KAYAK revela los diez destinos de larga distancia más asequibles a los que volar este otoño

Nueva York - Kayak

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de septiembre



Este otoño es posible encontrar vuelos a destinos de larga distancia como Nueva York a 462€ de media o Bangkok a 609€ de media. Santiago de Chile, por su parte, muestra precios de vuelos y hoteles un 12% y 25% más bajos respecto año pasado para viajes en octubre y noviembre de 2026

Según los últimos datos de KAYAK, un buscador de viajes líder, los viajeros españoles miran más allá de España para sus escapadas post veraniegas: las búsquedas de hoteles internacionales para viajar en septiembre y octubre han aumentado un 16 % en comparación con el verano de 2026, con los destinos de largo radio entre los que marcan tendencia.



Para los viajeros que buscan hacer una escapada este otoño, KAYAK revela los diez destinos de larga distancia más económicos a los que volar en octubre y noviembre, así como las mejores semanas para viajar y sacar el máximo partido a su presupuesto.



Desde ciudades icónicas de Estados Unidos y Asia hasta propuestas en Latinoamérica y el Caribe, algunos de los grandes momentos del calendario cultural de cada destino se celebran durante estos meses. Desde el ambiente de Halloween y Acción de Gracias en ciudades estadounidenses como Nueva York o Miami, hasta el Loy Krathong en Bangkok o el espectacular follaje otoñal en ciudades como Seúl y Tokio. En el hemisferio sur, en cambio, llega la primavera, lo que convierte a los meses de octubre y noviembre en el momento ideal para explorar Santiago de Chile y sus valles vitivinícolas, así como para disfrutar de las celebraciones culturales y gastronómicas de octubre en Lima. En el Caribe, Santo Domingo permite combinar temperaturas cálidas con la vida cultural de su ciudad colonial. Una variedad de propuestas que confirma que, más allá de las oportunidades de ahorro, los viajes de larga distancia en otoño ofrecen múltiples alternativas y experiencias a los viajeros.



"Realizar viajes de larga distancia en otoño abre una oportunidad especialmente atractiva para quienes buscan romper con la rutina en una temporada menos concurrida y en la que es posible viajar a varios destinos de largo radio por menos que el año pasado. Santiago de Chile es un buen ejemplo, con precios medios de vuelos y hoteles un 12 % y 25 % más bajos que en el mismo periodo del año anterior, una tendencia que vemos también en Buenos Aires, donde el precio medio de los vuelos cae un 5 %" añade Natalia Diez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa.



Los 10 destinos de larga distancia más económicos a los que volar este otoño

El ranking de los destinos de larga distancia más económicos a los que volar este otoño lleva a los viajeros de una punta a otra del mapa. Sin embargo, en los viajes de largo radio, el precio del vuelo es solo una parte de la ecuación y el alojamiento puede marcar una diferencia significativa en el presupuesto final abriendo la puerta a destinos que, a priori, podrían parecer menos accesibles. Latinoamérica y el Sudeste Asiático concentran algunas de las opciones más atractivas del ranking con precios medios por noche por debajo de los 150 € por noche. En concreto, Bogotá y Santiago de Chile registran el precio medio de hotel más bajo, a 74 € por noche en habitación doble, seguidas de Lima, con 79 €, y Bangkok, con 83 €.



Estos son los destinos de larga distancia más económicos a los que volar este otoño, el precio medio vuelo ida y vuelta en clase económica entre octubre y noviembre de 2026, y el precio medio de hotel por noche entre octubre y noviembre de 2026:



1. Nueva York, Estados Unidos, 462 €, 344 €







2. Miami, Estados Unidos, 550 €, 165 €







3. Bangkok, Tailandia, 609 €, 83 €







4. Santo Domingo, República Dominicana, 647 €, 91 €







5. Seúl, Corea del Sur, 757 €, 126 €







6. São Paulo, Brasil, 796 €, 99 €







7. Santiago de Chile, Chile, 833 €, 74 €







8. Lima, Perú, 836 €, 79 €







9. Tokio, Japón, 902 €, 145 €







10. Bogotá, Colombia, 910 €, 74 €







Las mejores semanas para viajar y ahorrar más

Más allá de saber a dónde, saber cuándo viajar es igual de importante para sacar el máximo partido al presupuesto. Para ayudar a los viajeros a planificar con más confianza, la herramienta El Mejor Momento para Viajar de KAYAK identifica no solo el mejor mes para viajar, sino también la semana más asequible en cualquier mes del año. Estas son las semanas más económicas para un viaje de siete días en octubre y noviembre a cada uno de los diez destinos de larga distancia más asequibles de los próximos dos meses, con salida desde Madrid.



Estos son los destinos de larga distancia más económicos a los que volar este otoño, el precio medio del vuelo ida y vuelta en clase económica para octubre y noviembre y las semanas más económicas en las que viajar.



1. Nueva York, Estados Unidos, octubre: del 14 al 20, 360 €, noviembre: del 12 al 18, 352 €







2. Miami, Estados Unidos, octubre: del 21 al 27, 504 €, noviembre: del 24 al 30, 458 €







3. Bangkok, Tailandia, octubre: del 20 al 26, 523 €, noviembre: del 18 al 24, 516 €







4. Santo Domingo, República Dominicana, octubre: del 22 al 28, 593 €, noviembre: del 5 al 11, 590 €







5. Seúl, Corea del Sur, octubre: del 21 al 27, 589 €, noviembre: del 18 al 24, 535 €







6. São Paulo, Brasil, octubre: del 21 al 27, 709 €, noviembre: del 16 al 22, 648 €







7. Santiago de Chile, Chile, octubre: del 22 al 28, 779 €, noviembre: del 12 al 18, 734 €







8. Lima, Perú, octubre: del 22 al 28, 716 €, noviembre: del 16 al 22, 707 €







9. Tokio, Japón, octubre: del 20 al 26, 797 €, noviembre: del 19 al 25, 656 €







10. Bogotá, Colombia, octubre: del 20 al 26, 715 €, noviembre: del 10 al 16, 674 €







"Planificar un viaje de larga distancia y saber cuál es la mejor semana para despegar no tiene por qué ser complicado. Además de consultar herramientas como El Mejor Momento para Viajar, con nuestra herramienta IA los viajeros pueden realizar una sencilla pregunta como "cuál es la semana más barata para volar a Hong Kong en noviembre", y esta analiza cientos de webs para ofrecerles información en tiempo real y de forma rápida. De esta forma, los viajeros pueden encontrar opciones que encajen mejor con su presupuesto y organizar su escapada de forma más sencilla", concluye Diez-Rivas.





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