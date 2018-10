COMUNICADO: Koki Holdings desvela los elementos clave de la nueva marca "HiKOKI"

Publicado 02/10/2018 11:30:58 CET

La nueva marca HiKOKI engloba herramientas de alto rendimiento líderes en el sector: productos duraderos, precisos y de alta calidad que satisfacen la demanda de los usuarios.

TOKIO, 2 de octubre de 2018 - Koki Holdings Co. Ltd., con filial en España HiKOKI Power Tools Ibérica S.A., fabricante líder de herramientas eléctricas y de tecnología médica, ha dado a conocer los detalles de su nueva marca "HiKOKI" (pronunciada hai-ko-ki). HiKOKI se centra principalmente en las necesidades de los usuarios profesionales en el área de herramientas eléctricas y neumáticas. "Hoy en día, los usuarios finales quieren, sobre todo, poder hacer su trabajo como y donde quieran", señala Yasushi Fukui, director general de Koki Holdings Europe GmbH y director de negocios internacionales de Koki Holdings Co. "Queremos proporcionar herramientas potentes, duraderas, precisas y que ofrezcan movilidad, por eso decidimos escuchar, más que nunca, la opinión de nuestros clientes y afrontar el reto. Y lo hemos recogido en nuestra promesa de marca para el cliente".

Conocer las necesidades del mercado.

En palabras del Sr. Fukui, "Comenzamos fabricando taladros eléctricos y, en los 70 años de vida desde nuestra fundación en 1948, no hemos dejado de trabajar para ampliar la oferta. Además, mientras HiKOKI va distribuyendo sus productos en Japón y en otros países, la organización ha ido creando herramientas potentes, duraderas, precisas y de alta calidad que satisfacen los requisitos de nuestros clientes, manteniendo en todo momento la profunda sensación de que debemos recoger las necesidades del mercado desde la perspectiva del monozukuri ("proceso de fabricación").

Trabajar en cualquier lugar.

Con el fin de identificar las necesidades del mercado, Koki Holdings y HiKOKI se han dedi-cado a investigar y a escuchar opiniones. La conclusión es que los clientes de hoy en día valoran las 'experiencias'. "En particular, hemos visto que los usuarios profesionales tienen mejores experiencias cuando pueden 'trabajar en cualquier lugar' con herramientas potentes, duraderas y precisas", afirma el Sr. Fukui. MULTI VOLT, una potente batería de 36 voltios desarrollada por Koki Holdings, lo hace posible. HiKOKI continuará ofreciendo baterías compatibles con herramientas diseñadas con precisión para acelerar su despliegue en el mercado global.

Cumplir la promesa de marca.

El 1 de abril de 2018 la organización nombró a los directivos que ocuparán el cargo de direc-tores ejecutivos de cada una de las principales líneas de negocio. El objetivo es consolidar el liderazgo, la colaboración y agilizar el trabajo dentro de la empresa, así como promover una gestión que tome las mejores decisiones de manera efectiva.

Consejero Delegado (CEO): Osami Maehara

Director de Estrategia (CSO): Hirobumi Yumoto

Director de Negocios Internacionales (CIBO): Yasushi Fukui

Director Técnico (CTO): Mutsuo Harada

Director Financiero (CFO): Daigo Morii

Director Administrativo (CAO): Yoichiro Tanaka

Mejora de los productos, comunicaciones publicitarias e inteligencia

Koki Holdings y HiKOKI tomará algunas medidas con el fin de continuar llevando la expe-riencia de los usuarios a otro nivel. En primer lugar, la empresa se fortalecerá para impulsar la investigación y el análisis global con el fin de identificar las demandas del mercado. En segundo lugar, impulsará un proceso que permita reflejar las necesidades actuales y futuras en el desarrollo de productos. Así pues, Koki Holdings creará un mecanismo en el que las necesidades llevarán a los productos a través de la sofisticación de segmentos de clientes, la creación de carteras de productos en cada región/categoría y el diseño de promociones vinculadas a la cadena de valor.

La compañía ha evaluado, revisado y optimizado los procesos existentes en investigación, desarrollo, diseño, gestión de productos y comunicaciones publicitarias de los principales productos y opta así por un "monozukuri" de alta calidad de forma unificada, lo que se traduce en una mayor mejora de los procesos y en una reorientación hacia las experiencias de los usuarios.

Empieza la era del inalámbrico.

La innovación inalámbrica impulsa la industria de las herramientas eléctricas. Uno de los productos estrella de HiKOKI es la innovadora batería inalámbrica MULTI VOLT. La batería MULTI VOLT de 36V (BSL36A18) es compacta, casi del mismo tamaño y peso que la batería de iones de litio de 18V de Koki Holdings (BSL 1860), pero utiliza una celda de alta potencia para alcanzar los 1.000 W. Además, es compatible con sus herramientas inalámbricas de 18V. Está equipada con un práctico indicador del estado de la batería y puede cargarse con sus cargadores compatibles con baterías deslizantes de 18V-36V.

01 - HiKOKI se centra principalmente en las necesidades de los usuarios profesionales en el área de herramientas eléctricas y neumáticas. (Fuente: HiKOKI)



02 - Uno de los productos estrella de HiKOKI son las herramientas inalámbricas con la nueva batería MULTI VOLT. (Fuente: HiKOKI)



03 - Poder "trabajar en cualquier lugar" utilizando herramientas potentes, duraderas y precisas, como la sierra circular inalámbrica C3606DA de HiKOKI. (Fuente: HiKOKI)

Acerca de Koki Holdings Co.

Koki Holdings Co. es un fabricante líder de herramientas eléctricas y de tecnología médica. La gama de herramientas eléctricas incluye aproximadamente 1.300 modelos, como destor-nilladores y taladros, clavadoras y otras herramientas neumáticas, cortacéspedes, cortasetos y otros equipos eléctricos para exteriores, limpiadores como lavadoras de alta presión, y otros electrodomésticos. La tecnología médica incluye productos como la ultracentrífuga.

Las avanzadas tecnologías de primer nivel de Koki Holdings han producido productos fiables e innovadores a lo largo de sus 70 años de historia. Tenemos una presencia global, con uni-dades de ventas no solo en Japón, sino también en 95 países de todo el mundo, incluyendo Europa, Estados Unidos, Asia, Oceanía, Oriente Próximo/Medio y África.

Fundación: 18 de diciembre de 1948

Capital social: 17.800 millones de yenes*

Ingresos consolidados: 191.200 millones de yenes (AF 2017)

Número de empleados (consolidado): 6.446*

* a 31 de marzo de 2018

