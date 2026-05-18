Juan Pablo Sánchez Gasque - Black Star Group

(Información remitida por la empresa firmante)

Juan Pablo Sánchez Gasque sitúa el hidrógeno verde en una nueva fase para Black Star Group. La compañía enmarca esta línea dentro de su área de I+D+i, con proyectos piloto previstos en España y proyección hacia mercados estratégicos de Europa y América Latina

Madrid, 18 de mayo de 2026.- Black Star Group avanza en la puesta en marcha de una división especializada en hidrógeno verde integrada en el área de I+D+i de Black Star Energy. Según la información difundida en sus canales públicos vinculados a Juan Pablo Sánchez Gasque, la unidad se orienta al desarrollo de tecnologías aplicadas a movilidad sostenible e industria, con proyectos piloto previstos en España durante el primer semestre de 2026.



Este movimiento se enmarca en la estructura de Black Star Group como grupo empresarial internacional dedicado a la comercialización multienergética, con más de 20 años de experiencia internacional y una cifra de negocio anual superior a 650 millones de euros, además de una apuesta sostenida por la I+D+i, las energías limpias y la sostenibilidad.



En la información corporativa del grupo, Juan Pablo Sánchez Gasque aparece vinculado a proyectos de expansión e internacionalización y a modelos orientados a la sostenibilidad energética.



"Nuestro deber es anticipar el cambio, no reaccionar a él. Apostar por el hidrógeno es apostar por un mundo más limpio, justo y competitivo", afirma Juan Pablo Sánchez Gasque.



Juan Pablo Sánchez Gasque vincula innovación, infraestructura y expansión internacional

La nueva división refuerza una línea de trabajo que Black Star Group ya venía asociando a innovación energética, sostenibilidad e infraestructuras más eficientes.



En su información corporativa, la compañía relaciona esta evolución con inversión en investigación, desarrollo e innovación, así como con tecnologías de generación energética basadas en hidrógeno y energía limpia para la movilidad.



En paralelo, el contenido público asociado a Juan Pablo Sánchez Gasque sitúa esta apuesta dentro de una visión internacional, con expansión prevista en mercados clave de Europa y América Latina.



Ese enfoque presenta la división no solo como una decisión tecnológica, sino también como un movimiento corporativo orientado a reforzar capacidad de innovación, infraestructura energética y presencia en áreas de crecimiento estratégico.



Con este avance, Juan Pablo Sánchez Gasque y Black Star Group refuerzan una hoja de ruta centrada en hidrógeno verde, innovación aplicada y expansión internacional, con una apuesta orientada a consolidar nuevas capacidades dentro del sector energético.

Contacto

Emisor: Black Star Group

Nombre contacto: Juan Pablo Sánchez Gasque PR

Descripción contacto: Black Star Group

Teléfono de contacto: 644337954