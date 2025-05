Konecta vuelve a ser reconocida como empresa líder en la externalización de CX en Europa y Latam

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía ha sido acreditada como Líder en el Frost Radar™ 2025 de Frost & Sullivan por su innovación, su estrategia basada en IA y su alcance global. Este reconocimiento reafirma el liderazgo de Konecta como proveedor de soluciones de experiencia del cliente de última generación en Europa y Latinoamérica

Konecta, líder global en experiencia del cliente (CX) y servicios digitales, ha sido nombrada Líder en el Frost Radar™ 2025: Customer Experience Management Outsourcing in Europe and Latin America, publicado por la firma global de investigación y consultoría Frost & Sullivan. Se trata de una herramienta de benchmarking reconocida en la industria que evalúa a las empresas en función de su innovación y su ritmo de crecimiento para analizar su potencial de crecimiento a largo plazo y su posicionamiento en el mercado.



En un sector donde compiten más de 250 proveedores, Frost & Sullivan ha evaluado a 14 empresas líderes en el mercado europeo. Entre ellas, Konecta es una de las que han obtenido un sobresaliente en el Índice de Innovación, con una puntuación superior a 4,25 sobre 5, lo que supone un punto más con respecto a su calificación de 2024. Esta distinción consolida a Konecta como un proveedor líder en el sector, al posicionarse como una compañía de referencia en la externalización de servicios de experiencia del cliente en Europa.



"Konecta ha demostrado su compromiso con la innovación y el crecimiento sostenible, siendo su estrategia Katalyst 2028 el ejemplo más reciente. La compañía adopta el poder de la transformación digital tanto para sus clientes como para sus propias operaciones, consolidando su liderazgo en la industria de la gestión de la experiencia del cliente en toda Europa", explica Bernardin Arnason, director de Industria de Frost & Sullivan.



Asimismo, Konecta también ha sido nombrada Líder en el Frost Radar™ 2025 en América Latina, distinguida por su crecimiento, innovación y liderazgo en esta región. De entre más de 200 proveedores de CXM que integran el sector, Frost & Sullivan ha seleccionado a las 19 mejores empresas en función de su trayectoria, potencial de crecimiento e innovación. En este caso, Konecta fue uno de los cuatro únicos proveedores que obtuvieron una puntuación en el Índice de Innovación superior a 4,5 sobre 5, lo que demuestra un fuerte impacto tanto en la transformación de sus clientes, como en la adopción de nuevas tecnologías por parte de sus empleados.



"Konecta combina un fuerte liderazgo en el mercado con su eficiencia operativa y su compromiso con la mejora continua en América Latina. Impresiona cómo la compañía está impulsando la transformación de CX para organizaciones grandes y pequeñas, aprovechando su amplia cartera y sus capacidades impulsadas por IA", afirma Sebastián Menutti, director de Industria para América Latina de Frost & Sullivan.



Ambos reconocimientos afianzan el liderazgo de Konecta en el mercado, por ofrecer un servicio de calidad que combina su amplia experiencia en el sector con capacidades tecnológicas superiores. Entre los factores clave que han contribuido a esta acreditación, destacan:



• Prestación de servicios AI-first. Konecta combina las tecnologías de IA y CX a través de una plataforma escalable que simplifica el despliegue y la optimización en entornos complejos.



• Operaciones híbridas y eficientes. Su ecosistema tecnológico, altamente seguro y con mínima codificación, permite una prestación de servicios ágil y facilita a los equipos una configuración de flujos de trabajo y agentes virtuales más rápida.



• Inversión en las personas. Con una fuerza laboral de 120.000 empleados, Konecta forma a sus agentes en el uso de herramientas GenAI, así como el despliegue de asistentes de IA para impulsar la productividad y la capacidad de respuesta.



• Alianzas tecnológicas estratégicas. Las alianzas de la compañía con Uniphore y Google Cloud impulsan la innovación en IA, la automatización y la creación de soluciones CX basadas en la nube.



• Crecimiento sostenible. A pesar de los desafíos regionales, Konecta continúa superando a sus competidores en términos de crecimiento y retención. Ya es líder en mercados clave y se está expandiendo en otras zonas como Estados Unidos, India, Oriente Medio y Sudáfrica.



Siendo una de las tres únicas empresas destacadas en las dimensiones de innovación y crecimiento, la alineación estratégica, la ejecución y la adaptabilidad de Konecta fueron distinguidas como motores clave de su liderazgo continuado. "Ser reconocido como líder en el Radar 2025 de Frost & Sullivan es un reflejo de la confianza que los clientes depositan en Konecta y del compromiso de los equipos", destaca Nourdine Bihmane, CEO del Grupo Konecta. "Es un orgullo ser premiados no solo por la innovación, sino por la capacidad para conseguir resultados de negocio significativos y escalables en toda Europa y más allá de sus fronteras".





