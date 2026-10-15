Juan Caballero Corredor debuta como ensayista con 'La soledad sus espectros' - Letrame Grupo Editorial

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de octubre de 2026.- El autor de Cieza (Murcia) analiza en La soledad sus espectros, publicado por Letrame, la soledad social, la económica y la de las personas mayores a través de la reflexión y del diálogo con personajes solitarios muy conocidos. Nunca ha habido tanta gente a nuestro alrededor y, paradójicamente, nunca se han sentido tan solos. De esa paradoja parte Juan Caballero Corredor en La soledad sus espectros, su primer libro, publicado por Letrame. El autor, natural de Cieza (Murcia), se estrena con un ensayo que examina las distintas formas que adopta hoy la soledad y que él resume en una frase: La soledad, más viva y activa que nunca.

La obra nació de una reflexión prolongada sobre el estado del mundo. Caballero Corredor partió de una constatación: lo solos que se encuentran en un mundo que, en apariencia, debería mantenernos unidos. Dedicó cerca de un año a dar forma a esa idea, que ocupa el centro del libro de principio a fin. Como buen ensayo, trabajo sobre una idea fundamental: la soledad, explica.

Los espectros de la soledad

El título alude a las muchas caras de un mismo fenómeno. El ensayo distingue entre la soledad social, la que aparta a una persona de su entorno; la soledad económica, ligada a la precariedad y a la falta de recursos; y la soledad del anciano, quizá la más visible y la más desatendida. Todas ellas desembocan, según el autor, en una cuestión de fondo: la soledad del ser humano.

El libro no se limita al diagnóstico. Caballero Corredor plantea ideas que considera atemporales, preocupaciones de todas las épocas que hoy adquieren una urgencia nueva. La evolución de su argumento no sigue una trama, sino el pensamiento que suscita cada circunstancia descrita.

Hay, además, una parte personal. El autor reconoce que la obra tiene un componente autobiográfico y emocional, y que el lector encontrará en ella todo tipo de emociones. “Escribo desde el alma”, afirma.

Cervantes como compañero de conversación

Lo que distingue a este ensayo de otros del mismo género es su forma. Caballero Corredor intercala sus reflexiones con diálogos protagonizados por personajes solitarios muy conocidos, un recurso que acerca la filosofía al terreno de la literatura. “Soy muy de Cervantes”, reconoce el autor, que cita entre sus referencias a Petrarca, Séneca y Aristóteles.

No es una elección casual. Aristóteles definió al ser humano como un animal social, y Séneca dedicó buena parte de sus cartas a Lucilio a pensar el retiro y la vida interior. Petrarca escribió “De vita solitaria”, un elogio de la soledad elegida. Caballero Corredor recoge esa tradición para preguntarse qué ocurre cuando la soledad no se elige, sino que se padece.

El autor se define como ensayista y, sobre todo, como “un librepensador que reflexiona sobre temas de la vida, la muerte, la soledad, el desprecio, las guerras”. En definitiva, añade, “todo aquello que miramos de perfil”. Lo que quiere aportar al panorama literario actual lo resume en tres palabras: filosofía del pensamiento.

Caballero Corredor no escribe para un público concreto. “Son temas universales; por lo tanto, cualquier lector puede conectar con la obra”, sostiene. Por esa misma razón cree que el libro puede generar identificación y debate social: la soledad atraviesa generaciones, clases y territorios.

La escritura es para él una parte importante de su vida, más allá de la publicación, y este debut no será un hecho aislado. El autor tiene ya terminados otros dos ensayos pendientes de publicación, en los que sigue explorando las grandes preguntas de la existencia. Sobre lo que significa haber publicado este primer libro, responde con una sola palabra: satisfacción.

Letrame Grupo Editorial, acompañamiento en la publicación

“La soledad sus espectros” se publica con Letrame Grupo Editorial , que ha acompañado al autor en su primera experiencia editorial. Caballero Corredor considera que una editorial profesional aporta “mucho” al lanzamiento de un libro.

Letrame acompaña a quienes desean publicar un libro en cada fase del proceso, desde la corrección y el diseño hasta la distribución. Las opiniones de quienes han trabajado con el sello coinciden en valorar ese acompañamiento. Las opiniones Letrame reflejan el compromiso de la editorial con nuevas voces como la de Juan Caballero Corredor.

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