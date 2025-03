Kategora y Kora Living reciben el premio a la mejor estrategia de alojamiento temporal en el Living Summit

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía vasca ha sido premiada por su estrategia en innovación y marketing 'One day, one month, one year', una propuesta que ofrece soluciones alojativas de corta y media estancia, a través de tres líneas 'Beach, Urban y Flex'

Madrid, 7 de marzo de 2025.- La promotora vasca, Kategora Real Estate y su gestora hotelera, Kora Living, han sido galardonadas, el pasado 25 de febrero, con el Premio a la Mejor Estrategia de Alojamiento Temporal en el prestigioso evento Living Summit 2025, organizado por la Asociación de Espacios Inmobiliarios Compartidos COWORD.



Este reconocimiento, otorgado por la Junta Directiva de COWORD, destaca el esfuerzo en innovación y marketing de la estrategia "One day, one month, one year" de la compañía, una propuesta pionera que ofrece soluciones de alojamiento para estancias de corta y media duración. A través de sus tres líneas —Beach, Flex y Urban—, Kategora y Kora Living han logrado crear espacios adaptados a diferentes perfiles de usuario, desde turistas temporales o nómadas digitales que buscan conectividad y comunidad; hasta trabajadores desplazados o estudiantes, que requieren soluciones de alojamiento versátiles y bien ubicadas.



Ejemplo de ello es Kora Green City en Vitoria-Gasteiz, el alojamiento Passivhaus con mayor capacidad de Europa y uno de los más eficientes del mundo, que combina sostenibilidad y tecnología en su operativa diaria, ofreciendo estancias que van desde una noche hasta varios meses. Sus espacios comunes multifuncionales permiten que una misma sala sea un coworking por la mañana y un espacio para eventos sociales por la noche. Por su parte, Kora Nivaria Beach, el complejo ubicado en primera línea de playa en Tenerife, responde a la creciente demanda turística de alojamientos que integren confort y descanso con la identidad local, ofreciendo experiencias personalizadas en un entorno natural privilegiado.



La entrega del premio se celebró el 25 de febrero en el COAM de Madrid, en el marco de la II edición de Living Summit, un encuentro clave del sector flex living que reunió a destacadas instituciones y empresas líderes para analizar el presente y el futuro del sector. Durante la ceremonia, Araceli Martín-Navarro, fundadora y presidenta de COWORD, y Carolina Roca, presidenta de ASPRIMA y copresidenta del Living Summit, destacaron la importancia de la innovación en los modelos de alojamiento y la contribución de Kora Living en este ámbito.



Roke Ramos, Operations Director de Kora Living, fue el encargado de recoger el galardón en representación de la compañía vasca. Durante su intervención quiso destacar que "este premio subraya el compromiso y la visión compartida entre Kategora y Kora Living". Y añadió: "continuamos apostando por un modelo de alojamiento que combina flexibilidad, sostenibilidad, comunidad y adaptabilidad. Los complejos no solo se integran con los destinos donde operamos, sino que también se adaptan a las nuevas formas de viajar, ofreciendo experiencias auténticas que se conectan con la comunidad local".



El modelo de negocio de ambas compañías busca optimizar la rentabilidad y el uso del espacio, a la vez que fomenta una integración real con el destino. Desde la contratación de talento local hasta el diseño de actividades y experiencias auténticas, cada proyecto busca conectar a los turistas y residentes con el entorno, generando un impacto positivo en la comunidad.



