Kategora lanza la comercialización de Kora Volta, su nuevo complejo flex living en Sant Adrià de Besòs

Kora Volta, con licencia hotelera, está destinado a inversión - Kategora

(Información remitida por la empresa firmante)

El complejo, con 270 apartamentos destinados a inversión y con licencia hotelera, ofrece una rentabilidad neta estimada del 7 % con precios desde 210.000 €

Madrid, 4 de mayo de 2026.- Kategora, promotora especializada en el sector living, inicia la comercialización de Kora Volta, su nuevo proyecto Flex en Sant Adrià de Besòs (Barcelona), con una inversión de 50 millones de euros y fecha de apertura prevista para el primer trimestre de 2028.



El proyecto se desarrolla bajo el modelo de inversión de Kategora, basado en la venta en división horizontal y la gestión integral a través de su operadora hotelera, Kora Living, que permite a los inversores acceder a un activo profesionalizado, con ingresos vinculados a la explotación y sin necesidad de gestión directa. Los apartamentos están destinados exclusivamente a inversión y serán explotados bajo licencia hotelera, lo que aporta seguridad jurídica y estabilidad operativa en un contexto regulatorio cada vez más exigente.



Este modelo, ya consolidado en activos como Kora Green City (Vitoria-Gasteiz) o Kora Nivaria Beach (Tenerife), ha demostrado su capacidad para generar rentabilidad sostenida, alcanzando en 2025 resultados superiores al 9%. En este contexto, Kora Volta se comercializa con una rentabilidad neta estimada del 7% y precios desde 210.000 euros por apartamento, reforzando el posicionamiento de Kategora como uno de los principales operadores en el segmento del flex living en España.



El nuevo complejo hotelero, ubicado en La Catalana, una de las zonas con mayor proyección del litoral barcelonés, contará con 270 apartamentos, más de 1.000 m de zonas comunes y un hub comercial en planta baja, concebido como un espacio abierto al barrio que integrará comercio, restauración y servicios.



Un activo diseñado para maximizar la ocupación y la experiencia

Kora Volta contará con 270 estudios y apartamentos de entre 28 y 42 m diseñados para adaptarse a estancias desde un día hasta un año. Además, el proyecto incorpora más de 1.000 m de zonas comunes, incluyendo piscina, gimnasio, espacios gastronómicos, áreas de trabajo y zonas de encuentro, concebidas para enriquecer la experiencia del usuario y fomentar la interacción entre huéspedes.



Uno de los elementos diferenciales será el hub comercial ubicado en planta baja, concebido como un espacio de 978 m llamado a convertirse en un nuevo centro neurálgico de La Catalana. La propuesta contempla distintos locales para negocios de proximidad, espacios gastronómicos, alquiler de salas, gimnasio e iniciativas vinculadas al emprendimiento local, favoreciendo la conexión entre el complejo y la vida diaria del barrio. A ello se suma un patio interior concebido como un ágora contemporánea, diseñado para fomentar la convivencia entre vecinos y huéspedes en un entorno abierto y dinámico, capaz de generar oportunidades económicas, impulsar el talento local y reforzar la integración del edificio en el tejido urbano.



El proyecto se enmarca en la línea ‘Flex’ de Kora Living, una propuesta de complejos con amplias zonas comunes, ubicados en enclaves estratégicos y bien conectados con los principales centros urbanos e históricos. Este modelo está orientado a estancias de corta y media duración, adaptadas a perfiles profesionales, desplazamientos laborales y nuevas formas de vida urbana. "El modelo flex living responde a una transformación estructural en la forma de vivir y alojarse en las ciudades. Nuestro objetivo es desarrollar activos que capturen esta demanda y generen valor sostenido en el tiempo", explica Agustín Orcasitas, Chief Commercial Officer de Kategora Real Estate.



"Kora Volta nace como un activo concebido desde el origen para maximizar la eficiencia operativa y la rentabilidad, en un entorno con una demanda creciente de alojamiento flexible vinculada a la actividad económica", añade Eneko Balda, Chief Development Officer de Kategora.



Sant Adrià, un nuevo polo de inversión en Barcelona

Ubicado en La Catalana, en Sant Adrià de Besòs, el proyecto se encuentra en uno de los entornos con mayor transformación del área metropolitana de Barcelona. La proximidad al distrito 22@, al futuro Catalunya Media City en el entorno de las Tres Chimeneas y al Campus Inditex sitúan al municipio como uno de los nuevos polos de actividad económica, innovación y atracción de talento de la ciudad.



Este proceso de transformación, que combina la recuperación de su pasado industrial con una nueva vocación tecnológica, está generando una demanda creciente de alojamiento flexible vinculado a la actividad profesional, consolidando el posicionamiento del proyecto como un activo orientado a capturar esta tendencia estructural.



"Sant Adrià representa una de las mayores oportunidades de crecimiento del área metropolitana de Barcelona. Con Kora Volta reforzamos nuestra apuesta por desarrollar activos que combinan rentabilidad, sostenibilidad y un impacto positivo en la ciudad", señala Orcasitas.



Arquitectura, identidad y sostenibilidad

El proyecto ha sido diseñado por el estudio barcelonés BXD arquitectura, cuya propuesta parte de una lectura profunda del contexto de Sant Adrià: un territorio históricamente construido desde la mezcla, donde lo industrial, lo urbano y lo social conviven como capas superpuestas.



Kora Volta traslada esta identidad híbrida al edificio, concebido como una arquitectura que no impone una nueva narrativa, sino que se integra en las existentes. Su diseño apuesta por la claridad, la lógica constructiva y la ausencia de artificio, dando lugar a un volumen coherente y reconocible, donde técnica, uso y forma convergen en una unidad.



Esta aproximación conecta con la propia evolución de Sant Adrià, un municipio que ha pasado de ser un enclave industrial a convertirse en un espacio de innovación y nuevas oportunidades, manteniendo su diversidad y carácter. El edificio recoge esa transición y la transforma en un lenguaje arquitectónico contemporáneo.



El interiorismo, desarrollado por Miriam Barrio, y el paisajismo, a cargo de MataAlta Estudio, refuerzan esta narrativa mediante el uso de materiales, texturas y vegetación que conectan el edificio con su entorno natural y urbano, generando una experiencia coherente y diferencial tanto para el usuario como para el inversor.



En línea con los valores de la compañía, Kora Volta incorporará criterios avanzados de sostenibilidad, con alta eficiencia energética y soluciones orientadas a optimizar el consumo de recursos, consolidando un activo preparado para generar valor a largo plazo y formando parte activa de la transformación urbana de Sant Adrià.



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Kategora es una promotora inmobiliaria y gestora con 20 años de experiencia nacional e internacional en el sector living. Bajo un modelo de coinversión, desarrollan complejos inmobiliarios sostenibles, innovadores, perdurables y con un diseño atractivo orientados al alojamiento flexible en destinos vacacionales y entornos urbanos. A través de su marca hotelera Kora Living, Kategora opera los complejos bajo tres líneas: Beach, Urban y Flex. Cuentan con una cartera de inmuebles en 3 países que supera los 1.300M€; 7 complejos en explotación y 23 en desarrollo, que les permitirá contar con más de 3.000 unidades alojativas en explotación en 2027.

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Emisor: Kategora

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