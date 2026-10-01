LACTOVALOR abre nuevas vías para transformar los subproductos agroalimentarios en recursos de valor - LACTOVALOR

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 01 de octubre de 2026.-

El proyecto, finalizado este año, ha investigado la valorización del lactosuero generado en la elaboración artesanal de queso y su aprovechamiento en alimentación animal, demostrando el potencial de la innovación para dar nuevos usos a los subproductos del sector agroalimentario.

El sector agrario genera subproductos que, lejos de haber agotado su utilidad, todavía contienen recursos con un importante potencial de aprovechamiento.

¿Es posible recuperar esos recursos? ¿Pueden volver a utilizarse dentro del propio proceso productivo? ¿O encontrar una nueva utilidad en otras actividades?

Estas preguntas están en el origen de LACTOVALOR, un proyecto de innovación desarrollado en Aragón y finalizado este año, que ha estudiado nuevas soluciones para valorizar el lactosuero generado durante la elaboración artesanal de queso.

El proyecto parte de una idea con amplio recorrido para el conjunto del sector agroalimentario: un subproducto de un proceso productivo puede convertirse, gracias a la innovación, en un recurso aprovechable para otro uso. LACTOVALOR es así un ejemplo de las oportunidades que surgen al combinar el conocimiento del sector con la innovación para aprovechar mejor los recursos existentes, reducir su desperdicio y avanzar hacia modelos de producción más circulares.

Del lactosuero a un nuevo recurso

Durante la elaboración del queso se genera lactosuero, un subproducto que conserva nutrientes y componentes con potencial de aprovechamiento. Su gestión supone un reto especialmente para las pequeñas y medianas queserías artesanales, donde incorporar procesos específicos de tratamiento puede presentar mayores dificultades técnicas y económicas.

LACTOVALOR ha trabajado sobre este desafío estudiando distintas alternativas para dar una nueva utilidad a un recurso generado por el propio proceso de elaboración del queso. A lo largo del proyecto se han analizado diferentes tecnologías y vías de valorización con el objetivo de conocer mejor las características del lactosuero, evaluar su potencial y determinar alternativas viables.

El estudio ha permitido identificar proteínas de alto valor biológico y minerales esenciales como el potasio, el fósforo y el calcio. Aunque el lactosuero presenta potencial para distintas aplicaciones, el trabajo desarrollado ha orientado la valorización principalmente hacia la alimentación animal, favoreciendo que las proteínas que todavía contiene permanezcan dentro de la cadena de valor.

De este modo, el proyecto ha mostrado cómo la innovación puede cambiar la manera de abordar determinados subproductos: pasar de preguntarse únicamente cómo gestionarlos a estudiar qué valor conservan y cómo pueden volver a aprovecharse.

Una nueva vía de aprovechamiento: la alimentación animal

A partir del análisis realizado, LACTOVALOR ha permitido identificar diferentes posibilidades de valorización del lactosuero y determinar aquellas con mayor potencial de aplicación.

Durante este proceso se han identificado distintas vías de aprovechamiento, tanto dentro del ámbito agroalimentario como en otros sectores. Entre ellas destacan su posible aplicación en alimentación animal para diferentes especies, como porcino y avicultura, su uso en elaboraciones de repostería y productos derivados, así como futuras líneas de valorización vinculadas a la recuperación de compuestos de interés para nuevas aplicaciones.

También se ensayó la elaboración de productos destinados a consumo humano, como requesón y mantequilla, que confirmaron el aprovechamiento del lactosuero dentro de la propia quesería. No obstante, el enfoque principal y el seguimiento posterior del proyecto se concentraron en la alimentación animal, por ser la aplicación con mayor capacidad para absorber los volúmenes generados.

Esta orientación permite aprovechar un recurso procedente de la elaboración artesanal de queso que, de otro modo, tendría que gestionarse como residuo. Entre los resultados obtenidos destacan su alto valor nutritivo, su contribución a la digestibilidad y su interés como base para lactorreemplazantes.

Esta aplicación es un ejemplo práctico de economía circular: un recurso generado por una actividad agroalimentaria encuentra una nueva utilidad en el propio entorno productivo, en este caso, en el sector ganadero, prolongando su aprovechamiento y reduciendo el desperdicio.

Más allá de la solución concreta desarrollada, LACTOVALOR ha permitido generar conocimiento sobre las posibilidades de valorización del lactosuero y analizar cómo este tipo de modelos puede mejorar el aprovechamiento de los recursos en el sector agroalimentario.

Innovación adaptada a la realidad de las pequeñas queserías

Otro de los retos abordados por el proyecto ha sido estudiar soluciones ajustadas a la realidad de las pequeñas y medianas queserías, especialmente las vinculadas a modelos de producción artesanal.

La valorización de un subproducto no depende únicamente de que exista una solución técnicamente posible. Para que pueda trasladarse a la realidad productiva es necesario tener en cuenta factores como el volumen generado, los costes asociados, las características de las instalaciones y la viabilidad de las aplicaciones previstas.

Por ello, LACTOVALOR ha abordado el aprovechamiento del lactosuero desde una perspectiva práctica, buscando alternativas que generen valor a partir de un recurso ya existente y favorezcan modelos de producción más eficientes y circulares.

Esa perspectiva se ha traducido en actuaciones concretas sobre el terreno. Durante la ejecución del proyecto, se instaló una solera de hormigón que incorpora un sistema de filtrado por membranas, capaz de retener las proteínas y los aminoácidos presentes en el lactosuero y de mejorar de forma significativa la calidad del filtrado. La instalación se completa con un depósito de almacenamiento diseñado para conservar el concentrado y facilitar su análisis posterior, lo que asegura un control óptimo del proceso y permite verificar la calidad del producto destinado a alimentación animal.

Este enfoque resulta especialmente relevante en entornos rurales, donde encontrar nuevas aplicaciones para los subproductos de pequeñas explotaciones e industrias agroalimentarias puede contribuir a optimizar recursos y generar oportunidades vinculadas al territorio.

Un modelo con potencial más allá del sector lácteo

Aunque LACTOVALOR ha centrado su trabajo en el lactosuero, su planteamiento permite extraer una reflexión aplicable al conjunto del sector.

La agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria generan numerosos subproductos durante sus procesos productivos. Muchos de ellos conservan nutrientes, materia orgánica u otros componentes con potencial para nuevos aprovechamientos.

Más allá de gestionar un subproducto, este tipo de proyectos permite analizar qué valor conserva, cómo aprovecharlo y dónde puede encontrar una nueva utilidad.

Innovación colaborativa para una economía más circular

El desarrollo de nuevas soluciones para el sector agroalimentario exige combinar el conocimiento científico y tecnológico con la experiencia de quienes conocen de primera mano la realidad productiva.

LACTOVALOR ha reunido a agentes de la empresa, la investigación, el sector agrario y el medio rural para abordar conjuntamente el reto de la valorización del lactosuero. Han participado en el proyecto VELABER CONSULTING S.L., DEFEDER ALCOLEA S.L., FADEMUR (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales), Quesos Bal de Broto S.L., la Unión de Pequeños Agricultores de Aragón (UPA Aragón) y la Universidad de Zaragoza.

Esta colaboración ha permitido abordar el proyecto desde diferentes perspectivas y conectar la innovación con las necesidades reales del sector.

Proyecto financiado y aprobado por el Gobierno de Aragón por medio de las ACCIONES DE COOPERACIÓN DE LOS GRUPOS OPERATIVOS EN EL MARCO DEL PEPAC 23-27 CONVOCATORIA 2023. GOP2023000800

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