorar la conectividad y la seguridad en áreas rurales. La implementación de estas tecnologías les permitirá garantizar la disponibilidad de servicios críticos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en estos entornos".



Tecnologías claves para un entorno rural digital

Las jornadas, que serán inauguradas por David Martín Molpeceres, Alcalde de Cercedilla, ofrecerán un extenso programa de ponencias que cubrirán temas clave en el desarrollo de infraestructuras críticas para el ámbito rural, de la mano de expertos en cada área:



• Javier Gómez (CEO de Bluetel), quien abordará la Conectividad redundante vía satélite para entornos críticos.



• David Tajuelo (Regional Sales Manager IBERIA, Cambium Networks), mostrará las últimas Soluciones e infraestructuras críticas de red.



• Alfonso Lorenzo (BDM Hikvision), analizará la Seguridad en entornos públicos y rurales.



• Juan Bautista (director de Servicios de VOZ en Alhambra), presentará Soluciones avanzadas de voz para el sector público y privado.



• Javier Hidalgo (Head of Sales Iberia & Video en Hispasat), abordará la Conectividad en entornos rurales y la importancia de la comunicación satelital.



• Guillermo Galán (director general VDI / Grupo Amper), hablará sobre la integración de plataformas y servicios IT avanzados.



• Javier Gómez (CEO de Bluetel) y Jorge Borges (director general IoT Carrier ONE), analizarán Cómo el Internet de las Cosas (IoT) está transformando la gestión rural.



• Iván Moreno (director comercial de Traffic Solution), presentará las últimas Innovaciones en control y gestión del tráfico en entornos rurales.



El evento concluirá con un espacio de debate y conclusiones, seguido de un almuerzo en el Restaurante Chivo Loco, de Cercedilla.



Además, los asistentes podrán disfrutar de una visita exclusiva al Museo del Esquí Paquito Fernández Ochoa, donde podrán conocer más sobre la familia Ochoa y su legado al esquí mundial.



Para más información e inscripciones, los interesados pueden registrarse en el siguiente enlace: https://www.inscribirme.com/jornadas-iot-cercedilla-2025



Emisor: Bluetel WiFi

Contacto

Nombre contacto: María Guijarro

Descripción contacto: GPS Imagen y Comunicación SL

Teléfono de contacto: 622836702