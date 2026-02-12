KINEDRIK lanza revista K.NEXUS para analizar el sector AECO desde el criterio profesional - KINEDRIK
Madrid, 12 de febrero de 2026.- KINEDRIK, red internacional de formación y desarrollo profesional especializada en el sector AECO, anuncia el lanzamiento de K.NEXUS, su nueva revista editorial orientada al análisis riguroso de los cambios, decisiones y retos que están marcando la evolución de la industria.
Este lanzamiento se enmarca dentro del proceso de evolución iniciado hace cinco meses, cuando EADIC dio paso a KINEDRIK como una apuesta por un conocimiento más conectado con la realidad profesional, la comunidad y la aplicación práctica.
K.NEXUS nace como un espacio editorial profesional, orientado a aportar análisis, contexto y pensamiento crítico sobre los cambios que están transformando el sector AECO, en un momento marcado por la sobreinformación y la falta de profundidad.
“Hemos aprendido que el verdadero valor no está en saber más, sino en pensar mejor en red y exponernos a distintas miradas.”
— Ricardo Carramiñana, CEO de KINEDRIK
Un espacio editorial conectado a una red global de profesionales
K.NEXUS reúne la visión de especialistas, profesionales en activo, docentes y expertos del sector AECO, configurando una plataforma editorial con proyección internacional, pensada tanto para profesionales individuales como para empresas, organizaciones y agentes que necesitan comprender el entorno para tomar decisiones informadas.
La diversidad de perspectivas y contextos geográficos permite a K.NEXUS ofrecer una lectura transversal y rigurosa de la industria, conectando práctica profesional, innovación y estrategia.
“Hoy consumimos información como comida rápida: mucha, inmediata y poco profunda. K.NEXUS nace para aportar contexto y criterio al pensamiento profesional."
— Lina Santamaría, Subdirección General de KINEDRIK
Temáticas clave para entender el sector AECO hoy
La estructura editorial de K.NEXUS se articula en torno a seis grandes territorios temáticos, diseñados para cubrir de forma coherente y complementaria la realidad del sector AECO:
-Progreso tecnológico, para analizar cómo la innovación impacta en proyectos, procesos y toma de decisiones.
-Desarrollo profesional, centrado en la evolución de perfiles técnicos, liderazgo y criterio profesional.
-Detrás de la industria, que pone el foco en lo que no siempre se ve: contexto, decisiones, viabilidad y realidad operativa.
-Tecnología llevada al extremo, donde se exploran soluciones avanzadas aplicadas a retos complejos de la industria.
-Ecosistema IA, dedicado al análisis del impacto real de la inteligencia artificial en el sector AECO.
-Inside KINEDRIK, un espacio para compartir iniciativas, eventos y aprendizajes que fortalecen la red profesional.
Estas temáticas permiten a K.NEXUS ordenar la conversación del sector, evitando la dispersión y reforzando una mirada transversal, práctica y rigurosa. Asimismo, se articulan estas temáticas como un marco común de análisis, abierto a la participación de profesionales, empresas e instituciones que deseen contribuir con visión, contexto y experiencia al sector AECO.
Un nuevo hito en la evolución de KINEDRIK
Con este lanzamiento, KINEDRIK consolida su posicionamiento como red de conocimiento en movimiento, ampliando su ecosistema con un formato editorial que complementa su oferta formativa y sus iniciativas de aprendizaje continuo.
K.NEXUS se plantea como una conversación abierta y recurrente, diseñada para mantener a la comunidad conectada al sector AECO incluso más allá del aula, fomentando la participación activa y el intercambio de criterio entre profesionales.
Sobre KINEDRIK
KINEDRIK es una red internacional de formación y desarrollo profesional especializada en el sector AECO. Su enfoque combina innovación tecnológica, aplicación práctica del conocimiento y una comunidad global de profesionales en activo, con el objetivo de elevar el criterio profesional y el impacto real en la industria.
