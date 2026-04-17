Karbon-X lanza SkyXero, una nueva aplicación para el seguimiento de emisiones de vuelos

Karbon-X lanza SkyXero - Karbon-X

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de abril

La nueva aplicación móvil permite el seguimiento en tiempo real de las emisiones de vuelos y el acceso a proyectos climáticos verificados en todo el mundo, lanzándose durante el Mes de la Tierra

Karbon-X Corp. (OTCQX: KARX) ("Karbon-X" o la "Compañía"), un proveedor de soluciones climáticas verticalmente integrado que opera en mercados de carbono tanto regulados como voluntarios, anunció hoy el lanzamiento de SkyXero, una nueva aplicación móvil que permite a los viajeros medir y compensar las emisiones de sus vuelos en unos pocos toques.



Lanzada durante el Mes de la Tierra, un período de mayor atención global sobre el impacto ambiental, SkyXero ya está disponible a nivel mundial y está diseñada para satisfacer la creciente demanda de viajeros que buscan formas prácticas y confiables de incorporar consideraciones climáticas en sus decisiones de viaje.



SkyXero permite a los usuarios introducir los detalles del vuelo, calcular instantáneamente las emisiones asociadas y contribuir a una cartera seleccionada de proyectos climáticos de alta integridad, verificados por terceros, incluidos aquellos certificados por estándares líderes como Verra y Gold Standard, en una experiencia móvil simple y en tiempo real.



Como parte de su lanzamiento durante el Mes de la Tierra, Karbon-X igualará las contribuciones de los usuarios realizadas a través de la aplicación, hasta un total de 250.000 USD, reforzando su compromiso de ampliar el impacto medible en proyectos climáticos verificados. No se espera que esta iniciativa tenga un impacto material en los resultados financieros de la Compañía.



A medida que crece la conciencia sobre las emisiones relacionadas con los viajes, las soluciones existentes a menudo siguen siendo complejas o difíciles de usar. SkyXero simplifica este proceso, facilitando que los viajeros comprendan su impacto y actúen en tiempo real.



SkyXero permite a los usuarios:



• Calcular emisiones para cualquier vuelo comercial a nivel global.



• Actuar en segundos a través de una interfaz móvil simplificada.



• Contribuir a proyectos climáticos verificados.



• Realizar un seguimiento del impacto a lo largo del tiempo.



"A medida que los viajes continúan aumentando a nivel global, las expectativas en torno a la responsabilidad están cambiando", afirmó Chad Clovis, director ejecutivo de Karbon-X. "Lo que estamos viendo, particularmente a nivel ejecutivo, es un movimiento hacia una toma de decisiones más intencional. SkyXero lleva eso a la práctica al facilitar la comprensión del impacto y la acción en tiempo real, sin añadir fricción a la experiencia de viaje".



"SkyXero fue creada para simplificar lo que tradicionalmente ha sido un proceso fragmentado y complejo", dijo Zarko Mandic, vicepresidente de Tecnología de Karbon-X. "Al combinar el cálculo de emisiones en tiempo real con una experiencia de usuario optimizada, hemos creado una plataforma que es tanto intuitiva para el usuario como basada en la infraestructura necesaria para ofrecer resultados creíbles y medibles".



El lanzamiento de SkyXero marca una expansión estratégica de la plataforma de Karbon-X hacia aplicaciones dirigidas al consumidor, extendiendo su experiencia en mercados de carbono, desarrollo de proyectos y gestión de activos ambientales directamente a usuarios individuales. Este enfoque conecta la infraestructura climática con la toma de decisiones cotidiana, permitiendo una participación más amplia mientras se mantiene la integridad y transparencia requeridas en el mercado actual.



SkyXero ya está disponible a nivel global. Más información en www.skyxero.com



Sobre Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQX: KARX) es una empresa de soluciones climáticas verticalmente integrada que ofrece servicios integrales en mercados de carbono tanto regulados como voluntarios. Desde el origen de proyectos y la cuantificación de emisiones hasta el apoyo a la verificación, la emisión de créditos y la distribución en el mercado, Karbon-X proporciona soluciones climáticas confiables y transparentes a empresas e instituciones a nivel global. Más información en www.karbon-x.com





Contacto

Nombre contacto: Emma Caputo

Descripción contacto: Vicepresidenta de Marketing en Karbon-X

Teléfono de contacto: 4038525887