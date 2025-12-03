Juan Homar explica cómo crear vídeos con IA y escalar canales sin mostrar rostro ni voz - IAtubers Academy

Madrid, 03 de diciembre de 2025.-

El crecimiento de la inteligencia artificial (IA) en el entorno audiovisual ha generado un nuevo modelo de creación de contenido, especialmente en plataformas como YouTube, donde la automatización y un enfoque estratégico permiten generar resultados sin depender de estructuras tradicionales. En este contexto, IAtubers Academy se posiciona como una propuesta pionera en español, combinando formación práctica, mentoría experta y acceso exclusivo a tecnología propia.

El objetivo de la academia es claro: enseñar a crear vídeos con IA de forma automática y escalar canales sin mostrar rostro ni voz. Fundada y liderada por Juan Homar, IAtubers Academy propone un sistema integral de formación que permite a cualquier persona, independientemente de su experiencia previa, generar contenido de manera eficiente y profesional.

La metodología de la academia combina software propio de automatización con un programa estructurado paso a paso, mentorías semanales y soporte 24/7. Esto garantiza que los alumnos puedan crear vídeos completos con narración, imágenes generadas por IA, clips, música y edición final sin necesidad de contratar editores, locutores o equipos técnicos. Además, la formación incluye técnicas para escalar varios canales simultáneamente y en distintos idiomas, facilitando la profesionalización y monetización de los canales de manera sostenible.

El perfil de los alumnos es variado: desde principiantes sin experiencia previa hasta profesionales de distintos sectores. Los resultados obtenidos son destacados, con casos de alumnos que generan ingresos adicionales o incluso que han podido dejar su trabajo habitual gracias a la eficacia del método.

IAtubers Academy se consolida así como una referencia en la automatización de contenido digital en español, ofreciendo a sus alumnos herramientas y conocimientos para adaptarse a un entorno audiovisual en constante transformación, donde la inteligencia artificial redefine las reglas de la creación y producción de vídeos.

