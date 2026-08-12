Karbon-X y Core Energy exploran una infraestructura comercial de recarga de eléctricos en Sudamérica

Logo de Karbon-X - Karbon-X

(Información remitida por la empresa firmante)

Karbon-X y Core Energy exploran una infraestructura comercial de recarga de vehículos eléctricos en Sudamérica

Calgary (Canadá), 12 de agosto de 2026.- La colaboración brinda a Karbon-X la oportunidad de aplicar sus capacidades de desarrollo de proyectos y de mercados de carbono a las infraestructuras de transporte comercial en el Cono Sur.

Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX), una empresa de soluciones climáticas verticalmente integrada, ha anunciado hoy la firma de una carta de intenciones no vinculante ("LOI", por sus siglas en inglés) con Core Energy para explorar un posible proyecto de infraestructura comercial de recarga rápida para vehículos eléctricos ("EV") en Sudamérica.



La colaboración propuesta tiene como objetivo reunir las capacidades locales de desarrollo de proyectos de Core Energy y la experiencia de Karbon-X en la evaluación y el desarrollo de proyectos climáticos y oportunidades relacionadas con los mercados de carbono.



Durante la fase exploratoria inicial, las compañías prevén evaluar conjuntamente las consideraciones técnicas y comerciales preliminares del proyecto y preparar una Nota Conceptual en la que se describa el modelo de infraestructura propuesto y sus posibles beneficios medioambientales.



Las partes también explorarán si el despliegue y funcionamiento de la infraestructura de recarga propuesta podrían contribuir a la futura generación de créditos de carbono. Cualquier posible desarrollo de créditos de carbono dependerá de los resultados de la evaluación preliminar, del avance del proyecto y del cumplimiento de los requisitos aplicables.



Para Karbon-X, la colaboración exploratoria representa una oportunidad para ampliar sus actividades de desarrollo de proyectos hacia las infraestructuras de transporte comercial y evaluar una posible fuente adicional de futuras oportunidades relacionadas con proyectos de carbono. Si el trabajo preliminar respalda una mayor evolución del proyecto, Karbon-X y Core Energy determinarán el alcance y las condiciones comerciales de cualquier actividad de desarrollo posterior mediante un acuerdo independiente.



"La electrificación de las flotas comerciales representa una oportunidad para conectar la inversión en infraestructuras esenciales con reducciones de emisiones cuantificables", afirmó Chad Clovis, Chief Executive Officer de Karbon-X.



"Esta colaboración inicial con Core Energy nos permite evaluar una oportunidad práctica de descarbonización en un importante mercado sudamericano, al tiempo que aplicamos nuestras capacidades técnicas y de desarrollo de proyectos de carbono desde una fase temprana. Esperamos evaluar la viabilidad del proyecto y determinar si existe una base sólida para su desarrollo futuro", añadió.



Core Energy continuará liderando localmente el proyecto propuesto, mientras que Karbon-X aportará sus conocimientos técnicos y experiencia en mercados de carbono durante la fase exploratoria.



"Ampliar el acceso a una infraestructura fiable de recarga rápida es una parte importante para posibilitar la electrificación de las flotas comerciales en toda la región", afirmó Manuel Delucchi, Chief Executive Officer de Core Energy.



"Al trabajar con Karbon-X, podemos evaluar el proyecto tanto desde la perspectiva de las infraestructuras como desde la medioambiental y explorar un modelo que fomente la adopción comercial al tiempo que genere valor climático cuantificable", puntualizó.



La LOI representa un primer paso en la evaluación de esta oportunidad por parte de las dos compañías y no compromete a ninguna de ellas a continuar con el desarrollo, la implementación o la comercialización del proyecto propuesto. Cualquier actividad futura estará sujeta a la finalización de la fase exploratoria y a la negociación y firma de un acuerdo definitivo independiente.



Acerca de Karbon-X



Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) es una empresa de soluciones climáticas verticalmente integrada que ofrece servicios integrales en los mercados de carbono regulados y voluntarios. Desde la originación de proyectos y la cuantificación de emisiones hasta el apoyo a la verificación, la emisión de créditos y su distribución en el mercado, Karbon-X proporciona soluciones climáticas fiables y transparentes a empresas e instituciones de todo el mundo.



Para obtener más información: www.karbon-x.com.



Acerca de Core Energy



TIC S.A.S., que opera bajo el nombre de Core Energy, es una empresa sudamericana de energía e infraestructuras centrada en impulsar soluciones comerciales que apoyen la transición hacia sistemas de transporte y energía con menores emisiones.



Para obtener más información: https://coreenergy.com.uy.



Declaraciones prospectivas



Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, incluidas, entre otras, las relativas a las expectativas sobre la colaboración exploratoria con Core Energy, la evaluación y el posible avance del proyecto propuesto de infraestructura comercial de recarga rápida para vehículos eléctricos, la posible generación de créditos de carbono y la posibilidad de alcanzar acuerdos futuros. Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían provocar que los resultados reales difieran sustancialmente de los previstos. No puede garantizarse que el proyecto propuesto avance más allá de la fase exploratoria, que las partes lleguen a un acuerdo definitivo o que el proyecto genere créditos de carbono. Karbon-X Corp. no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, salvo cuando así lo exija la legislación aplicable.





Contacto

Nombre contacto: Emma Caputo

Descripción contacto: Vicepresidenta de Marketing

Teléfono de contacto: +1 403-852-5887

Emisor: Karbon-X