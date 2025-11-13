Kraft Heinz y OMP exhiben innovación y sostenibilidad en cadena de valor en el Gartner Supply Chain Summit

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía líder en alimentos y bebidas explica cómo la planificación basada en IA y análisis de datos optimiza eficiencia, reduce desperdicios y mejora la colaboración en toda su cadena global

Madrid, 13 de noviembre.- OMP, líder en soluciones de planificación de la cadena de suministro, está mostrando cómo Kraft Heinz está transformando su cadena de suministro global de alimentos en el Gartner Supply Chain Planning Summit 2025 en Denver. La compañía líder en alimentos y bebidas compartirá cómo está impulsando la eficiencia "del campo a la mesa" con Unison Planning™ de OMP. Al aprovechar la planificación autónoma, la inteligencia de decisiones y la optimización con IA, Kraft Heinz mejora la colaboración, gestiona la complejidad y reduce el desperdicio.



El camino de Kraft Heinz hacia una cadena de valor más inteligente y sostenible

Thiago Serra, director de Planificación de Negocios Integrada en Kraft Heinz, hablará sobre cómo la planificación inteligente y basada en datos está ayudando a la compañía a construir una cadena de valor más ágil y sostenible. Se podrán conocer detalles de cómo Kraft Heinz combina inteligencia digital y visibilidad de extremo a extremo para generar un impacto real en sus operaciones.



Explorar la sinergia humano-IA en el stand de OMP

El Gartner Supply Chain Planning Summit, que se celebrará los días 2 y 3 de diciembre en Denver, reúne a líderes globales de la cadena de suministro para explorar estrategias que permitan tomar decisiones complejas de alto impacto y convertir la inteligencia en ejecución.



OMP estará en el stand 104 para mostrar UnisonIQ, su innovador marco de orquestación con IA. Integrado en la plataforma Unison Planning™, transforma la toma de decisiones en la cadena de suministro mediante la sinergia humano-IA. Los visitantes podrán experimentar de primera mano cómo UnisonIQ está revolucionando las operaciones de la cadena de suministro a través de agentes siempre activos, el asistente generativo de IA Unison Companion y motores avanzados de IA.



Así, será posible conocer cómo la planificación integrada, mejorada con los últimos avances en IA, mejora la modelización de escenarios y permite decisiones más rápidas e inteligentes, ayudando a las organizaciones a fortalecer su resiliencia, superar desafíos y alcanzar resultados medibles en el negocio.



Quienes se unan a OMP en Gartner podrán conocer de primera mano la transformación de Kraft Heinz y descubrir cómo Unison Planning™, impulsado por IA, puede acelerar el éxito de la planificación y apoyar a sus equipos de planificación.



Resumen de la sesión



• Título: OMP: Inteligencia real, impacto real: el camino de Kraft Heinz hacia una cadena de valor más inteligente y sostenible.



• Ponente: Thiago Serra - director de Planificación de Negocios Integrada en Kraft Heinz.



• Cuándo: Martes, 2 de diciembre de 2025, 14:30 - 15:00 MST



• Dónde: Gaylord Rockies Resort & Convention Center - 6700 N Gaylord Rockies Blvd, Aurora, CO 80019, Estados Unidos



Más información sobre el calendario de eventos de OMP en https://omp.com/news-events/events.



Acerca de OMP

OMP ayuda a las empresas que enfrentan desafíos complejos de planificación a sobresalir, crecer y prosperar ofreciendo la mejor solución de planificación digitalizada de la cadena de suministro del mercado. Cientos de clientes en una amplia gama de industrias —bienes de consumo, ciencias de la vida, químicos, metales, papel, embalaje, plásticos— se benefician del uso único de Unison Planning™ de OMP.







Contacto

Nombre contacto: Philip Vervloesem

Descripción contacto: Director Comercial y de Mercados en OMP

Teléfono de contacto: +1-770-956-2723

