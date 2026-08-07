Jumpstart: EE.UU. redefine la movilidad profesional con medidas que impactan a empresas y talento

Bianca Junqueira, Co-founder y CRO - Jumpstart

(Información remitida por la empresa firmante)

La anulación de la tarifa extraordinaria para visas H-1B, el incremento de green cards para empleo y un programa para acelerar entrevistas de visas de negocios podrían facilitar el acceso de empresas y profesionales al mercado estadounidense durante el año fiscal 2026

Madrid, 7 de agosto de 2026.- El sistema migratorio de Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos de mayor dinamismo en los últimos años. En apenas unas semanas, distintas decisiones judiciales y administrativas han modificado el panorama para empresas que contratan talento internacional, profesionales altamente calificados y emprendedores que buscan desarrollar sus proyectos en el país.



Entre las novedades más relevantes se encuentran la cancelación de la tarifa extraordinaria para nuevas solicitudes H-1B. Un tribunal federal de Massachusetts anuló la tarifa adicional de USD 100.000 que se aplicaba a determinadas nuevas solicitudes de dicha visa, al considerar que dicho cobro constituía un impuesto que no había sido autorizado por el Congreso estadounidense. Aunque se espera que el Gobierno presente una apelación y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aún no ha comunicado cómo implementará el fallo, la decisión abre nuevamente el debate sobre los costos asociados a la contratación de talento internacional. "Muchas organizaciones habían reconsiderado o incluso pospuesto contrataciones internacionales debido al incremento de los costos migratorios. Si este criterio judicial se consolida, podría reactivarse el interés por incorporar talento extranjero altamente especializado, especialmente en industrias donde existe escasez de profesionales", explica Bianca Junqueira, Co-founder y CRO de Jumpstart.



Otra de las novedades más relevantes corresponde al año fiscal 2026. Debido a que parte de las visas familiares disponibles no fueron utilizadas, aproximadamente 46.000 green cards adicionales fueron transferidas a las categorías basadas en empleo. Como resultado, el límite anual de residencias permanentes laborales aumentó de 140.000 a 186.000, lo que representa uno de los mayores incrementos registrados en los últimos años. Esta ampliación ya comienza a reflejarse en los avances publicados por el Visa Bulletin y podría beneficiar especialmente a profesionales que aplican bajo categorías como EB-1 (habilidades extraordinarias) y EB-2 (profesionales con títulos avanzados o interés nacional).



A partir del 1 de julio y hasta el 31 de diciembre, el Departamento de Estado implementará un programa piloto que permitirá a determinados solicitantes de visas B-1/B-2 acceder a entrevistas consulares en un plazo de hasta 10 días hábiles, mediante el pago de una tarifa adicional de USD 750. La medida únicamente acelera la programación de la entrevista y no modifica los criterios de evaluación ni garantiza la aprobación de la visa. Además, el programa tendrá capacidad limitada y aún no se ha publicado la lista oficial de consulados participantes. La iniciativa busca ofrecer una alternativa para viajeros corporativos, ejecutivos e inversionistas que requieren desplazamientos internacionales con mayor rapidez.



Un escenario más favorable para la movilidad del talento

Aunque varias de estas medidas todavía dependen de procesos judiciales o de su implementación administrativa, los cambios reflejan una tendencia hacia una mayor flexibilidad en algunos mecanismos de movilidad internacional del talento.



"Estados Unidos continúa siendo uno de los principales destinos para emprendedores, investigadores y profesionales altamente calificados. La evolución del marco regulatorio demuestra que comprender los cambios migratorios ya no es solo una cuestión legal, sino también una ventaja estratégica para empresas y personas que compiten en un mercado global", concluye Junqueira.

Contacto

Nombre contacto: Carla Herrera

Descripción contacto: RAKU

Teléfono de contacto: 5491155040300