Kapsch TrafficCom entrega proyectos de peaje en la autopista vasca AP-8

(Información remitida por la empresa firmante)

El nuevo sistema reduce los tiempos de espera para los usuarios y usuarias. Menor riesgo de fraude en los pagos de los tránsitos

Madrid, 2 de septiembre de 2025.-

Kapsch TrafficCom se enorgullece de anunciar la entrega con éxito de dos importantes proyectos de renovación de infraestructuras de peaje en la autopista AP-8 en Gipuzkoa, en el País Vasco.



Estos proyectos, ejecutados en colaboración con Construcciones Amenabar, S.A. para Bidegi, la agencia foral de infraestructuras de Gipuzkoa, suponen un hito importante en la mejora de la eficiencia y la experiencia de los usuarios de las operaciones de peaje en la región. Con las renovadas estaciones de peaje, más de dos millones de habitantes del País Vasco y dos millones de turistas al año se beneficiarán de una mejor infraestructura viaria.



El aumento de la capacidad de peaje reduce el tiempo que los conductores tienen que esperar en la estación de peaje. Esto permite a los conductores realizar viajes más rápidos, llegando a sus destinos en menos tiempo y con mayor fiabilidad. Además, se beneficiarán de más tipos de pago que podrán utilizar, y los pagos tendrán un menor riesgo de fraude tanto para el operador como para el usuario.



"Estamos encantados de ver cómo estos proyectos se hacen realidad y contribuyen a la modernización de las infraestructuras de peaje en Gipuzkoa", declaró Carolin Treichl, EVP EMEA de Kapsch TrafficCom. "Esto reducirá considerablemente el tiempo de espera en las estaciones de peaje para los usuarios y usuarias".



Los proyectos abarcaron la modernización de las estaciones de peaje de Irún Ventas, Irún M/O y Orio. Con un total combinado de 24 carriles, las mejoras se diseñaron para garantizar un paso más fluido a los automovilistas y sentar las bases para futuros avances tecnológicos en el cobro de peajes.



• Irún Ventas: 8 carriles, incluidos 2 carriles bidireccionales. La estación cuenta ahora con un pórtico especial, que allana el camino para una posible transición a la tecnología de peaje de flujo libre de varios carriles (MLFF).



• Irún M/O: 10 carriles.



• Orio: 6 carriles, incluidos 2 carriles bidireccionales.



Además, la incorporación de nuevas tecnologías tanto en hardware como en software permitirá un mayor grado de automatización en los métodos de pago, aumentando su capacidad de procesamiento, mejorando la experiencia del usuario, facilitando su uso y reduciendo los tiempos de espera en el proceso de pago. Las vías están preparadas para funcionar de forma dinámica (lectura de dispositivos TAG), manual (con cobrador) y también automática (con Máquina de Peaje Automática), en cuyo caso el pago puede realizarse mediante teléfono móvil, tarjeta de crédito (cumpliendo con el estándar EMV sin contacto) o en efectivo. Los elementos interactivos son fáciles de usar y más eficaces, con un impacto positivo en el tiempo de viaje y el flujo de tráfico en la zona de peaje.



Los proyectos se completaron según lo previsto a finales de noviembre de 2024. Este logro se basa en la amplia trayectoria de Kapsch TrafficCom en Gipuzkoa. La empresa completó anteriormente los proyectos de la barrera de Irún y Zarautz en 2019 y 2022, respectivamente, que abordaron con éxito las demandas de tráfico de alto volumen en la región.



Más información: Prensa Kapsch TrafficCom



Kapsch TrafficCom es un proveedor internacional de soluciones de transporte para movilidad sostenible con proyectos de éxito en más de 50 países de todo el mundo. "Nuestras soluciones innovadoras en las áreas de peaje y gestión del tráfico contribuyen a un mundo saludable sin congestiones de tráfico".



"Con nuestras soluciones integrales, cubrimos toda la cadena de valor de nuestros clientes, desde los componentes hasta el diseño e implementación y la operación de los sistemas".



Kapsch TrafficCom, con sede en Viena, tiene filiales y sucursales en más de 25 países y cotiza en el segmento de mercado principal de la Bolsa de Viena (símbolo: KTCG). Los cerca de 3,000 empleados de Kapsch TrafficCom generaron unos ingresos de 530 millones de euros en el año fiscal 2024/25.



Más información: kapsch.net

Seguir en LinkedIn



Emisor: Kapsch TrafficCom

Contacto

Nombre contacto: Sandra Bijelic

Descripción contacto: Head of Corporate Communications Kapsch TrafficCom AG

Teléfono de contacto: +43 664 628 1720



